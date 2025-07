Az NB I-ben rutintalan játékosokban is bízik a Barcika és a ZTE

KAZINCBARCIKA: A SIKERKOVÁCSOK HELYÉRE TÖBB, NB I-BEN MÉG RUTINTALAN JÁTÉKOS IS ÉRKEZETT

Az NB II-ből 2. helyen, története során először az élvonalba jutó Kazincbarcika minden szinten jelentősen átalakult a nyáron, de azt most még nem lehet kijelenteni, hogy jelentősen erősödött is.

A vezetőségből távozott Koszta Péter sportigazgató, így a tavasszal érkezett klubigazgató, Simon Miklós feladata volt a nyáron a keret kialakítása. A munka azzal kezdődött, hogy a Vasashoz szerződő sikeredző, Erős Gábor helyére érkezett a kispadra Kuttor Attila, majd szép sorjában jöttek az új játékosok is, eddig összesen 15-en, miközben a tavasszal történelmi sikert elérő csapatból kulcsjátékosok sora távozott. Érdekes, hogy a távozók jelentős része inkább maradt az NB II-ben, ahelyett, hogy a Kazincbarcikával az NB I-ben szerepeljen.

A távozók között van az előző idény házi gólkirálya, a 11 gólos Pethő Bence és a kilenc találattal második legeredményesebb Bódi Ádám is. Előbbi a Vasashoz, utóbbi az NB II-ben újonc Tiszakécskéhez szerződött. Bódin kívül az előző idényben 30 meccsen játszó Varga József és a 29 találkozón szereplő Lucas is a tiszakécskei folytatás mellett döntött. A gyakran bevetett játékosok közül távozott Debreceni Ákos, Herjeczki Kristóf, Pintér Ádám és a kapus Fadgyas Tamás is.

Az érkezők között pedig a három külföldről jött légiós – a horvát védő, Dominik Mulac, a 92-szeres örmény válogatott védő, Varazdat Harojan, valamint a horvát szélső, Martin Slogar – mellett olyan játékosokat igazolt a klub, akik vagy nem játszottak még korábban az NB I-ben (a két kapus, Bánfalvi Gergő és Gyollai Dániel mellett Kun Olivér, Szalai Bence, Rácz László, Schuszter Ronald, Trencsényi Bence, Menyhárt Bence), vagy az utóbbi időben kevesebb lehetőséghez jutottak a hazai élvonalban. Utóbbiak közé tartozik a 36 éves, ötszörös magyar válogatott csatár, Könyves Norbert, aki 2024–2025-ben 11 meccsen szerepelt az NB I-ben (három gólt szerzett a Paksban), említhetjük a KTE-ben az előző idényben 468 percet játszó ukrán középpályást, Mihajlo Meszhit, az MTK-ban eddig négy NB I-es mérkőzésen lehetőséget kapó középpályást, Szőke Gergőt, az egy évet kihagyó kapust, Dombó Dávidot és a magyar élvonalba több év után visszatérő két támadót, Prosser Dánielt, valamint Sós Bencét.

A kazincbarcikai keret megítéléséről árulkodik, hogy a Transfermarkt mindössze 3.8 millió euróra becsüli az értékét, közel kétmillióval kevesebbre, mint az értékrangsorban 11. Zalaegerszegét. A Kazincbarcika helyzetét az sem könnyíti meg, hogy megfelelő stadion hiányában a hazai meccseit a 77 kilométerre lévő Mezőkövesden rendezi meg, ráadásul az első két fordulóban az előző idény első két helyezettje vár rá, és mindkettő idegenben: előbb a Puskás Akadémia, aztán a Ferencváros.

Ugyanakkor a nyári felkészülési időszak bizakodásra adhat okot Kuttor Attila csapata számára, hiszen a négy edzőmeccséből kettőt megnyert egy-egy vereség és döntetlen mellett, igaz, csak alacsonyabb osztályú csapatokat tudott legyőzni, az NB III-as Monort és az NB II-es Mezőkövesdet. Az új szerzemények közül Prosser két gólt is szerzett, de Slogar is Meszhi is eredményes volt már.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A KAZINCBARCIKÁNÁL

Edzőtábor: Telki, június 25–29.

Felkészülési meccsek

Június 27. (péntek), Telki: Kazincbarcika–Monor (NB III) 3–1 (Prosser, Szabó M., Slogar)

Július 5. (szombat): Kazincbarcika–Mezőkövesd (NB II) 1–0 (Prosser)

Július 12. (szombat), Eperjes (Szlovákia): Tatran Presov (Eperjes, szlovákiai)–Kazincbarcika 2–1 (Szabó M.)

Július 19. (szombat), Kazincbarcika: Kazincbarcika SC–MFK Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai) 1–1 (Meszhi)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Dombó Dávid (klub nélküli), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paks, szabadon igazolhatóként), Menyhárt Barnabás (Bp. Honvéd), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Bánfalvi Gergő (Vasas)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (szabadon igazolható), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Baranyai Nimród (Újpest FC), Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

KISVÁRDA: AZ ÁLLANDÓSÁGBAN ÉS A TAPASZTALT JÁTÉKOSOKBAN BÍZNAK

Novothny Soma (jobbra) Kisvárdára tért haza Lengyelországból, és a nyári edzőmeccseken három gólt is szerzett (Fotó: kisvardafc.hu)

Az NB I-be egy év szünet után bajnokként visszajutó Kisvárdánál az állandóságban hisznek. A vezetőedző személye ugyan változott, mert Révész Attila a jövőben csak sportigazgató lesz, a csapatot pedig Gerliczki Máté irányítja majd a kispadról, de ő is már 2022-től a klubnál dolgozik, vezette már az első csapatot is, legutóbb pedig az NB III-as együttesnél dolgozott.

A keret magját továbbra is azok a játékosok alkotják, akik már a tavalyi kieséskor is Kisvárdán futballoztak, hozzájuk pedig olyan rutinos labdarúgók csatlakoztak, mint a Zalaegerszegről szerződtetett balhátvéd, Medgyes Sinan, a kecskeméti jobbhátvéd, Nagy Krisztián, a Fehérvárról visszatérő, a középpályán és a védelemben is bevethető ukrán Bohdan Melnik vagy a Lengyelországból hazatérő csatár, Novothny Soma. Említhetjük még a Bulgáriából érkező, 26 éves Toniszlav Jordanovot is, aki különböző csapatokban, 128 bolgár élvonalbeli meccsen 33 gólt szerzett. Miközben kulcsjátékos nem távozott Kisvárdáról a nyáron.

Az állandóságnak, illetve a nyári erősítéseknek pedig a felkészülési meccseken is meglett az eredménye. A Dinamo Kijev elleni 3–0-s vereséget leszámítva a másik hat edzőmeccsét megnyerte a Kisvárda (egyszer a Dinamót is legyőzte), ráadásul négy meccsen gólt sem kapott. Az új szerzemények közül pedig Novothny három gólt is szerzett, de Jordanov, Medgyes és Nagy is bevette az ellenfelek kapuját, míg a kölcsön után állandósított montenegrói középpályás, Marko Matanovics két gólt jegyzett a nyáron.

A Kisvárda a vármegyei rivális Nyíregyháza vendégeként kezdi meg az új idényt, majd egy meglehetősen nehéznek ígérkező sorozat vár rá a Paks (otthon), a Puskás Akadémia (otthon), az Újpest (idegenben) és a Ferencváros (otthon) elleni mérkőzésekkel.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A KISVÁRDA FC-NÉL

Edzőtábor: Zrece (Szlovénia), június 30.–július 9.

Felkészülési meccsek

Június 28. (szombat), Békéscsaba: Békéscsaba–Kisvárda 0–1 (Molnár G.)

Július 2. (szerda), Szlovénia: Kisvárda–Zorja Luhanszk (ukrán) 2–0 (Nagy K., Gyurkó)

Július 5. (szombat), Szlovénia: Kisvárda–Dinamo Kijev (ukrán) 2–0 (Jordanov, Matanovics)

Július 6. (vasárnap), Szlovénia: Kisvárda–Dinamo Kijev (ukrán) 0–3

Július 8. (kedd), Szlovénia: Kisvárda–Zseleznicsar Pancsevo (szerb) 3–0 (Novothny, Mesanovic, Medgyes S.)

Július 12. (szombat), Homonna: Zemplín Michalovce (Nagymihály, szlovákiai)–Kisvárda 1–4 (Novothny 2, Szpaszics, Matanovics)

Július 19. (szombat), Eperjes: Tatran Presov (Eperjes, szlovákiai)–Kisvárda 1–2 (Soltész D., Molnár G.)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Szentlőrinc)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Pap Zsolt (szabadon igazolható), David Puclin (horvát, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz:

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente (Szeged-Csanád GA)

ZALAEGERSZEG: ÚJ ELNÖK, ÚJ EDZŐ – ÚJ KORSZAK

A ZTE új vezetői, Andrés Jornet, Damián Pedrosa és a leköszönő elnök, Végh Gábor (balról jobbra) (Fotó: ztefc.hu)

Az NB I-ben tavasszal 10. helyen benn maradt ZTE FC jelentős átalakulásokon megy keresztül. Leköszönt a klub eddigi elnöke, Végh Gábor, akitől az argentin Andrés Jornet, Damián Pedrosa argentin kettős vette át a klub irányítását. A kispadra érkezett a tavasszal beugró ifjabb Mihalecz István helyére egy új, portugál vezetőedző, Nuno Campos, akit a Flamengo U20-as csapatától szereztek meg, korábban pedig főképp pályaedzőként szerzett tapasztalatot, többek között a Románál, a Sahtarnál és a Portónál.

Távozott Zalaegerszegről Sallói István sportigazgató is, továbbá 11 játékos, köztük jó néhány állandó szereplő, így a védelemből a görög Sztefanosz Evangelu, a középpályáról Bojan Szankovics, a támadósorból pedig Sajbán Máté. Az érkezési oldalon szereplők közül a Paksról kölcsönvett szélsőnek, Skribek Alennek és az MTK-tól ingyen érkező 27 éves védőnek, Nagy Zsombornak már van NB I-es tapasztalata, de az új légiósok közül az Estudiantes II-től jött 21 éves argentin középpályás, Fabricio Amato eddig csak két élvonalbeli meccsen lépett pályára karrierje során, a 21 éves brazil támadónak, Joao Victornak pedig öt meccse és 33 perce volt korábban a brazil Série A-ban szereplő Cearában. A kölcsönbe igazolt 20 éves belső védő, Joseth Peraza viszont már 75 első osztályú bajnokin játszott, de eddig csak hazájában, Costa Ricában futballozva.

Az átalakuló egerszegi csapat a felkészülési időszakban remekelt, az első négy edzőmeccsét megnyerte úgy, hogy ezeken nyolc gólt szerzett, és csak kettőt kapott, csak az utolsó, az angol másodosztályú Leicester ellen szenvedett 1–0-s vereséget a bajnoki főpróbának számító, hagyományos Zete Fiesztán. Gólt az új játékosok közül eddig csak Skribek ért el, de ő hármat is, az Újpest által csábított, de végül megtartott Dénes Csanádnak pedig kétszer sikerült kapuba találnia.

A ZTE hazai pályán a DVSC ellen kezdi az idényt hazai pályán, majd ahhoz a DVTK-hoz látogat, amely a nyáron Anderson Esitit és Sajbánt is elcsábította Zalaegerszegről. A 3. fordulóban pedig az egyetlen nyugat-magyarországi riválist, a Győrt fogadja a ZTE.

NYÁRI FELKÉSZÜLÉS A ZTE FC-NÉL

Felkészülési meccsek

Július 2. (szerda): Zalaegerszeg–Ajka (NB II) 2–1 (Nyíri, Szendrei N.)

Július 5. (szombat): Zalaegerszeg–NK Beltinci (szlovén) 2–0 (Krajcsovics, Skribek)

Július 9. (szerda): Zalaegerszeg–Olekszandrija (ukrán) 1–0 (Dénes Cs.)

Július 12. (szombat): Zalaegerszeg–Mura (szlovén) 3–1 (Skribek 2, Dénes Cs.)

Július 19. (szombat): Zalaegerszeg–Leicester City (angol) 0–1

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: –

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijelina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, szabadon igazolható), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szendrei Norbert (Nyíregyháza Spartacus)

NB I, AZ ELSŐ KÉT FORDULÓ IDŐRENDJE

1. FORDULÓ

Július 25., péntek

20.00: Újpest FC–DVTK (Tv: M4 Sport)

Július 26., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

20.15: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

Július 27., vasárnap

16.00: Nyíregyháza Spartacus–Kisvárda (Tv: M4 Sport+)

18.00: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

20.00: Puskás Akadémia–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport+)

2. FORDULÓ

Augusztus 1., péntek

20.00: Debreceni VSC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 2., szombat

17.45: Diósgyőri VTK–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika (Tv: M4 Sport)

Augusztus 3., vasárnap

17.45: Puskás Akadémia–Nyíregyháza Spartacus (Tv: M4 Sport)

17.45: Kisvárda–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)

20.00: ETO FC Győr–Újpest FC (Tv: M4 Sport)