Atlétika: hazatérésre készül Egyiptomból Annus Adrián – sajtóhír

Az 52 esztendős, eddig az egyiptomi dobóatléták útját egyengető magyar kalapácsvető-csúcstartó, Annus Adrián veheti át a tokiói világbajnokságon újoncként az előkelő nyolcadik helyen végző Szabados Ármin edzéseinek irányítását – erről tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot Szabados Ottó, a 19 éves válogatott atléta édesapja, egyben az U20-as Európa-bajnok menedzsere.

„Ármin mindig is felnézett Adriánra, csak azt sajnálta, hogy a remek dobótechnikáját élőben nem csodálhatta meg, de a világbajnoki ezüstérmesről készült videófelvételek így is ihletést jelentettek számára – idézte az SzPress Hírszolgálat Szabados Ottót. – Nemrégiben már felmerült bennem, hogy igyekszem hazacsábítani Annust Egyiptomból, de erre csak a tokiói világbajnokságon adódott alkalom és elegendő idő. Szerencsére együtt indultunk hazafelé Japánból, ugyanazon a gépen repültünk, és érkeztünk meg Bécsbe, így minden fontos kérdésben egyeztetni tudtunk. Nagy öröm számunkra, hogy Annus kötélnek állt, de csak azok után, hogy megismerte az írásba foglalt terveimet és azt az elvárást, aminek meg kell felelni. Természetesen neki is voltak az együttműködéssel kapcsolatos kívánságai, amelyeket tolmácsoltam a klubunknak, a Szombathelyi Haladás VSE és a Magyar Atlétikai Szövetség illetékeseinek, akik a támogatásukról biztosítottak.”

Az SzPress Hírszolgálat szerint Annus – aki jelenleg még Magyarországon tartózkodik – rövidesen Egyiptomba repül, ahol rendezi az elintézésre váró dolgait, majd ha végzett, várhatóan két hét alatt, Szombathelyre indul.

„Közös célunk, hogy Ármin jövőre, a birminghami Európa-bajnokságon az első négy között végezzen, második lépcsőfokként pedig a Los Angeles-i olimpián már az érmekért folyó csata résztvevője legyen” – fogalmazott Szabados Ottó, hozzátéve: a tokiói világbajnokság kezdete előtt fia motivációs gödörbe került, nem kis erőfeszítésébe került, hogy a selejtező és a döntő feladatát már magabiztos atlétaként oldja meg.