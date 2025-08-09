Vladimir Radenkovics: Az első félidő az én hibám, a második utat mutat a folytatásra

Horváth Dávid, az MTK vezetőedzője a következőket mondta.

„Teljes mértékben elégedett vagyok mindennel, nagyszerű mérkőzést játszottunk. Kellett némi szerencse, hiszen hamar vezetést szereztünk tizenegyesből, s ez azért volt fontos, mert a diósgyőriek masszív védekezésének feltörését megkönnyítette, ezután ki kellett jönniük ránk. Onnantól kezdve könnyebben át tudtuk játszani a soraikat. A jelentős előny birtokában fegyelmezett játékot kértem a második félidőre, amit megkaptam. Molnár Rajmund három gólt szerzett, Átrok Zalán először talált be az NB I-ben, Vitályos Viktor pedig először lépett pályára.”

A mesterhármast szerző Molnár Rajmundra külön is kitért, úgy fogalmazott, ilyen teljesítmény után a földön kell tartaniuk a fiatal támadót.

Vladimir Radenkovics, a Diósgyőr vezetőedzője így értékelt.

„Remek futballt játszik az MTK, megérdemelten nyert. Kedvező időjárás, jó pálya, teli vendégszektor, csak éppen mi nem voltunk a pályán. Az első félidő az én hibám, a második pedig utat mutat nekünk a folytatásra. Próbálok nyugodt maradni, és úgy értékelni, hogy a második félidő sokkal jobb volt. Tisztább már a kép előttem, sokat tanultam a játékosokról. Olyan mentalitást akarok látni, mint amilyet Holdampf Gergő, Jurek Gábor, Bényei Ágoston és Bárdos Bence mutatott. A fiatalokkal nagyon elégedett voltam ebből a szempontból. A csapat sokkal erősebb lesz ennek a meccsnek a tapasztalataival.”

Videónkból kiderül, hogy milyen rossz döntéseket hozott az első félidőben, és mire tud építeni abból, amit a másodikban látott.