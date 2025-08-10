„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – Kata Mihály Molnár Rajmund mesterhármasáról

„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – vélekedett Kata Mihály a mesterhármast lövő Molnár Rajmund teljesítményéről, majd arra is kitért, hogy valóban a földön kell-e ezek után tartani a fiatal támadót, ahogy arról az MTK vezetőedzője, Horváth Dávid beszélt a DVTK ellen 5–0-ra megnyert meccs után.
Videónkban az MTK csapatkapitánya összességében is értékeli a nagy arányú győzelmet, s kitér a saját góljára is.
LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 5–0 (4–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)