Nemzeti Sportrádió

NHL: otthon kapott ki a címvédő Panthers, jókora verést kapott Pittsburghben a keleti első Hurricanes

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.12.31. 10:12
Fotó: Getty Images
Címkék
Pittsburgh Penguins Montréal Canadiens Florida Panthers NHL New Jersey Devils Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs Chicago Blackhawks Carolina Hurricanes New York Islanders Vancouver Canucks
Öt mérkőzést rendeztek magyar idő szerint szerda hajnalban az észak-amerikai profi jégkorongligában (NHL).

Két, gól nélküli harmad után pörögtek fel az események Floridában, ahol a címvédő Panthers kétgólos előnyre tett szert. A vendég Canadiens nem esett össze, s szinte azonnal szépített, majd Nick Suzuki révén hosszabbítása mentette a találkozót. A montreali csapat 26 éves centere a ráadásban is betalált, így csapata győzelmet ünnepelhetett. 

A Keleti főcsoportot vezető Carolina Hurricanes jókora pofonba szaladt bele a Pittsburgh Penguins vendégeként. A végeredmény már a második harmadban kialakult, amikor 5–0-s hazai vezetésnél Mark Jankowski szépített. A meccs legjobbja a hazai kapus, Stuart Skinner mellett a duplázó Anthony Mantha volt.

Tökéletes estét hozott össze a Toronto Maple Leafs, a kanadai együttes Joseph Woll kapusteljesítményére alapozva kapott gól nélkül simázta le a New Jersey Devils elleni találkozót. A hazai együttesben Nicholas Robertson két gólpasszt osztott ki.

A jó idényt futó New York Islanders már az első harmadban kétgólos előnyre tett szert Chicagóban, de a Blackhawks három másodperccel a második játékrész vége előtt egyenlített. Miután a harmadik harmad és a ráadás sem hozott újabb gólt, a szétlövésre maradt a döntés: hazai oldalon hárman is hibáztak, ellenben az Islandersből Bo Horvat eredményes volt, így a New York-i alakulat örülhetett a végén.

Remek második harmadára alapozva nyert a Flyers Vancouverben, dacára annak, hogy a vezetést még a kanadaiak szerezték meg. A vendégek 3–1-es előnnyel vágtak neki a harmadik játékrésznek, s a Canucks ugyan kétszer is szépített, reális esélye nem volt az egyenlítésre. 

NHL
ALAPSZAKASZ
Florida Panthers–Montréal Canadiens 2–3 – hosszabbítás után
Pittsburgh Penguins–Carolina Hurricanes 5–1
Toronto Maple Leafs–New Jersey Devils 4–0
Chicago Blackhawks–New York Islanders 2–3 – szétlövéssel
Vancouver Canucks–Philadelphia Flyers 3–6

 

Pittsburgh Penguins Montréal Canadiens Florida Panthers NHL New Jersey Devils Philadelphia Flyers Toronto Maple Leafs Chicago Blackhawks Carolina Hurricanes New York Islanders Vancouver Canucks
Legfrissebb hírek

NHL: ráadásban gyűrte le a Rangerst a keleti első Hurricanes, Winnipegben nyert az Oilers

Amerikai sportok
Tegnap, 11:01

NHL: hét gólt rámolt be Chicagóban a Penguins, rangadót nyert a Lightning

Amerikai sportok
2025.12.29. 09:21

MacKinnon vezérletével nyert az Avalanche, kapusbravúrok és drámai végjátékok az NHL-ben

Amerikai sportok
2025.12.28. 09:39

NHL: 79 gól a szünet előtt; élen a Colorado, befogták a Carolinát

Amerikai sportok
2025.12.24. 07:42

NHL: a Kraken kapusa 38 védéssel segítette győzelemhez csapatát

Amerikai sportok
2025.12.23. 07:31

NHL: Sidney Crosby megdöntötte Mario Lemieux pittsburghi pontrekordját

Amerikai sportok
2025.12.22. 09:18

Karlsson remeklésével a Canucks sorozatban a negyedik győzelmét aratta az NHL-ben

Amerikai sportok
2025.12.21. 08:17

NHL: 11 gól Anaheimben, Sherwood-tripla a Canucksban

Amerikai sportok
2025.12.20. 08:48
Ezek is érdekelhetik