NB II: az MTK játékosa Kozármislenyben is pályára léphet

„Pupp Zétény sajnálatos sérülése miatt egy fiatalszabályos játékos kiesett keretünkből. Partnerklubunk, az MTK Budapest segítségünkre sietett, és kooperációs megállapodásunk keretében érkezett most hozzánk a szintén fiatalszabályos, a Honvédban és MTK-ban nevelkedett, magyar állampolgárságú Ebot Martin” – jelentette be csütörtökön az NB II-ben utolsó helyen álló Kozármisleny.



„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a csapathoz, az első pillanattól kezdve mindenki nagyon befogadó volt. Bízom benne, hogy minél előbb a csapat hasznos tagjává tudok válni, és sikerül majd itt bizonyítanom” – idézi a klub közleménye a 19 éves Ebot Martint, aki ebben az idényben kilenc bajnoki meccsen már pályára lépett az NB III-as MTK II-ben, és három gólt is szerzett a fővárosiak második csapatában.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL

Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Ebot Martin (MTK II), Gazdag Vajk (PAFC – legutóbb Csákvár, kölcsönben), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Juhász Péter (Vasas II, majd távozott – PTE-PEAC, kölcsönbe), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Kocsis Dominik (Videoton), Lengyel Noel (Pécsi MFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Zamostny Balázs (BVSC)

Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Bedő Domonkos (Villány), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Mezőkövesd, kölcsönbe), Dobos Áron (Dunaújváros), Horváth Péter (Pécsi MFC), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Alekszandr Koszovcsuk (ukrán-magyar, Harta SE), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (AFC ASA Targu Mures – Románia), Nagy Erik (Nagykanizsa), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika)

