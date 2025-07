Németh András duplázott a Puskás Akadémiában; az Újpest kikapott a horvát rekordbajnoktól

Puskás Akadémia–Austria Salzburg 3–1

A Puskás Akadémia az első felkészülési mérkőzését játszotta, az osztrák másodosztályú Austria Salzburggal játszott Ausztriában, s a felcsúti csapat kilenc magyar játékossal kezdett, csak Artem Favorov és Georgi Harutjunjan képviselte a légióskontingenst a kezdő sípszó pillanatában. A vezetést a salzburgiak szerezték meg, Denizcan Cosgun volt eredményes a 26. percben, és a szünetig nem is sikerült egyenlíteni. A fordulást követően bemutatkozott a Puskásban Németh András, és három perccel később az első gólját is megszerezte az együttes színeiben, Dusinszki Szabolcs beadása után a védőjét elnyomva a kapuba továbbított a négyszeres válogatott. Újabb hat perc elteltével már az NB I ezüstérmesénél volt az előny, Urho Nissilä indítása után Mondovics Kevin lőtte ki a hosszú felsőt, majd a 80. percben Németh András másodszor is betalált.

Újpest–Dinamo Zagreb 2–4

Az Újpest a 25-szörös horvát bajnokkal, az előző idényben ezüstérmes Dinamo Zagrebbel csapott össze szerdán egy 2x60 perces mérkőzésen, és vezetést is szerzett ellene a 29. percben – Matija Ljujics tekert középre, az érkező Giorgi Beridze pedig a kapu bal oldalába bólintott. Majd a lila-fehérek meg is duplázták előnyüket, amikor Ljujics szöktette Milan Tucicot, aki középre gurított, Aljosa Matko pedig az üres kapuba belsőzött. A zágrábiak még a szünet előtt szépítettek, egy visszagurítás után Gabriel Vidovic talált be, de ennél jobban aggaszthatja a budapesti csapatot, hogy Beridze megsérült egy becsúszást követően, és nem is tudta folytatni a játékot. A szünet után egyre nagyobb fölénybe kerültek a horvátok, s előbb Robert Mudrazija duplájával fordítottak, majd Patrik Horvat állította be a végeredményt.

Hiába vezetett két góllal az Újpest, kikapott (Fotó: ujpestfc.hu)

ETO FC Győr–Maccabi Haifa 0–2

Az izraeli bronzérmes Maccabi Haifát fogadta az ETO, és korán kétgólos hátrányba került, a 13. percben Dolev Haziza talált be, négy perccel később pedig Abdoulaye Seck is bevette a győriek kapuját. A kapott gólokat követően azonnal jöhetett volna a szépítés, de Fábio Vianna labdája nem találta el az üresen érkező Bánáti Kevint. A második félidőben Nfansu Njie lövése volt veszélyes, míg a mérkőzés vége előtt Herczeg Marcell hagyott ki nagy helyzetet, így az ETO FC Győr kétgólos vereséget szenvedett.