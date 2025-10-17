Nemzeti Sportrádió

NB II: az MTK játékosa Kozármislenyben is pályára léphet

2025.10.17. 07:42
Ebot Martin Kozármislenyben bizonyíthat (facebook.com/kozarmislenyfc)
NB II MTK Ebot Martin Kozármisleny FC magyar átigazolás
Az NB II-es Kozármisleny bejelentette, hogy kooperációs kölcsön keretében csatlakozik a csapathoz partnerklubjuk, az MTK 19 éves középpályása, Ebot Martin.

 

„Pupp Zétény sajnálatos sérülése miatt egy fiatalszabályos játékos kiesett keretünkből. Partnerklubunk, az MTK Budapest segítségünkre sietett, és kooperációs megállapodásunk keretében érkezett most hozzánk a szintén fiatalszabályos, a Honvédban és MTK-ban nevelkedett, magyar állampolgárságú Ebot Martin” – jelentette be csütörtökön az NB II-ben utolsó helyen álló Kozármisleny.
 

„Nagyon örülök, hogy csatlakozhattam a csapathoz, az első pillanattól kezdve mindenki nagyon befogadó volt. Bízom benne, hogy minél előbb a csapat hasznos tagjává tudok válni, és sikerül majd itt bizonyítanom” – idézi a klub közleménye a 19 éves Ebot Martint, aki ebben az idényben kilenc bajnoki meccsen már pályára lépett az NB III-as MTK II-ben, és három gólt is szerzett a fővárosiak második csapatában. 

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A HR-RENT KOZÁRMISLENYNÉL
Érkezett: Babinszky Bence (Kaposvár), Bakó Sámuel (MTK – kölcsönbe), Bodrogi Bence (ZTE II), Bíró Márk (Siegendorf – Ausztria), Dobos Áron (Soroksár), Dóra Donát (Hódmezővásárhely), Ebot Martin (MTK II), Gazdag Vajk (PAFC – legutóbb Csákvár, kölcsönben), Harsányi Dániel (Tatabánya), Jelena Richárd (Tatabánya), Juhász Péter (Vasas II, majd távozott – PTE-PEAC, kölcsönbe), Kátai-Urbán Marcell (Bonyhád), Kocsis Dominik (Videoton), Lengyel Noel (Pécsi MFC – kölcsönből vissza), Máté Csaba (Paks II), Artem Nahirnij (ukrán-magyar, Puskás Akadémia), Pesti Zoltán (Paks – kölcsönbe), Pupp Zétény (Paks II – kölcsönbe), Sebestyén Márk (Bp. Honvéd II), Szalka Dominik (Mosonmagyaróvár), Vajda Roland (Puskás Akadémia – kölcsönbe, legutóbb Videoton, kölcsönben), Zamostny Balázs (BVSC)
Távozott: Átrok Zalán (Bp. Honvéd – kölcsönből vissza, onnan MTK), Bedő Domonkos (Villány), Cipf Dominik (Tiszakécske – kölcsönből vissza, onnan Ajka), Debreceni Zalán (Paks – kölcsönből vissza, onnan Mezőkövesd, kölcsönbe), Dobos Áron (Dunaújváros), Horváth Péter (Pécsi MFC), Ikonomu Konsztantinosz (görög-magyar, Pécs, kölcsön után végleg), Kirchner Krisztián (Ajka), Kiss Balázs (?), Kocsis Gergely (Putnok – kölcsönbe), Alekszandr Koszovcsuk (ukrán-magyar, Harta SE), Lacza Alex (szlovák-magyar, ETO FC – kölcsönből vissza), Lépő Kristóf (Paks – kölcsönből vissza), Major Sámuel (AFC ASA Targu Mures – Románia), Nagy Erik (Nagykanizsa), Rácz László (PMFC – kölcsönből vissza, onnan Kazincbarcika), Schuszter Ronald (Kazincbarcika)
 

 

Ezek is érdekelhetik