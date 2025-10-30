Magyar Kupa: a címvédő a DVTK-val találkozik a nyolcaddöntőben, az FTC NB II-es csapatot kapott

A korábbi 31-szeres válogatott labdarúgó, a Budapest Honvéddal játékosként háromszoros bajnok, edzőként egyszeres kupagyőztes Pisont István segítségével készítették el a sorsolást az M4 Sport stúdiójában. Először a februárban – a hivatalos játéknap 11-e, szerda – esedékes nyolcaddöntő párosítására derült fény, csupán egyetlen NB I-es párharc lesz a legjobb 16 között, a címvédő Paks fogadja majd a DVTK-t, és az is kiderült, hogy két alsóbb osztályú együttes mindenképp lesz a nyolc között.

Az ágak is biztossá váltak, így tudható, hogy a negyeddöntőben összejöhet akár egy ETO–MTK párharc, az FTC pedig az újonc Kazincbarcikához látogathat, ha mindkét csapat továbbjut. Az elődöntő kapcsán is ismert, hogy mely együttes milyen ellenfelet kaphat, tehát több sorsolás már nem lesz a Mol Magyar Kupa mostani kiírásában.

Az Amatőr Kupa döntőjét a Mezőörs és a Kelen SC vívja, itt eldőlt, hogy előbbi csapat lesz a pályaválasztó.

A teljes sorsolás

MOL MAGYAR KUPA

A NYOLCADDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

Budapest Honvéd FC (NB II)–ESMTK (NB III)

ETO FC–Videoton FC Fehérvár (NB II)

FC Ajka (NB II)–Kolorcity Kazincbarcika SC

Ferencvárosi TC–Aqvital FC Csákvár (NB II)

Paksi FC–Diósgyőri VTK

MTK Budapest–Kecskeméti TE (NB II)

Zalaegerszegi TE FC–Vasas FC (NB II)

Debreceni EAC (NB III)–Soroksár SC (NB II)

A NEGYEDDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

ETO FC/Videoton FC Fehérvár (NB II)–MTK Budapest/Kecskeméti TE (NB II) (1. negyeddöntő)

Budapest Honvéd FC (NB II)/ESMTK (NB III)–Paksi FC/Diósgyőri VTK (2. negyeddöntő)

FC Ajka (NB II)/Kolorcity Kazincbarcika SC–Ferencvárosi TC/Aqvital FC Csákvár (NB II) (3. negyeddöntő)

Zalaegerszegi TE FC/Vasas FC (NB II)–Debreceni EAC (NB III)/Soroksár SC (NB II) (4. negyeddöntő)

AZ ELŐDÖNTŐ PÁROSÍTÁSA

3. negyeddöntő győztese–1. negyeddöntő győztese

2. negyeddöntő győztese–4. negyeddöntő győztese

A NYOLCADDÖNTŐ MEZŐNYE

NB I (7 csapat): Diósgyőri VTK, ETO FC, Ferencvárosi TC, Kolorcity Kazincbarcika SC, MTK Budapest, Paksi FC, Zalaegerszegi TE FC

NB II (7 csapat): FC Ajka, Budapest Honvéd FC, Aqvital FC Csákvár, Kecskeméti TE, Soroksár SC, Vasas FC, Videoton FC Fehérvár

NB III (2 csapat): Debreceni EAC, ESMTK

TOVÁBBI KULCSDÁTUMOK

Nyolcaddöntő: február 11. (16 csapat)

Negyeddöntő: március 4. (8 csapat)

Elődöntő: április 22. (4 csapat)

Döntő: május 9., Puskás Aréna (2 csapat)