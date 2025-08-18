Horváth Dávid: Nem ez az igazi, valós arcunk

A TAKTIKAI VÁLTOZTATÁS VOLT A SIKER KULCSA

Sergio Navarro, a Debreceni VSC vezetőedzője

– Remekül kezdték a mérkőzést, mégis pont nélkül maradtak: mi volt az oka ennek?

– Az első félidővel elégedett voltam, játékban ez volt a szezonban a legjobb első félidőnk, amit sajnálok, hogy csak egy gólt tudtunk szerezni, pedig ebben a periódusban sokkal jobban játszottunk ellenfelünknél.

– Aztán azok után, hogy az első félidőben helyzete sem volt a Nyíregyházának, a folytatásban villámgyorsan egyenlített.

– Nem a riválisunk játéka lepett meg, hanem a helyzet, amiből betalált. Aztán Kocsis Dominik helyzete nyomán a kapufáról kipattant a labda, s az utolsó percben egy szöglet után kaptunk gólt. Ahogy mondani szokás, ilyen a futball, ebből tanulnunk kell.

– Hogy élte meg, hogy ilyen csodálatos miliőben maradt a szezonban először pont nélkül a csapata?

– Remek volt ilyen hangulatban játszani. Nem érdemeltünk vereséget, jól futballoztunk.

Szabó István, a Nyíregyháza Spartacus vezetőedzője

– Megvan az első győzelem az idényben. Megkönnyebbült?

– Természetesen nagyon fontos volt ez a három pont. Az utóbbi két mérkőzés rosszul sikerült, de felállt a csapat a padlóról. Jó meccset játszottunk, elképesztő hangulatban, ezért érdemes mérkőzésre járni!

– Hatalmas változást hozott a második félidő csapata játékában, és ezek után adva van a kérdés: mit mondott a szünetben?

– Még jó néhány hetet kell várni, hogy összeérjen a csapat, hiszen nagyon sok játékos érkezett későn. Szünetben másik felállásra váltottunk, és ez bevált. Már vártam, hogy szöglet után eredményesek legyünk, hiszen vannak jól fejelő játékosaink.

– Katona Levente és Katona Bálint személyében két olyan játékost is pályára küldött a második fél­időben, akik néhány napja érkeztek a csapathoz. A becserélésükben szerepet játszott, hogy mindkét labdarúgóval dolgozott együtt Kecskeméten?

– Természetesen igen, hiszen tudtam, mit várhatok tőlük. Mindkét futballistát régóta szerettük volna megszerezni, szerencsére most sikerült.

LABDARÚGÓ NB I

4. FORDULÓ

Debreceni VSC–Nyíregyháa Spartacus FC 1–2 (1–0)

Debrecen, Nagyerdei Stadion, 12 626 néző. Vezette: Bognár T.

Gólszerző: Szűcs T. (16.), ill. Edomwonyi (47.), A. Keita (90.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

AZ ÖNBIZALOM FÁRADHATATLANNÁ TESZI A JÁTÉKOSOKAT.

Horváth Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője

– Súlyos vereség, hatalmas pofon. Milyen válaszokat talál ilyenkor az edző?

– Nagyon nehéz ilyenkor bármit is mondani, a legfontosabb: biztos vagyok benne, hogy ez a teljesítmény kizárólag vasárnap jellemzett minket, nem ez az igazi, valós arcunk. A saját bőrünkön éreztük, mire képes a Győr, csalódottak vagyunk és sajnáljuk, akik nekünk szurkolnak és bíznak bennünk – erre ezúttal nem tudtunk rászolgálni. Rosszul kezdtük a mérkőzést, aztán nem tudtunk megfelelően reagálni a történésekre. Helyzeteket, gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, amely nagyszerűen játszott, a kiállítás után pedig minden reményünk elveszett. Ott mondtunk csődöt, ahol az ETO igazán erős.

– Volt ennek a kudarcnak bármiféle előzménye, előjele?

– Ha lett volna, tettünk volna ellene. Ugyanolyan becsületesen dolgoztunk a héten, mint bármikor két bajnoki összecsapás között. De ebből is tanulni kell, levonni a konzekvenciákat és minél gyorsabban továbblépni.

– Amikor csütörtökön nézte a Győr AIK elleni kupamérkőzését, gondolta volna, hogy vasárnap az ellenfél lesz frissebb?

– Ez nem lepett meg, mert az ETO a legjobb fizikai állapotban lévő magyar csapat. Arra biztosan nem alapoztunk, hogy fáradt győriek érkeznek hozzánk és könnyű dolgunk lesz. Sok oka van ennek a súlyos vereségnek, de mindenekelőtt magamban keresem a kudarc okait, át kell gondolnom, mit kellett volna másképp tennem.

Borbély Balázs, az ETO FC vezetőedzője

– Micsoda diadal!

– Ritkán van ilyen mérkőzés, amikor szinte minden sikerül. Már az elején volt egy nagy helyzetünk, azt kihagytuk, és féltem, ez is olyan meccs lesz, hogy túl sok helyzet kell a gólhoz. Végül hetet lőttünk, de nem ment be minden, igaz, ez nem az a nap, amikor rosszat mondhatok a csapatomra. A srácok élvezték a játékot, elégedettek, boldogok lehetünk a győzelemmel.

– A csütörtöki kupamérkőzés rengeteget kivett a csapatából. Számított rá, hogy vasárnap ilyen állapotban lesz az ETO?

– Játékosként magam is tapasztaltam: igen, fárasztó egy hétközi mérkőzés, de a nagy siker nagy önbizalmat ad, és ha van önbizalmad, fáradhatatlannak érzed magad. Korábban jobban forgattam a csapatot, több alapembernek igyekeztem pihenőt adni, de most másképp döntöttem. Erős kezdőt akartam a pályára küldeni.

– Egy idegenbeli hét-kettes győzelem lehet bármilyen kifogása a teljesítményt illetően?

– A szögletből, szabadrúgásból kapunk elé érkező labdákkal vannak problémák, két ilyen szituációból is gólt kaptunk, igaz, az egyiket nem adták meg. Ezen mindenképpen dolgoznunk kell. Amikor gólt szereztünk, akkor is ezt mondtam a kapusunknak: az ő felelőssége is, hogy élesebbek legyünk az ilyen szituációknál, kicsit bosszant, hogy két gólt ajándékoztunk az ellenfélnek. Ez a siker sokat jelenthet mentálisan, de az biztos, hogy a Rapid ellen teljesen más mérkőzés vár ránk.

MTK Budapest–ETO FC 2–7 (1–4)

Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 1954 néző. Vezette: Molnár A.

Gólszerző: Molnár R. (31.), Jurina (60.), ill. Stefulj (15.), Krpics (29.), Vitális (34.), Benbuali (45+2., 68.), Huszár (78.), Piscsur (82.)

Kiállítás: Vitályos (65.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható.

A KAPU ELŐTT RENDRE ROSSZ DÖNTÉST HOZTAK A PAKSIAK

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője

– Hatalmas nyomást gyakorolt csapata az első félidő elején a ZTE-re, mégsem sikerült megszerezni a vezetést. Minek tudható ez be?

– Valóban mi domináltunk, az első játékrész majdnem egészében, ám a kapu előtt hiányzott a racionalitás, rendre rossz döntéseket hoztak a játékosok, s ezért maradtak el a gólok.

– Aztán a második félidő elején megszerezték a vezetést, a hajrában mégis csupán a döntetlennek örülhetett…

– Valóban, örültem is hogy sikerült az utolsó percekben betalálni, persze az egyenlítés után annyi helyzetünk volt, hogy akár még három gólt is szerezhettünk volna.

– Mennyire elégedett a labdarúgók teljesítményével, különösképpen a tizenhét éves Galambos Jánossal?

– Ha egy szóval válaszolnék azt mondanám, helytállt. Ha bővebben, semmi gond nem volt velük, mint ahogy említettem, csupán a racionalitás hiányzik egyelőre belőlük. A tizenhét éves játékosunkról pedig annyit, hogyha nem rendelkezne azzal az erőnléttel, ami most meg van neki, s ha nem dolgozna úgy az edzéseken, akkor nem raknám be a kezdőcsapatba.

Nuno Campos, a Zalaegerszegi TE FC vezetőedzője

– Csupán néhány perc hiányzott ahhoz, hogy csapata megszerezze első győzelmét. Vajon miért nem sikerült?

– Mert nem bírtuk ki a nagy nyomást, ami ránk nehezedett. Egyébként valóban közel álltunk a győzelemhez, ennél fogva egy jófajta frusztráltság vett erőt rajtam és a csapaton is. A játékosok sokat tettek a győzelemért, sajnos a három pontból egy lett.

– A lelátóról úgy tűnt, hogy leginkább a cserék után kapott lábra csapata. Egyetért ezzel?

– Nézze, az út elején járunk, lassan megismerjük egymást, de annak a jelei már láthatók, hogy egyfajta vonzó kreatív labdarúgást szeretnénk játszani. Számunkra a cserék ugyanolyan fontosak mint a kezdők, persze örülök annak, ha a játékosaim kezdőként, de csereként is mindent megtesznek a sikerért. Most is így volt, persze köszönettel tartozunk szurkolóinknak, akik hatalmas erőt adtak nekünk.

– Mi a véleménye Dénes Vilmos meggondolatlan szabálytalanságáról? Jár ezért valamilyen szankció?

– Már beszéltem a labdarúgóval, és belső ügyként kívánjuk kezelni a történteket.

Paksi FC–Zalaegerszegi TE FC 2–2 (0–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2512 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Silye (49.), Tóth Barna (90+3.), ill. Croizet (68. – 11-esből), Krajcsovics (73.)

Kiállítva: Dénes V. (72., Zalaegerszegi TE)

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!