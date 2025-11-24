Röplabda: Budapesten rendezik meg a Magyar Kupa fináléit

A közelmúltban átadott létesítményben rendszeresen játszanak röplabdamérkőzéseket, hiszen itt szerepelnek a TFSE férfi és női csapatai, emellett pedig nyáron ez volt a fő helyszíne az Egyetemi Európa-bajnokságnak is, Magyar Kupa-döntőt azonban még nem rendeztek itt.

A lebonyolítás a tavalyi évhez képest megújul: mind a férfiaknál, mind a nőknél elődöntőt és döntőt is láthatnak majd a szurkolók, így összesen négy-négy mérkőzés várja az érdeklődőket. A budapesti helyszínválasztással a főváros ismét kiemelt szerepet kap a sportág ünnepén, ahol januárban és márciusban is Magyar Kupa-győztest avatnak.

A férfi Magyar Kupa-sorozat jelenleg a nyolcad- és a negyeddöntők között tart, az elődöntők párosítása várhatóan még karácsony előtt véglegessé válik. A női mezőnyben most zajlanak a nyolcaddöntők, így a négyes döntő résztvevői januárban válnak ismertté.

A Magyar Röplabda Szövetség bízik abban, hogy a fővárosi helyszín és az új lebonyolítási rend tovább emeli a rendezvény rangját, és még több szurkolót vonz a magyar röplabdasport egyik legfontosabb eseményére.

A férfi kupafináléra a jegyértékesítés decemberben indul.