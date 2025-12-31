NHL: otthon kapott ki a címvédő Panthers, jókora verést kapott Pittsburghben a keleti első Hurricanes

Két, gól nélküli harmad után pörögtek fel az események Floridában, ahol a címvédő Panthers kétgólos előnyre tett szert. A vendég Canadiens nem esett össze, s szinte azonnal szépített, majd Nick Suzuki révén hosszabbítása mentette a találkozót. A montreali csapat 26 éves centere a ráadásban is betalált, így csapata győzelmet ünnepelhetett.

A Keleti főcsoportot vezető Carolina Hurricanes jókora pofonba szaladt bele a Pittsburgh Penguins vendégeként. A végeredmény már a második harmadban kialakult, amikor 5–0-s hazai vezetésnél Mark Jankowski szépített. A meccs legjobbja a hazai kapus, Stuart Skinner mellett a duplázó Anthony Mantha volt.

Tökéletes estét hozott össze a Toronto Maple Leafs, a kanadai együttes Joseph Woll kapusteljesítményére alapozva kapott gól nélkül simázta le a New Jersey Devils elleni találkozót. A hazai együttesben Nicholas Robertson két gólpasszt osztott ki.

A jó idényt futó New York Islanders már az első harmadban kétgólos előnyre tett szert Chicagóban, de a Blackhawks három másodperccel a második játékrész vége előtt egyenlített. Miután a harmadik harmad és a ráadás sem hozott újabb gólt, a szétlövésre maradt a döntés: hazai oldalon hárman is hibáztak, ellenben az Islandersből Bo Horvat eredményes volt, így a New York-i alakulat örülhetett a végén.

Remek második harmadára alapozva nyert a Flyers Vancouverben, dacára annak, hogy a vezetést még a kanadaiak szerezték meg. A vendégek 3–1-es előnnyel vágtak neki a harmadik játékrésznek, s a Canucks ugyan kétszer is szépített, reális esélye nem volt az egyenlítésre.

NHL

ALAPSZAKASZ

