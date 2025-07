Gólzáporos meccsen verte meg városi riválisát a DVSC

Lejátszotta ötödik felkészülési mérkőzését is a DVSC, szerdán 2×35 perces találkozón az NB III-as DEAC volt az ellenfele. Az első gólt meglepetésre a harmadosztályú csapat szerezte Lénárt Gergő révén, aztán a Loki fordított Bárány Donát mesterhármasával, aki tizenegyesből, bevetődve és bombagóllal is bevette az ellenfél kapuját, kialakítva ezzel a 3–1-es félidei eredményt.

A pihenő után több fiatal is lehetőséget kapott, és David Nwachuwu, majd Regenyei Gergő is megzörgette a hálót, a másik oldalon pedig szabadrúgásból Rauf al-Sheraji állította be az 5–2-es végeredményt.

Szombaton a román másodosztályú Szatmárnémeti ellen zárja a felkészülést a Loki.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Debreceni VSC–Debreceni EAC (NB III) 5–2 (3–1)

Pallag, zárt kapuk mögött

DVSC: Erdélyi – Dacosta, Batik, Mejías, Hornyák, Szuhodovszki, Gordics, Dzsudzsák, Kocsis D., Nwachukwu, Bárány. Csere: Pálfi, Tercza, Gyenti, Asztalos, Egri, Cibla, Regenyei, Bodnár B., Batai, Silué. Vezetőedző: Sergio Navarro

DEAC: Ratku – Vincze Á., Herczku, Újvárosi, Kun Á., Soltész J., Tomola, Sándor T., Virág, Lénárt G., Tóth D. Csere: Kovács M., Al-Sheraji, Kovács K., Lakatos B., Jankelic, Kőrizs. Vezetőedző: Urbin Péter

Gólszerző: Bárány (15., 20., 26. – az elsőt 11-esből), Nwachukwu (60.), Regenyei (62.), ill. Lénárt G. (6.), Al-Sheraji (64.)

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A DEBRECENI VSC-NÉL

Edzőtábor: Ausztria, június 22.–július 6.

Felkészülési meccsek

Június 25. (szerda), St. Pölten (Ausztria): DVSC–Csíkszereda (romániai) 1–0 (Silué)

Június 30. (hétfő), Bad Hall (Ausztria): DVSC–CFR (Kolozsvár, romániai) 0–2

Július 4. (péntek), Böhlerwerk (Ausztria): DVSC–Sigma Olomouc (cseh) 1–3 (Nwachukwu)

Július 12. (szombat), Pallag: DVSC–FC Kassa (szlovákiai) 1–4 (Regenyei)

Július 16. (szerda), Pallag: DVSC–DEAC (NB III) 5–2 (Bárány 3 – az elsőt 11-esből, Nwachukwu, Regenyei)

Július 19. (szombat), Pallag, 17.00: DVSC–Olimpia Satu Mare (Szatmárnémeti, román II.)