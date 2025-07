Felkészülés: az Újpest kontrából szerzett góllal verte meg az Eszéket

Egyértelmű lila-fehér fölénnyel kezdődött az Újpest bajnoki főpróbája, a játék nagyrészt az Osijek térfelén folyt, minek következtében kisebb-nagyobb helyzetek is a magyar csapat előtt adódtak, de azért Riccardo Piscitellinek is akadt dolga Yannick Touré fejesénél. Az idő előrehaladtával aztán a láthatóan kontrákra berendezkedő horvátok is egyre többet merészkedtek előre, ami további lehetőségeket teremthetett volna az újpestieknek, ám az utolsó passzokat rendre lefülelte a kék-fehérek védelme.

A második játékrész gyakorlatilag ugyanúgy indult, mint a második, a lila mezesek lábán vándorolt a labda, de a nagy helyzetek kialakításában továbbra sem jeleskedett a Damir Krznar irányította alakulat. Sőt, a 75. percben hatalmas lehetősség adódott az eszékiek előtt, és csak a gólvonalról mentő Daviti Koburinak köszönhető, hogy nem 1–0-s Osijek-vezetés állt az eredményjelzőn. A 82. percben gyors ellencsapás végén szerzett vezetést az Újpest: Gleofilo Vlijter indította remekül Milan Tucicot, ő Aljosa Matkóhoz passzolt, aki ziccerben nem kegyelmezett. A hajrában még voltak meleg pillantok az Újpest kapuja előtt, Piscitellinek két bravúrt is be kellett mutatnia, de kitartott az 1–0-s lila-fehér előny.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Újpest FC–NK Osijek (horvát) 1–0 (0–0)

Újpest: Piscitelli – Bese (Fiola, 46.), J. Nunes (Kobouri, 46.), A. Duarte (Babós, 85.), Gergényi (Dénes, 65.) – Rasak (Vlijter, 46.), Lacoux (Mucsányi, 85.) – Matko (Ganea, 85.), Horváth K. (Ljujic, 65.), Medeiros (Ademi, 65.) – Brodic (Tucic, 65.). Vezetőedző: Damir Krznar

Gólszerző: Matko (82.)