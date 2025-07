DVSC, Nyíregyháza, Újpest: 3 klub, 3 teljesen különböző játékospolitika

DEBRECEN: ÚJ KORSZAK, ALACSONYABB OSZTÁLYBÓL ÉRKEZŐ LÉGIÓSOKKAL

A DVSC tavasszal nagy csatában, az utolsó fordulóban tudta kiharcolni a bennmaradást, nyáron pedig új időszámítás kezdődött a klubnál, új vezetőséggel, új vezetőedzővel és új légiósokkal.



Debrecenben tavasszal vásárolt részesedést a klubban a spanyol hátterű Five Eleven Capital futballholding, amely nyáron átvette az irányítást a keret kialakításában és a szakmai stáb kiválasztásában is. A csapatot az NB I-ben tartó angol-szerb vezetőedzőt, Nestor El Maestrót ugyanis az Athletic Bilbao utánpótlásából érkezett, 45 éves Sergio Navarro váltotta.

A DVSC új, spanyol vezetőedzője, Sergio Navarro (Fotó: dvsc.hu)



A keretbe pedig már érkezett két, eddig főképp a La Liga 2-ben tapasztalatot szerző spanyol légiós, a 28 éves középpályás, Fran Manzanara és a 27 éves balhátvéd, Adrián Guerrero. A 29 éves francia jobbhátvéd Julen Dacosta a francia harmadosztályú Sochaux-tól jött, a 20 éves szerb középpályás, Djordje Gordics pedig a belga másodosztályú Lommeltől jött kölcsönbe, igaz, ő legutóbb szintén kölcsönben a szlovén első osztályban szerepelt. Nagy kérdés, hogy a Nyugat-Európában, de alacsonyabb osztályban szerzett tapasztalat mennyit ér majd az NB I szintjén. Az eddig szerződtetett légiósok közül egyedül a négyszeres venezuelai válogatott belső védő, Josua Mejías érkezett a magyar élvonalnál magasabban jegyzett, élvonalbeli bajnokságból, a görög első osztályú Kallitheától. Ugyanakkor értesüléseink szerint a héten több támadó szerződtetését is bejelenthetik Debrecenben, az egyikük a spanyol szélső, Álex Bermejo lehet, aki az előző idényben kiesett a portugál élvonalból a Farensével, melyben 24 bajnokin szerepelt.

Támadókra nagy szüksége van a Lokinak, mert a francia Brandon Domingues és a brazil Maurides is távozott elölről és még nem érkezett senki a pótlásukra, viszont maradt a támadósorban a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs, akivel szerződést hosszabbított a klub. A nyári edzőmeccsek is azt mutatják, gólfelelősökre még szüksége lesz a csapatnak, ugyanis az élvonalbeli ellenfelekkel szemben négy meccsen csak három gólt szerzett a csapat, és a négy első osztályú ellenfélből csak a Csíkszereda ellen tudott nyerni a Loki 1–0-ra, a CFR-től, a Sigma Olomouctól és a Kassától kikapott. Igaz, a felkészülés végén az NB III-as DEAC és a román másodosztályú Olimpia Satu Mare ellen már győzni tudott. A két meccsen öt gólt szerzett Bárány Donát, aki ezzel a legeredményesebb debreceninek bizonyult a nyári felkészülés során.

A Loki az ellen a ZTE ellen kezdi az új idényt, amely a debreceniekhez hasonlóan első osztály szintjén rutintalannak számító, igaz, fiatalabb játékosokat szerződtetett a nyáron - az a találkozó mindkét csapat és mindkét ibériai szakember, a zalaegerszegi Nuno Campos és Sergio Navarrro számára is jó értékmérő lehet. A DVSC a 2. fordulóban az MTK-t fogadja, majd az újonc Kazincbarcikához látogat Mezőkövesdre.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A DEBRECENI VSC-NÉL

Edzőtábor: Ausztria, június 22.–július 6.

Felkészülési meccsek

Június 25. (szerda), St. Pölten (Ausztria): DVSC–Csíkszereda (romániai) 1–0 (Silue)

Június 30. (hétfő), Bad Hall (Ausztria): DVSC–CFR (Kolozsvár, romániai) 0–2

Július 4. (péntek), Böhlerwerk (Ausztria): DVSC–Sigma Olomouc (cseh) 1–3 (Nwachukwu)

Július 12. (szombat), Pallag: DVSC–FC Kassa (szlovákiai) 1–4 (Regenyei)

Július 16. (szerda), Pallag (2x35 perces meccs): DVSC–DEAC (NB III) 5–2 (Bárány 3 – az elsőt 11-esből, Nwachukwu, Regenyei)

Július 19. (szombat), Pallag: DVSC–Olimpia Satu Mare (Szatmárnémeti, román II.) 2–0 (Bárány, Regenyei)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Adrián Guerrero (spanyol, Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (francia, Sochaux – Franciaország), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Varga Ádám (Ferencváros)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Álex Bermejo (spanyol, Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Rafael Monti (argentin, Vinotinto FC – Ecuador)

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható, ), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC Győr, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

NYÍREGYHÁZA: AZ NB I-BŐL MÁR JÓL ISMERT ÚJ SZERZEMÉNYEK

A tavasszal 8. helyen bennmaradt Nyíregyháza kerete is jelentősen átalakult a nyáron, de a Szparinál más elgondolás mentén alakították ki a keretet, mint Debrecenben. Az NB I-ben ismeretlen légiósok helyett ugyanis olyan játékosok mellett tette le a voksát Szabó István vezetőedző és Fekete Tivadar sportigazgató, akik más csapatokban már bizonyítottak.

A nigériai csatár, Bright Edomwonyi az előző idényben a DVTK házi gólkirálya volt hét találattal, Bojan Szankovics a ZTE történetének legtöbb NB I-es meccsén szerepelt légiósaként igazolt Nyíregyházára és ugyancsak Zalaegerszegről érkezett az elmúlt két idényben kulcsjátékosnak számító görög belső védő, Sztefanosz Evangelu. A balhátvéd Nemanja Antonov Újpesten és az MTK-ban, a támadó középpályás, Katona Mátyás Újpesten és Fehérváron, a szélső Májer Milán Kecskeméten, a Sepsi OSK-tól érkező északmacedón Dorian Babunszki pedig korábban Debrecenben bizonyította képességeit (az NB I-ben 48 meccsen 18 gólt szerzett).

Igaz, hogy több mint egy csapatra való játékos távozott is Nyíregyházáról, de közülük csak a Fradihoz szerződött Nagy Barnabást nevezhetjük kulcsembernek, míg a másik Nagy, a csapatkapitány Nagy Dominik szerződést hosszabbított. Ugyanakkor a sárülések már most problémát okoznak Nyíregyházán, ugyanis térdsérülés miatt hosszú időre kiesett az első számú kapus, Tóth Balázs, akinek a helyére már érkezett is a Görögországból hazatérő Kovács Dániel, míg a Puskás Akadémiától ismét kölcsönvett jobbhátvéd, Farkas Bendegúz izomszakadást szenvedett, Kovácsréti Márk pedig egy korábbi vállsérülése miatt később kezdhette csak el a nyári felkészülést és Bojan Szankovics is hiányzott az edzőmeccsekről.

Ezzel együtt, ha nem lesznek újabb hiányzók, bizakodva várhatják a nyíregyházi szurkolók az új idényt és a vármegyei rivális, Kisvárda elleni vasárnapi, hazai rajtot, hiszen a felkészülési időszakban öt győzelem mellett csak egyszer kapott ki a csapatuk és kétszer ikszelt, igaz, a cseh Bohemians elleni 5–0-s vereség meglehetősen rosszul mutat az eredménysorban. Az új szerzemények közül

A Kisvárda elleni hazai nyitány után nehéz széria vár a nyíregyháziakra, ugyanis egymás után játsszanak az előző idény első két helyezettjével, a 2. Puskás Akadémiával (idegenben) és a bajnok Ferencvárossal (otthon), majd egy újabb keleti rangadó következik Debrecenben.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Edzőtábor: Rogaska Slatina (Szlovénia), június 29.–július 5.

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Nyíregyháza: Nyíregyháza–Cigánd (NB III) 4–2 (Beke 2, Keresztes K., Eppel)

Július 2. (szerda), Szlovénia: Rudar Velenje (szlovén)–Nyíregyháza 2–3 (Czimer-Nyitrai, Tarcsi, Kovács M.)

Július 2. (szerda), Szlovénia: Nyíregyháza–Bohemians (cseh) 0–5

Július 5. (szombat), Szlovénia: Nyíregyháza–Lokomotiv Zagreb (horvát) 1–1 (Babunszki)

Július 9. (szerda): DEAC (NB III)–Nyíregyháza 0–3 (Tarcsi, Antonov, Oláh B.)

Július 9. (szerda): Nyíregyháza–Karcag (NB II) 3–0 (Sághy – öngól, Edomwonyi 2)

Július 12. (szombat): Vasas (NB II)–Nyíregyháza 2–2 (Tarcsi, Babunszki)

Július 19. (szombat): Mezőkövesd (NB II)–Nyíregyháza 0–1 (Nagy D.)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros), Simut Mario (román-magyar, Videoton FC Fehérvár), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE FC)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Tamás Olivér (BVSC), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Karcag)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia)

ÚJPEST: A KÖRNYEZŐ ÉLVONALBELI BAJNOKSÁGOKBAN MÁR BIZONYÍTÓ JÁTÉKOSOK IS ÉRKEZTEK

A DVSC-hez és a Nyíregyházához képest az Újpest egy harmadik, teljesen eltérő játékospolitikát valósított meg a nyári felkészülési időszakban. A lilák a debreceniekkel ellentétben csak első osztályú csapatoktól igazoltak légióst, viszont a nyíregyháziakkal ellentétben kizárólag olyanokat, akik még nem játszottak az NB I-ben, viszont többségük valamelyik környező ország élvonalbeli bajnokságában már bizonyított.

Az egyik csapásirány az újpesti kiválasztásban az volt, hogy érkezzenek olyan játékosok, akiket jól ismer a tavasszal jött új, horvát vezetőedző, Damior Krznar. Ennek szellemében érkezett Újpestre a Dinamo Zagreb volt csapatkapitánya, az északmacedón válogatott belső középpályás, Arijan Ademi, akiről zágrábi időszakából jól tudja Krznar, hogy a pályán a meghosszabbított keze lehet és az öltözőben is vezéregyéniségként számíthat rá. Aljosa Matkóval pedig bajnokságot nyertek tavaly közösen az NK Celjével és a támadó korábban gólkirály is lett Szlovéniában. Aztán arra is figyeltek Újpesten, hogy ne kelljen mindegyik új szerzeményért átigazolási díjat fizetni, Ademi és a legutóbb az izraeli Hapoel Beer Sevában szerepelt, 31 éves, a Transfermarkt által jelenleg 2.7 millió euróra becsült portugál támadó, Iuri Medeiros is ingyen került a csapathoz, de mindketten nagy erősítést jelenthetnek. A másik portugál szerzemény, a 24 éves balhátvéd, Tiago Goncalves a román élvonalbeli FC Hermannstadtban nyújtott teljesítményével (41 tétmeccsen négy gól, kilenc gólpassz), a suriname-i válogatott csatár, Gleofilo Vlijter pedig a szerb OFK Beogradban szerzett 11 góljával (tízet a bajnokságban, egyet a kupában ért el) hívta fel magára a figyelmet.

Az Újpest az öt nyári felkészülési meccséből a Dinamo Zagreb ellenit veszítette el 4–2-re, a Kassa és az Eszék ellen egyaránt 1–0-ra győzött és volt két döntetlenje is. Az újak közül eddig Matko szerzett gólt, ő kettőt is.



A fővárosiak az első három fordulóban csak olyan csapatokkal játszanak, akik tavasszal előttük végeztek: a pénteki idénynyitón a DVTK-t fogadják, majd Győrbe, látogatnak, aztán a bronzérmes és kupagyőztes Paksot látják vendégül. Ezek a mérkőzések már képet adhatnak arról, az új igazolások mennyire jelentenek majd valós erősítést is az Újpest számára.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Tiago Goncalves (portugál, FC Hermannstadt – Románia), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskeméti TE), Filip Zorvan (cseh, Sigma Olomouc – Csehország, szabadon igazolható)

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Varga G. Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Dinamo Bucuresti – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Edzőtábor: Bled (Szlovénia), július 6–18.

Felkészülési meccsek:

Június 28. (szombat), Újpest: Újpest FC–Komáromi FC (szlovákiai) 2–2 (Tajti, Sarkadi)

Július 4. (péntek), Újpest: Újpest FC–FC Kosice (Kassa, szlovákiai) 1–0 (Beridze)

Július 9. (szerda), Radomlje (2x60 perces meccs): Újpest FC–Dinamo Zagreb (horvát) 2–4 (Beridze, Matko)

Július 13. (vasárnap), Radomlje: Újpest FC–Krivbasz Krivij Rih (ukrán) 0–0

Július 17. (csütörtök), Radomlje: Újpest FC–NK Osijek (Eszék, horvát) 1–0 (Matko)