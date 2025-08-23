A Gyirmót elbúcsúztatta a vármegyei riválist a Magyar Kupában

A Gyirmót 2025 nyarán búcsúzott a másodosztálytól, és a mostani idényt szintén harmadosztályúként kezdő Mosonmagyaróvár otthonában harcolta ki a továbbjutást. A mérkőzés egyetlen gólját Hudák Dávid szerezte, aki az Újpest és a Mezőkövesd színeiben 70 élvonalbeli mérkőzésen szerepelt.

A Dunaújváros, a Tiszaföldvár és a Dunaharaszti NB III-asként alacsonyabb osztályú ellenféllel szemben búcsúzott, a Tiszaföldvár a ráadás ötödik percében kapta a mérkőzés egyetlen gólját a REAC otthonában. A 2019–2020-as idényben még élvonalban szereplő Kaposvárt tizenegyesek után búcsúztatta az Érd.

MOL MAGYAR KUPA

2. FORDULÓ

III. ker. TVE (NB III)–BKV Előre (NB III) 5–0

43. sz. Építők SK (BLSZ I.)–Martfűi LSE (NB III) 1–3

CSO-KI Sport (Pest I.)–Putnok FC (NB III) 0–3

Lajoskomárom (Fejér I.)–PTE-PEAC (NB III) 1–3

DEAC (NB III)–Bacsó Beton-Cigánd SE (NB III) 2–1

Kelen SC (BLSZ I.)–Dunaújváros FC (NB III) 1–0

Hódoscsépányi SE (Borsod-Abaúj-Zemplén II.)–SBTC (Nógrád I.) 0–3

FC Hatvan (NB III)–Tiszafüredi VSE (NB III) 0–4

Sényő FC-ZMB Building (NB III)–Tarpa SC (NB III) 0–4

Gödöllői SK (NB III)–Ózd-Sajóvölgye (NB III) 4–1

Újfehértó SE (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Füzesabony SC (NB III) 1–2

Mátészalkai MTK (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.)–Swiss Krono-Vásárosnamény (Szabolcs-Szatmár-Bereg I.) 0–1

Szolnoki MÁV FC (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Dunaharaszti MTK (NB III) 2–1

Szajol KLK (Jász-Nagykun-Szolnok I.)–Rákóczifalva SE (Jász-Nagykun-Szolnok I.) 6–1

Sándorfalvi SKE (Csongrád-Csanád I.)–Hódmezővásárhelyi FC (NB III) 1–2

REAC (BLSZ I.)–Tiszaföldvár SE (NB III) 1–0

Gyulai Termál FC (NB III)–Csepel SC (NB III) 3–0

Bőny SE (Győr-Moson-Sopron II.)–Móri SE (Fejér I.) 2–4

Balatonalmádi SE (Veszprém I.)–Komárom VSE (NB III) 1–2

Credobus Mosonmagyaróvár (NB III)–Gyirmót FC Győr (NB III) 0–1

Intretech Kapuvári SE (Győr-Moson-Sopron I.)–Dorogi FC (NB III) 0–1

Koppánymonostori SE (Komárom-Esztergom I.)–Sárvár FC (Vas I.) 1–2

Sárisápi BSE (Komárom-Esztergom I.)–Szarvaskend SE (Vas I.) 1–2

Nagyatádi FC (Somogy I.)–PMFC (NB III) 0–4

Iváncsa KSE (NB III)–Pénzügyőr SE (NB III) 2–1

Mohácsi TE 1888 (Baranya I.)–Majosi SE (NB III) 2–4

Sárbogárd SE (Fejér I.)–Dombóvári FC (NB III) 1–6

Budaörs (NB III)–FC Nagykanizsa (NB III) 1–2

Kaposvári Rákóczi FC (NB III)–Érdi VSE (NB III) 2–2 – 11-esekkel: 3–4

Bicskei TC (NB III)–VSC 2015 Veszprém (NB III) 0–2

Pilisi LK (Pest I.)–XV. Kerületi Issimo SE (BLSZ I.) 5–1