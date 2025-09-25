Nemzeti Sportrádió

Atlétika: hazatérésre készül Egyiptomból Annus Adrián – sajtóhír

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 17:58
null
Fotó: Annus Adrián (balra) és az egyiptomi Alf Mabrok
Címkék
atlétika Annus Adrián Szabados Ármin
Hazatérésre készül Egyiptomból a világbajnoki ezüstérmes és magyar csúcstartó Annus Adrián, aki rövidesen a 19 éves, vb-nyolcadik helyezett Szabados Ármin kalapácsvető edzője lehet – értesült az SzPress Hírszolgálat.

Az 52 esztendős, eddig az egyiptomi dobóatléták útját egyengető magyar kalapácsvető-csúcstartó, Annus Adrián veheti át a tokiói világbajnokságon újoncként az előkelő nyolcadik helyen végző Szabados Ármin edzéseinek irányítását – erről tájékoztatta az SzPress Hírszolgálatot Szabados Ottó, a 19 éves válogatott atléta édesapja, egyben az U20-as Európa-bajnok menedzsere.

„Ármin mindig is felnézett Adriánra, csak azt sajnálta, hogy a remek dobótechnikáját élőben nem csodálhatta meg, de a világbajnoki ezüstérmesről készült videófelvételek így is ihletést jelentettek számára – idézte az SzPress Hírszolgálat Szabados Ottót. – Nemrégiben már felmerült bennem, hogy igyekszem hazacsábítani Annust Egyiptomból, de erre csak a tokiói világbajnokságon adódott alkalom és elegendő idő. Szerencsére együtt indultunk hazafelé Japánból, ugyanazon a gépen repültünk, és érkeztünk meg Bécsbe, így minden fontos kérdésben egyeztetni tudtunk. Nagy öröm számunkra, hogy Annus kötélnek állt, de csak azok után, hogy megismerte az írásba foglalt terveimet és azt az elvárást, aminek meg kell felelni. Természetesen neki is voltak az együttműködéssel kapcsolatos kívánságai, amelyeket tolmácsoltam a klubunknak, a Szombathelyi Haladás VSE és a Magyar Atlétikai Szövetség illetékeseinek, akik a támogatásukról biztosítottak.”

Az SzPress Hírszolgálat szerint Annus – aki jelenleg még Magyarországon tartózkodik – rövidesen Egyiptomba repül, ahol rendezi az elintézésre váró dolgait, majd ha végzett, várhatóan két hét alatt, Szombathelyre indul.

„Közös célunk, hogy Ármin jövőre, a birminghami Európa-bajnokságon az első négy között végezzen, második lépcsőfokként pedig a Los Angeles-i olimpián már az érmekért folyó csata résztvevője legyen” – fogalmazott Szabados Ottó, hozzátéve: a tokiói világbajnokság kezdete előtt fia motivációs gödörbe került, nem kis erőfeszítésébe került, hogy a selejtező és a döntő feladatát már magabiztos atlétaként oldja meg.

 

atlétika Annus Adrián Szabados Ármin
Legfrissebb hírek

Atlétika: Szabados Ármin nem tett le az U20-as világrekordról

Utánpótlássport
3 órája

Ez volt az atlétikai világbajnokság tíz legemlékezetesebb pillanata

Atlétika
10 órája

Magyarország legnépesebb szabadidős sporteseménye lesz az idei Budapest Maraton Fesztivál

Atlétika
Tegnap, 8:13

A legjobb cipők kemény felületre – mire kell figyelni?

Atlétika
2025.09.23. 08:58

Mind a négy idei atlétikai világverseny hozott magyar sikert

Atlétika
2025.09.23. 08:49

Léc nélkül – Ballai Attila publicisztikája

Atlétika
2025.09.21. 23:27

A szakadó esőben is izgalmas döntőkkel, versenycsúcsokkal zárult az atlétikai vb

Atlétika
2025.09.21. 15:25

Atlétikai vb: Venyercsán Bence 32., Spiller Tiziana 36. lett a 20 kilométeres gyaloglásban

Atlétika
2025.09.20. 08:17
Ezek is érdekelhetik