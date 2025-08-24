Magyar Kupa: kiesett a Haladás, nyolc gólt rúgott az ESMTK és a Siófok

A szombathelyiek ugyan hamar vezetést szereztek, de a Mezőörs még a szünet előtt megfordította a találkozót. A 73. percben egyenlített a Haladás, de a 92. percben a hazai csapat tizenegyeshez jutott, amit Vári Barnabás gólra váltott – azok után, hogy a 43. percben is tizenegyesből volt eredményes.

A Mezőörs ezzel 3–2-re megnyerte a meccset és kiharcolta a továbbjutást.

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

Sajóbábony VSE (Borsod-Abaúj-Zemplén I.)–Eger SE (NB III) 1–4

DB Futball Bordány (Csongrád-Csanád I.)–ESMTK (NB III) 0–8

Mezőörs KSE (Győr-Moson-Sopron I.)–Szombathelyi Haladás (NB III) 3–2

Nyergesújfalu SE (Komárom-Esztergom I.)–Opus Tigáz Tatabánya (NB III) 0–3

Mórágyi SE (Tolna II.)–BFC Siófok (NB III) 1–8

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III) 5–0

43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III) 1–3

CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III) 0–3

Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III) 0–4

Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III) 1–3

Debreceni EAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III) 2–1 – hosszabbítás után

Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III) 1–0

Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–Salgótarjáni BTC (Nógrád I.) 0–3

FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III) 0–4

Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 4–1 – hosszabbítás után

Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III) 1–2

Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 0–1

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 2–1 – hosszabbítás után

Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 6–1

Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III) 1–2 – hosszabbítás után

REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III) 1–0

Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III) 3–0

Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.) 2–4

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III) 1–2

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III) 0–1

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III) 0–1

Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.) 1–2 – hosszabbítás után

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.) 1–2

Nagyatádi FC (Somogy I.)–Pécsi MFC (NB III) 0–4

Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III) 2–1

Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III) 2–4 – hosszabbítás után

Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III) 1–6

Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III) 1–2

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) 2–2 – 11-esekkel 3–4

Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.) 5–1

Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–2

