Rekordot döntött az Európa-ligában az osztrák válogatott csatár

Marko Arnautovic a Celtic elleni mérkőzés 65. percében egyenlített, s csapata, a Crvena zvezda ennek köszönhetően 1–1-et játszott a skótokkal. A 36 éves támadó – aki júliusban az Intertől igazolt a belgrádi együtteshez – ezt megelőzően 2009. február 19-én, a Twente futballistájaként a Marseille kapujába talált be (1–0 lett a vége) a második számú európai kupasorozatban, amit akkor még UEFA-kupának neveztek. A két gól között 16 év, hét hónap és két nap, azaz összesen 6061 nap telt el – írja a Transfermarkt.

A két gól között eltelt leghosszabb időszakok az Európa-ligában (Forrás: transfermarkt.de)

A csatár tartja egyébként ezt a rekordot a Bajnokok Ligájában is. Arnautovic a BL-ben 2010. december 7. és 2023. november 29. között nem szerzett gólt, ami 12 évet, hét hónapot és 22 napot jelent – előbbi esetben a Werder Bremen játékosa volt, majd az Internazionale futballistájaként szakadt meg a góltalansági időszak.

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 1. FORDULÓ

Szerdán játszották

Midtjylland (dán)–Sturm Graz (osztrák) 2–0 (O. Christensen 7. – öngól, Diao 89.)

PAOK (görög)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli) 0–0

Crvena zvezda (szerb)–Celtic (skót) 1–1 (Arnautovic 65., ill. Iheanacho 56.)

Dinamo Zagreb (horvát)–Fenerbahce (török) 3–1 (Beljo 21., 51., Bakrar 90+5., ill. Szymanski 25.)

Malmö (svéd)–Ludogorec (bolgár) 1–2 (Johnsen 78., ill. Sztanics 8. – 11-esből, Bile 23.)

Nice (francia)–Roma (olasz) 1–2 (Moffi 77. – 11-esből, ill. Ndicka 52., Mancini 55.)

Real Betis (spanyol)–Nottingham Forest (angol) 2–2 (Bakambu 15., Antony 85., ill. Igor Jesus 18., 23.)

Braga (portugál)–Feyenoord (holland) 1–0 (F. Navarro 79.)

Freiburg (német)–Basel (svájci) 2–1 (Osterhage 31., M. Eggestein 57., ill. Otele 84.)

Csütörtökön játsszák

18.45: Go Ahead Eagles (holland)–FCSB (román)

18.45: Lille (francia)–Brann Bergen (norvég)

21.00: FERENCVÁROS–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n, a Nemzeti Sportrádióban és a Kossuth Rádióban!

21.00: Aston Villa (angol)–Bologna (olasz)

21.00: Young Boys (svájci)–Panathinaikosz (görög)

21.00: Salzburg (osztrák)–Porto (portugál)

21.00: Utrecht (holland)–Lyon (francia)

21.00: Rangers (skót)–Genk (belga)

21.00: VfB Stuttgart (német)–Celta Vigo (spanyol)