Nemzeti Sportrádió

A Liverpool kifizette Diogo Jota teljes bérét a támadó családjának

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 19:41
Fotó: Imago Images
Címkék
Liverpool Arne Slot Diogo Jota
Az angol labdarúgó-élvonalban (Premier League) szereplő Liverpool a júliusban autóbalesetben elhunyt Diogo Jota teljes bérét kifizette a portugál támadó özvegyének, Rute-nak, valamint a pár két gyerekének – a hírt a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot erősítette meg.

„A klubtulajdonosokat, akárcsak az edzőket, általában kritizálni szokták, de az, ahogyan kezelték ezt a helyzetet, vagyis kifizették Diogo teljes bérét Rute-nak és a gyerekeknek, az szerintem dicséretre méltó” – fogalmazott a TNT Sportsnak adott interjújában Arne Slot.

A hírt júliusban még a portugál Record szellőztette meg, ám eddig a klub részéről senki nem erősítette meg az értesülést. Mint ismert, a július 3-án autóbalesetben elhunyt Jotának 2027-ig érvényes szerződése volt a regnáló angol bajnoknál.

Angol labdarúgás
2025.07.05. 10:52

A Liverpool teljesíti a Diogo Jota szerződésében foglaltakat – sajtóhír

Az angol klubnál visszavonultathatják a portugál 20-as mezszámát.

 

Liverpool Arne Slot Diogo Jota
Legfrissebb hírek

A Liverpool tinisztárja aláírta első profi szerződését – hivatalos

Angol labdarúgás
5 órája

Nem hagyja következmények nélkül Ekitiké butaságait a Liverpool

Angol labdarúgás
5 órája

A Crystal Palace lesz a Liverpool ellenfele a Ligakupa nyolcaddöntőjében

Angol labdarúgás
13 órája

Sajtóhír: súlyos sérülést szenvedett a Liverpool nyári igazolása, a legvékonyabb poszt gyengült

Angol labdarúgás
Tegnap, 20:04

„Elragadtak az érzelmek” – Ekitiké elnézést kért meggondolatlan piros lapja után

Angol labdarúgás
Tegnap, 12:26

A Liverpool és a Chelsea is csak egygólos győzelemmel jutott tovább az angol Ligakupában

Angol labdarúgás
2025.09.23. 22:53

Az UEFA eljárást indított Simeone ellen a liverpooli piros lap után – sajtóhír

Bajnokok Ligája
2025.09.23. 13:36

NS-infó: a Liverpool jelezte, hosszabbítana Szoboszlaival – még ebben az idényben

Angol labdarúgás
2025.09.23. 11:55
Ezek is érdekelhetik