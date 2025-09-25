Nemzeti Sportrádió

Utánpótlástrénereket díjaztak a Magyar Edzők Napján

Munkatársunktól utanpotlassport.huMunkatársunktól utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 18:44
null
Címkék
úszás Kaliba Viktor Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíj Lakics Istvánné Mihály Ilona Az év utánpótlásedzője
A Testnevelési Egyetemen tartott Magyar Edzők Napján adták át Az év utánpótlásedzője díjat, amelyet a nyírbátori úszótréner, Kaliba Viktor kapott meg, míg a Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíjat Lakicsné Mihály Ilona úszó- és vízilabdaedző érdemelte ki.

Ünnepélyes keretek között rendezték meg csütörtökön a Magyar Edzők Napját a Testnevelési Egyetem aulájában. Az eseményt szervező Magyar Edzők Társasága, valamint a Porsche Hungária és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége által alapított A hónap utánpótlásedzője díjhoz kapcsolódó

Az év utánpótlásedzője díjat Kaliba Viktor úszótréner nyerte. 

úszótréner nyerte. 

A Bátori Sárkány Úszóegyesület edzőjének legeredményesebb tanítványa az ifjúsági Európa-bajnoki arany- és világbajnoki ezüstérmes Antal Dávid, aki az átadón maga is méltatta mesterét.

„A díj magáért beszél, ezért inkább a személyiségéről mesélek: amikor csak én hittem abban, hogy meglehet az adott korosztályos csúcs, ő nem, akkor is támogatott – az esetek többségében azért nekem lett igazam" – mondta a 17 éves nyírbátori úszóreménység érzelmes beszédében.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által létrehozott

Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíjat 2025-ben Lakicsné Mihály Ilona vehette át.

vehette át.
Kemény Dénes, Schmidt Ádám, Lakicsné Mihály Ilona, Molnár Zoltán Fotó: Mura László

 Az úszó- és vízilabdatréner a hazai pólósklasszisok közül olyanokkal ismertette meg a sportág alapjait, mint a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor és Kásás Tamás vagy a kétszeres ötkarikás győztes Vári Attila, és Steinmetz Barnabás.

A díjazottakat köszöntötte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki kiemelte, a trénerek immár jobb környezetben dolgozhatnak.

„A szövetségi és az egyesületi támogatásoknak köszönhetően az edzők olyan körülmények között végezhetik a munkájukat, amilyenről korábban nem is álmodhattak. Az edzőket érintő kérdésekben a jövőben is nyílt kommunikációt fogunk folytatni, és kikérjük a köztestületek véleményét."

Az államtitkár bejelentette, hogy a nevelőedzői programban résztvevők havi juttatása 200-ról 300 ezer forintra emelkedik.

A sportolók és trénerek közös munkájának fontosságát hangsúlyozta a Magyar Edzők Társaságának elnöke, Molnár Zoltán.

„A MET az idén is elindította a kommunikációs kampányát, amely lényege, hogy a tanítványok köszönjék meg mesterüknek, amit értük tesznek. Ez a nap az edzői hivatás ünnepe."

(Kiemelt képünkön: Bognár Tamás, Kaliba Viktor, Bruckner Gábor, Csabai Edvin Fotó: Mura László)

úszás Kaliba Viktor Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíj Lakics Istvánné Mihály Ilona Az év utánpótlásedzője
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Szabó Szebasztián: Van még miért küzdeni

Úszás
Tegnap, 9:54

Női sportolók a médiában – kutatáselemzés Késely Ajnával

Egyéb egyéni
2025.09.23. 18:07

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 17. rész: Kovács Ágnes

Egyéb egyéni
2025.09.22. 17:25

Nagy Péter: A sportoló gyerek mindig a megoldásra törekszik

Utánpótlássport
2025.09.19. 17:31

Világkupaversenyeken is osztanának úszókvótákat a 2028-as olimpiára

Úszás
2025.09.16. 11:20

Úszás: Antal Dávid az ifjúsági világelitig pillangózott

Utánpótlássport
2025.09.13. 09:03

„Nagyon nagy kár volt azért a harmadik gólért” – Kós Hubert a válogatottat és Szoboszlait is dicsérte

Úszás
2025.09.11. 15:52

Csatlakozott a „doppingolimpia” mezőnyéhez a britek olimpiai ezüstérmes úszója

Úszás
2025.09.10. 21:27
Ezek is érdekelhetik