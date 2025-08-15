Gruber Zsombor és az MTK-s fiatalok vitték a pálmát a harmadik fordulóban

Nagyszerű győzelmet aratott kedden öt magyarral a kezdőben a Ferencváros: a zöld-fehérek a Ludogorec ellen nyertek 3–0-ra a Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójának visszavágóján. Pluszöröm, hogy Robbie Keane vezetőedző hétről hétre több magyar játékosnak ad lehetőséget, a labdarúgók pedig élnek is a bizalommal – a bolgár együttes kiejtése után lapunk Dibusz Dénesnek, Szalai Gábornak és Ötvös Bencének is 7-es osztályzatot adott, csakúgy, mint az U21-es válogatott Tóth Alexnek és a csereként beálló Gruber Zsombornak is (Varga Barnabás lett a mérkőzés játékosa 8-as osztályzattal). A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) és a Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) 4+1-es vagy 3+2-es, fiatal magyar labdarúgókat érintő ajánlása éppen ezt a folyamatot igyekszik segíteni – nos, nézzük, hogy a biztató második forduló után hogyan teljesítettek a „fiatalpercesek” a bajnokság harmadik körében.

Péntek este a DVSC nagy küzdelemben 2–1-re legyőzte idegenben a Kazincbarcikát: a vendégektől Szűcs Tamás teljesítményét értékeltük, aki ezúttal (is) 5-öst kapott, elmaradva csapata 5.8-as átlagától. Hazai oldalon Major Marcell teljesítményét szintén (ismét) 5-össel honoráltuk, de ő kicsivel jobb volt az átlagnál (4.9).

Szombat délután az MTK színeiben teljesítettek a legjobban az U21-es játékosok. Kovács Patrik, Németh Hunor és Molnár Ádin is idénybeli legjobb teljesítményét nyújtotta (6, 6, 8), Átrok István pedig megszerezte pályafutása első NB I-es gólját (7-es osztályzatot kapott csereként pályára lépve). Négyük 6.75-ös középértéke csaknem megegyezett a többiek 6.875-ös értékelésével. Az ötgólos vereség meglátszott a DVTK-játékosok osztályzatain: Szakos Bence 4-est, Demeter Milán a múlt heti 7-es után 3-ast kapott, Jurek Gábor pedig már a szokásosnak mondható 5-össel zárt – a négyes középérték felfelé húzta a rutinos idegenlégiósok roppant gyenge 3.72-es átlagát. A játéknap esti találkozóján fölényes Fradi-győzelem született Nyíregyházán (a zöld-fehérek 4–1-re nyertek), Gruber Zsombor ezúttal is a mérkőzés legjobb játékosa lett (8-as osztályzata így értelemszerűen magasabb, mint a többi fradista 5.6-os átlagértékelése). A Spartacusnál a múlt heti „fiatalmellőzés” után Manner Balázs megkapta a lehetőséget a bizonyításra (lapunk 5-öst adott a produkciójára), s mondhatni, élt is vele, hiszen jobban szerepelt, mint társai (az átlagosztályzat 4.5 volt).

Vasárnap a Zalaegerszeg–ETO FC 1–1-es összecsapásán kapott – holtversenyben az MTK-meccsel – a legtöbb fiatal játékos lehetőséget (szám szerint hét). A ZTE oldalán a már szokásosnak mondható Dénes Vilmos, Papp Csongor páros lépett pályára kezdőként. Utóbbi ifjú ezúttal nem jeleskedett gólpasszal, de stabil teljesítményt nyújtott (5-öst érdemelt), Dénes Vilmos pedig hozta a lassan védjegyévé váló agilis játékot (és 6-os osztályzatát). A győrieknél, habár a kezdők sem nyújtottak rossz teljesítményt (Vingler László, Bánáti Kevin, Tollár Adrián is 5-öst kapott tudósítónktól), az igazi áttörést egy csere hozta el: Huszár Marcell (6) első, ETO-színekben szerzett NB I-es találata egy pontot ért csapatának – Tóth Rajmund a szünetben állt be, s ötösre vizsgázott a tízes skálánkon.

A Ferencváros játékosa, Gruber Zsombor megállíthatatlan volt, átpréselte magát a nyíregyházi „reteszen” (Fotó: Kovács Péter)

Ha nem számoljuk a Ferencváros és a Nyíregyháza mérkőzését, amelyen csak egy-egy U21-es labdarúgó lépett pályára, akkor ez volt a forduló első s egyben utolsó olyan találkozója, amikor is mindkét együttesben jobban szerepeltek a fiatalok, mint rutinosabb társaik – ZTE FC-nél 5.5-re végzett átlagban a már említett Dénes Vilmos, Papp Csongor kettős (5.33 volt társaik középértéke), az ETO-s fiatalok teljesítményét pedig 5.2-es középértékkel honoráltuk (a többiek kereken ötös átlaggal zártak). Kisvárdán Popovics Ilija (6) szép védésekkel járult hozzá csapata idénybeli első sikeréhez (2–1) – az egész csapat nagyszerűen játszott, amit jelez a magasnak számító 6.1-es átlagértékelés. A felcsútiak már nem jártak ekkora szerencsével, Kern Martint sérülés miatt kellett lecserélni 29 perc játék után (jó hír, hogy ügynöke szerint nem súlyos a sérülése, s „csupán” két hét kihagyás vár az ifjú szélsőre), az őt váltó Vékony Bence, illetve Markgráf Ákos is 5-ös osztályzatot kapott tudósítónktól, amely ha sokkal nem is, de elmarad az 5.25-ös csapatátlagtól. A forduló utolsó találkozóján (a Paks 2–1-re nyert Újpesten) nem meglepő módon a lila-fehér együttes ezúttal sem szerepeltetett U21-es korú futballistát (pedig lehet, elférne a csapatba egy-két ifjú, ugyanis a lilák átlagban 4.769-es NS-osztályzatra végeztek), vendégoldalon pedig folytatódott a Horváth Kevin-show, aki négy gólpassza után megszerezte pályafutása első NB I-es gólját – ennek fényében talán szőrösszívű ítéletnek tűnhet a 6-os osztályzat. Szendrei Ákos becsülettel küzdött, őt 5-ösre értékeltük, kettejük 5.5-ös átlaga elmarad a kollektív paksi hatostól.

Három hét leforgása után beválni látszik a fiatalszabály: azok után, hogy a nyitó fordulóban 5.05-ös átlaggal zártak a 2004 után született játékosok (tizennyolc futballistát értékeltünk), a második fordulóban ezt sikerült túlszárnyalni (húsz labdarúgó átlaga 5.35 volt). A mögöttünk hagyott fordulóban mindkét kategóriában jobb eredmény született: huszonhárom „fiatalperces” játékos átlagosztályzata 5.478 volt, ami (most először) jobb volt, mint a 21 évnél idősebb magyarok s a külföldiek 5.25-ös átlagos osztályzata. A legjobb teljesítményt ismét az FTC motorja, Gruber Zsombor és az MTK-s Molnár Ádin (8) nyújtotta, a leggyengébben pedig Demeter Milán (3) játszott.

Fordulóról fordulóra egyre több fiatal egyre jobban játszik, s ha ez így folytatódik, akkor néhány forduló után is leírhatjuk, hogy kezd igazolódni a fiatalokat érintő ajánlás.

NB I, 3. FORDULÓ

Augusztus 8., péntek

Kolorcity Kazincbarcika SC–Debreceni VSC 1–2

Augusztus 9., szombat

MTK Budapest–Diósgyőri VTK 5–0

Nyíregyháza Spartacus FC C–Ferencvárosi TC 1–4

Augusztus 10., vasárnap

Zalaegerszegi TE FC–ETO FC 1–1

Kisvárda Master Good–Puskás Akadémia 2–1

Újpest FC–Paksi FC 1–2