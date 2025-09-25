Utánpótlástrénereket díjaztak a Magyar Edzők Napján

Ünnepélyes keretek között rendezték meg csütörtökön a Magyar Edzők Napját a Testnevelési Egyetem aulájában. Az eseményt szervező Magyar Edzők Társasága, valamint a Porsche Hungária és az Utanpotlassport.hu szerkesztősége által alapított A hónap utánpótlásedzője díjhoz kapcsolódó

Az év utánpótlásedzője díjat Kaliba Viktor úszótréner nyerte.

A Bátori Sárkány Úszóegyesület edzőjének legeredményesebb tanítványa az ifjúsági Európa-bajnoki arany- és világbajnoki ezüstérmes Antal Dávid, aki az átadón maga is méltatta mesterét.

„A díj magáért beszél, ezért inkább a személyiségéről mesélek: amikor csak én hittem abban, hogy meglehet az adott korosztályos csúcs, ő nem, akkor is támogatott – az esetek többségében azért nekem lett igazam" – mondta a 17 éves nyírbátori úszóreménység érzelmes beszédében.

A Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága által létrehozott

Kemény Ferenc nevelőedzői életműdíjat 2025-ben Lakicsné Mihály Ilona vehette át.

Kemény Dénes, Schmidt Ádám, Lakicsné Mihály Ilona, Molnár Zoltán Fotó: Mura László

Az úszó- és vízilabdatréner a hazai pólósklasszisok közül olyanokkal ismertette meg a sportág alapjait, mint a háromszoros olimpiai bajnok Benedek Tibor és Kásás Tamás vagy a kétszeres ötkarikás győztes Vári Attila, és Steinmetz Barnabás.

A díjazottakat köszöntötte Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár, aki kiemelte, a trénerek immár jobb környezetben dolgozhatnak.

„A szövetségi és az egyesületi támogatásoknak köszönhetően az edzők olyan körülmények között végezhetik a munkájukat, amilyenről korábban nem is álmodhattak. Az edzőket érintő kérdésekben a jövőben is nyílt kommunikációt fogunk folytatni, és kikérjük a köztestületek véleményét."

Az államtitkár bejelentette, hogy a nevelőedzői programban résztvevők havi juttatása 200-ról 300 ezer forintra emelkedik.

A sportolók és trénerek közös munkájának fontosságát hangsúlyozta a Magyar Edzők Társaságának elnöke, Molnár Zoltán.

„A MET az idén is elindította a kommunikációs kampányát, amely lényege, hogy a tanítványok köszönjék meg mesterüknek, amit értük tesznek. Ez a nap az edzői hivatás ünnepe."

(Kiemelt képünkön: Bognár Tamás, Kaliba Viktor, Bruckner Gábor, Csabai Edvin Fotó: Mura László)