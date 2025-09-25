A Liverpool kifizette Diogo Jota teljes bérét a támadó családjának

„A klubtulajdonosokat, akárcsak az edzőket, általában kritizálni szokták, de az, ahogyan kezelték ezt a helyzetet, vagyis kifizették Diogo teljes bérét Rute-nak és a gyerekeknek, az szerintem dicséretre méltó” – fogalmazott a TNT Sportsnak adott interjújában Arne Slot.

A hírt júliusban még a portugál Record szellőztette meg, ám eddig a klub részéről senki nem erősítette meg az értesülést. Mint ismert, a július 3-án autóbalesetben elhunyt Jotának 2027-ig érvényes szerződése volt a regnáló angol bajnoknál.