Nemzeti Sportrádió

Magyar Kupa: a címvédő a DVTK-val találkozik a nyolcaddöntőben, az FTC NB II-es csapatot kapott

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
Vágólapra másolva!
2025.10.30. 23:09
null
A trófea (Fotó: Szabó Miklós)
Címkék
sorsolás Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ MK-sorsolás
Miután csütörtök este a Budapest Honvéd továbbjutásával teljessé vált a Mol Magyar Kupa nyolcaddöntőjének 16 csapatos mezőnye, az M4 Sport stúdiójában megtartották a következő, februári kör sorsolását.

A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó, a Budapest Honvéddal játékosként háromszoros bajnok, edzőként egyszeres kupagyőztes Pisont István segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában. Először a februárban – a hivatalos játéknap 11-e, szerda – esedékes nyolcaddöntő párosítására derült fény, csupán egyetlen NB I-es párharc lesz a legjobb 16 között, a címvédő Paks fogadja majd a DVTK-t, és az is kiderült, hogy két alsóbb osztályú együttes mindenképp lesz a nyolc között.

Az ágak is biztossá váltak, így tudható, hogy a negyeddöntőben összejöhet akár egy ETO–MTK párharc, az FTC pedig az újonc Kazincbarcikához látogathat, ha mindkét csapat továbbjut. Az elődöntő kapcsán is ismert, hogy mely együttes milyen ellenfelet kaphat, tehát több sorsolás már nem lesz a Mol Magyar Kupa mostani kiírásában.

Az Amatőr Kupa döntőjét a Mezőörs és a Kelen SC vívja, itt eldőlt, hogy előbbi csapat lesz a pályaválasztó.

A teljes sorsolás

 MOL MAGYAR KUPA 
A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)
ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)
FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC
Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II)
Paksi FC–Diósgyőri VTK
MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)
Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II)
Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
ETO FC/Videoton FC Fehérvár (NB II)–MTK Budapest/Kecskeméti TE (NB II) (1. negyeddöntő)
Budapest Honvéd FC (NB II)/ESMTK (NB III)–Paksi FC/Diósgyőri VTK (2. negyeddöntő)
FC Ajka (NB II)/Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC/Aqvital FC Csákvár (NB II) (3. negyeddöntő)
Zalaegerszegi TE FC/Vasas FC (NB II)–Debreceni EAC (NB III)/Soroksár SC (NB II) (4. negyeddöntő)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA
3. negyeddöntő győztese–1. negyeddöntő győztese
2. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

 A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE 

NB I (7 csapat): Diósgyőri VTK, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kolorcity Kazincbarcika SC, MTK Budapest, Paksi FC, Zalaegerszegi TE FC

NB II (7 csapat): FC Ajka, Budapest Honvéd FC, Aqvital FC Csákvár, Kecskeméti TE, Soroksár SC, Vasas FC, Videoton FC Fehérvár

NB III (2 csapat): Debreceni EAC, ESMTK

 TOVÁBBI KULCSDÁTUMOK 

Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)
Negyeddöntő: március 4. (8 csapat)
Elődöntő: április 22. (4 csapat)
Döntő: május 9., Puskás Aréna (2 csapat)

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 10:41

MAGYAR KUPA 2025–2026 – PROGRAM, EREDMÉNYEK

Az élvonalbeli csapatok a 3. fordulóban kapcsolódnak be, a döntő május 9-én lesz a Puskás Arénában.

 

 

sorsolás Magyar Kupa Mol Magyar Kupa MLSZ MK-sorsolás
Legfrissebb hírek

Meglepetés a Nagyerdei Stadionban: a Honvéd hosszabbítás után kiejtette a Debrecent a Magyar Kupából

Labdarúgó NB I
1 órája

Akárcsak két éve a döntőben, a ZTE ismét két góllal győzte le NB II-es ellenfelét a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
4 órája

Az Újpest után a Fradi sem úszta meg a szektorbezárást

Labdarúgó NB I
4 órája

Szektorbezárást kapott az Újpest a derbi után

Labdarúgó NB I
7 órája

Emberelőnyben jutott tovább a Soroksár a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
9 órája

Sajbán Máté mérlege középcsatárként: két gól és továbbjutás

Labdarúgó NB I
12 órája

Angol Ligakupa: az Arsenallal találkozik a Liverpoolt kiejtő Palace

Angol labdarúgás
15 órája

Gundel-Takács Bence pontosan tudja, milyen nehéz ellenfél lehet a Budafok

Labdarúgó NB I
17 órája
Ezek is érdekelhetik