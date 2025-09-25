Vissza az állatkertbe, avagy bemutatták a 2026-os vb kabalafiguráit

Nemzeti Sportrádió

2025.09.25. 17:59
Fotó: fifa.com
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) egy, az X-re feltöltött videóban mutatta be a jövő évi világbajnokság kabalafiguráit.

A 48 csapatos viadalnak ezúttal három kabalafigurája is lesz. A Clutch névre keresztelt fehér fejű rétisas az Egyesült Államokat, a Zayu nevű jaguár Mexikót, míg a Maple (juhar) névre hallgató jávorszarvas Kanadát hivatott képviselni. A hivatalos videó szerint Clutch középpályásként, Zayu csatárként, míg Maple kapusként boldogul a futballpályán. A három figura a FIFA közleménye szerint az „egységet, a sokféleséget és a futball iránti szenvedélyt” hivatott szimbolizálni.

A közlemény hozzáteszi, hogy a három kabalafigura játszható is lesz a jövő év során megjelenő, FIFA Heroes névre keresztelt kispályás futballszimulátorban is.

A 2026-os világbajnokság ezzel visszatér ahhoz a szokáshoz, miszerint az adott torna kabalafiguráját egy, a rendező országhoz köthető állatról mintázzák – a legutóbbi kivétel a 2022-es katari torna volt, amelynek egy La'eeb névre keresztelt, lebegő arab fejkendő volt a kabalája. Az elmúlt években egyébként láttunk már farkast (Zabivaka – Oroszország, 2018), háromöves tatut (Fuleco – Brazília, 2014), vagy épp leopárdot (Zakumi – Dél-Afrika, 2010) is az aktuális torna kabalájaként.

További érdekesség, hogy a vb-k történetében másodszor lesz három kabalafigurája az adott tornának: a 2002-es, Dél-Koreában és Japánban megrendezett viadalnak a három, számítógéppel animált absztrakt karakter, Ato, Kaz és Nik volt a kabalája.

FUSSBALL: VORSCHAU FUSSBALL WM 2002 in KOREA und JAPAN, MASKOTTCHEN
Ki emlékszik a 2002-es vb kabalatriójára? (Fotó: Getty Images)

 

 

