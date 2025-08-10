Sportrádió

„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – Kata Mihály Molnár Rajmund mesterhármasáról

2025.08.10. 07:14
Kata Mihály kicsit túlzásnak érezte, hogy már az első félidő után 4–0-ra vezettek a DVTK ellen (Fotó: Árvai Károly)
Kata Mihály kicsit túlzásnak érezte, hogy az MTK Budapest már az első félidőben 4–0-ra vezetett a DVTK ellen a labdarúgó NB I 3. fordulójában. Az 5–0-ra végződött mérkőzés után kérdeztük a kék-fehérek csapatkapitányát, többek között a saját góljáról, s a triplázó Molnár Rajmund teljesítményéről.

„Azt nem mondhatom, hogy rosszul játszott” – vélekedett Kata Mihály a mesterhármast lövő Molnár Rajmund teljesítményéről, majd arra is kitért, hogy valóban a földön kell-e ezek után tartani a fiatal támadót, ahogy arról az MTK vezetőedzője, Horváth Dávid beszélt a DVTK ellen 5–0-ra megnyert meccs után.

Videónkban az MTK csapatkapitánya összességében is értékeli a nagy arányú győzelmet, s kitér a saját góljára is. 

Labdarúgó NB I
15 órája

Molnár Rajmund triplázott, az MTK kiütötte a Diósgyőrt

A fővárosi kék-fehérek már az első félidőben eldöntötték a három pont sorsát, a DVTK három forduló után már tíz kapott gólnál jár.
Labdarúgó NB I
16 órája

Molnár Rajmund így triplázott egy félidő alatt a DVTK ellen – videó

Az MTK szélsője egyszer akcióból, kétszer pedig tizenegyesből volt eredményes.
Labdarúgó NB I
12 órája

Vladimir Radenkovics: Az első félidő az én hibám, a második utat mutat a folytatásra

Horváth Dávid Molnár Rajmund mesterhármasáról: A földön kell tartanunk, jövő héten is van meccs.

 

LABDARÚGÓ NB I
3. FORDULÓ
MTK BUDAPEST–DIÓSGYŐRI VTK 5–0 (4–0)
Budapest, Új Hidegkuti Nándor Stadion, 2200 néző. Vezette: Káprály
Gólszerző: Molnár R. (7., 32., 43. – az elsőt és a harmadikat 11-esből), Kata (28.), Átrok (79.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

