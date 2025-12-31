A magyar jégkorong idén szintet lépett – most pedig jön az igazi sporttudományos ugrás

Története egyik legjobb évét zárta a magyar jégkorong 2025-ben – de van még feljebb, azaz jöhet 2026!

Kivált, hogy nemcsak a válogatottak szintjén, hanem a háttérben – vagy a felszín alatt – is folyik a fejlesztés, hogy a magyar hoki közép- és hosszútávon is szintet léphessen, és megszilárdítsa helyét az elithez tartozó nemzetek között.

…amihez stílusában passzol, hogy már 2026 januárjában A-csoportos világbajnokságon lesz érdekelt az egyik válogatott.

Az utánpótlás tartja a szintet, sőt, emel is rajta

Ha végigszaladunk az óesztendő eseményein, akkor a női U18-as csapat kívánkozik az élre, hiszen az ifista lányok 2025 januárjában hazai jégen, a Tüskecsarnokban nyerték meg a vb-jüket, ami kiemelkedő teljesítmény. A női szakágban és ebben a korosztályban ugyanis az A-csoport a legjobb 8 mezőnye, a mi lányaink ide verekedték be magukat!

De a férfi és a női szakág felnőtt, junior és ifjúsági válogatottjaira mind igaz, hogy jelenleg a top 16-hoz tartoznak a világon, amire azt mondja a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója, hogy „nagyjából a helyünkön vagyunk” – csak éppen még nagyobb célokat üldözve.

„Azt látni kell, hogy az utánpótlásban sok esetben hullámzóak az eredmények, viszont bízunk abban, hogy a tavaly összeállt új válogatott stábokkal a junior- és ifjúsági csapataink magasabb célokért is küzdhetnek, például éremért a divízió 1/A-ban, esetleg még magasabb célokért” – kezdte Kovács Attila.

Kovács Attila (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)

A fiúknál az U18-asok áprilisban megőrizték helyüket a top 16-ban, az U20-asok pedig decemberben visszaszerezték – az új évet pedig az említett U18-as lányok A-csoportos világbajnoksága nyitja, méghozzá a sportág őshazájában, Kanadában, ahol január 10-től 18-ig rendezik a korosztályos világbajnokságot.

Új impulzusok a női hokiban

A női csapat rendkívül közel járt ahhoz, hogy kijusson a téli olimpiára: a sorsdöntő, Németország elleni rangadón egy vitatott utolsó másodperces nem-gól fosztotta meg a mieinket attól, hogy tovább küzdhessenek az ötkarikás álomért.

Viszont 2026 a női felnőttcsapatnak is nagy lehetőséget tartogat, hiszen április 12. és 18. között hazai pályán, Budapesten rendezik a divízió 1/A-világbajnokságot, azaz a saját jegünkön juthatnak a hölgyek a legjobbak közé – immár nem a legendás Pat Cortinával az élen.

Pat Cortina (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)

„Pat Cortina hosszú és eredményes munka után távozás mellett döntött: ezúton is köszönöm neki azt a sok-sok remek évet, amit a magyar jégkorongnak adott! – folytatta Kovács Attila. – Az eddigi másodedzőnél, Delaney Collinsnál jó kezekben van a csapat, és az új stáb megtalálta a hangot a kerettel. A cél, hogy elkezdjünk az új olimpiai ciklusban is pozitív impulzusokat gyűjteni: egy ilyen lehet a tavaszi hazai világbajnokság. A hazai vébéknek megvannak a maga nehézségei, egyúttal viszont remek lehetőség arra a lányoknak, hogy megmutassák, hol tartanak.”

Delaney Collins (Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)

Férfi áttörés: stabil hely az elitben

A férfiaknak 2025-ben sikerült a saját áttörésük: olyat értek el, ami még sosem sikerült – megőrizték A-csoportos tagságukat.

Ez történelmi tett, hiszen először fordul elő, hogy egymás utáni években is a legmagasabb osztály vb-jére készülhet a magyar férfiválogatott.

„Óriási lehetőség, hogy ennyi meccset játszhatunk A-csoportos ellenfelekkel, mind a világbajnokságon, mind a szezon közben a Nemzetek Európai Kupája révén – mondta Kovács Attila. – Ez nemcsak a felnőttcsapatunknak, hanem az U25-ös gerincnek is fontos, mert közép- és hosszútávon olyan fejlődést hozhat, amivel elszakíthatjuk magunkat a divízió 1-es mezőnytől, és közelebb kerülhetünk az A-csoportos országokhoz.”

(Fotó: MJSZ/Vörös Dávid)

A sportszakmai siker mellett a kommunikációs és marketingmunkát is elismerés övezte: a Veletek Bárhova Turné a Sportforum díjátadóján a „Legjobb sportmarketing és sportszponzorációs kampány” kategóriájában is az egyik legjobbnak bizonyult, köszönhetően annak, hogy az egész országban közelebb vitte a hokit a szurkolókhoz.

Fejlődő háttér, tudatos építkezés

A munka azonban nem áll le, a magyar jégkorong jövője a háttér fejlesztésén múlik.

„Nem állunk meg, továbbra is a sportágfejlesztés a célunk, amihez nagyot szeretnénk emelni a sporttudományos háttér, illetve az edzőfejlesztés színvonalán is – mondta Kovács Attila. – Minden, ami történik nálunk, azzal a céllal történik, hogy úgy működjünk, ahogy egy A-csoportos országtól elvárható.”

A szövetség célja, hogy a sikerekhez tartós szakmai alapok társuljanak – 2025 nem a tető, hanem az újabb szint kezdete volt.