Torna: Szombathelyen dől el, kik indulhatnak a vb-n

Még az utolsó napon is változott némiképp az, ki milyen szeren indul a magyarok közül a péntektől vasárnapig tartó szombathelyi Challenge világkupa-viadalon – a nőknél továbbra is folyik a „harc” a világbajnoki csapatba kerülésért (a vb-t október 19. és 26. között rendezik Jakartában).

Bár a vasárnapi szerbajnokság után Draskóczy Imre, a női tornászok kapitánya úgy nyilatkozott, hogy Székely Zója a szombati csapatbajnokságon egyéni összetettben nemzetközileg is értékelhető pontszámot gyűjtött be, az továbbra is nyitott kérdés, ki kap lehetőséget felemás korláton a vb-n.

Ha ugyanis Szombathelyen Kovács Zsófia nagyot alakít ezen a szeren, vagyis legalább 14.200 pontot érően tornázik, megnyílhat a lehetőség előtte is – ugyanez Székely Zójára is igaz, mert ha felemás korláton nagyot homorít az Aréna Savariában, jogot szerez(het) arra, hogy kizárólag ezen a szeren lépjen pódiumra Jakartában.

Egyelőre ugyanis egyéni összetettben „kell” indulnia a vb-n, akárcsak Mayer Grétának – utóbbi tornász Szombathelyen ugrásban, gerendán és talajon indul, Kovács és Székely „elviszi” a felemás korlátot, míg Szilágyi Nikolett gerendán és talajon bizonyíthat.

A gerendán és felemás korláton biztos vb-induló Czifra Bettina Lili ezúttal versenyen kívül indulhat Szombathelyen: erre a rendező országnak van lehetősége, s azért fontos, mert így egy nemzetközi zsűri által adott pontszámból a versenyző (és edzője) visszajelzést kap arról, vajon minden elem a helyén van-e, annyit ér-e, amennyit ők gondolnak (ráadásul Czifra még nem is teljesen egészséges, továbbra is fáj a bokája, ezért sem vállalja a „lábszereket”, vagyis az ugrást és a talajt).

Czifra Bettina Lili, Eb-ezüstérmes tornász Fotó: Kovács Péter Továbbra sem fájdalommentes az élete?

Sajnos nem, a bokám azóta is fáj, pedig ugye egy éve meg is műtötték. Egyelőre „kétszerezek”, jövőre megpróbáljuk visszahozni a másik kettőt is – az orvosok azt mondták, nem lesz rosszabb, ha dolgoztatom a lábamat, ezt meg is teszem, sajnos érzem a fájdalmat, úgyhogy erősebb gyakorlatokra talajon és ugrásban nem vállalkozom még.

Milyen „beteg”, hogy viseli az állandó fájdalmat?

Őszintén szólva elég türelmetlen vagyok… Ezért is akartam tudni, mi történik, ha terhelem a lábamat, mert úgy voltam vele, ha nincs olyan veszély, hogy romlik a helyzet, akkor bánom is én, hogy fáj, csak haladjunk már előre! Ez okozta leginkább a türelmetlenségemet, néha az edzőmnek, Trenka Jánosnak kellett visszafognia.

Felemás korláton ezüstérmet nyert a májusi kontinensviadalon, akkor – a lábában a fájdalommal – azt mondta, bármit is mondanak az orvosok, senki sem tudja visszatartani a vébétől.

Ez hajtott és motivált végig, mostantól pedig az, hogy a világbajnokságig a korlátgyakorlatomba beépítsünk még egy elemet: egy erősebb, több pontot érő leugrást szeretnék, meglátjuk, sikerül-e addig „hozzáilleszteni” a többihez – a világbajnokságon legalább két olyan szép gyakorlatot szeretnék csinálni, mint az Eb-n ezen a szeren.

„Szilágyi Niki a csapatépítés jegyében kap lehetőséget Szombathelyen, ő több versenyről is lemaradt ugyanilyen okokból – indokolt Draskóczy Imre kapitány. – Czifra Lili és Mayer Gréta helye biztos a világbajnoki csapatban, minden továbbiról Szombathely dönt, a világkupaverseny után nincs javítási lehetőség, kihirdetem az utazókat.”

A férfiaknál Mészáros Krisztofer, Molnár Botond és Závory Szilárd lép pódiumra (szerenként minden országból csak ketten indulhatnak) – versenyen kívül Zámbori Zalai és Mentovai István is bemutatja gyakorlatait (csapatot itt is a vk-viadal után hirdet Kovács István).