A ZTE-nél magyar fiatalok lövik a gólokat Owusu helyett; a DVSC a rutinra voksolt

ERŐSÍTETT A KECSKEMÉT, KÉRDÉS, ELÉG LESZ-E

Az utolsó, 12. helyen telelő Kecskeméti TE vezetősége, élen Tóth Ákos sportigazgatóval, igyekezett gyorsan megerősíteni a télen a keretet, hogy a januári felkészülést már az új játékosok is Gera Zoltán vezetőedző csapatával tudják végigcsinálni. A Finnországból igazolt argentin csatár, az FC Lahtiban tavaly 18 bajnokin nyolc gólt szerző Michael López szerződtetését már decemberben bejelentette a klub, és érkezett Kisvárdáról a montenegrói válogatott szélső Driton Camaj, a védelembe pedig a 30-szoros magyar válogatott Botka Endre.

Ami viszont sokáig csúszott, és nem a kecskemétiek hibájából, az Nikitscher Tamás átigazolási ügye. A KTE ugyan gyorsan meggyezett a spanyol Valladoliddal, de a klub a La Liga szigorú pénzügyi szabályai miatt több mint két hétig nem tudta regisztrálni a válogatott középpályást, aki addig a Kecskeméttel készült, a csapat törökországi edzőtáborába is elutazott, de vasárnap már Spanyolországba repült orvosi vizsgálatra. Igaz, az edzőmeccseken már nélküle állt fel az együttes (csak csereként játszott, de nem sokat), tehát a szakmai stáb már annak tudatában készült a tavaszi folytatásra, hogy Nikitscherre nem számíthat.

A KTE vezetőedzője, Gera Zoltán úgy értékelte a téli felkészülést, hogy a tervezett munkát elvégezték, és tudja, miben kell még javulnia csapatának (Forrás: kecskemetite.hu)

Az nem jó előjel kecskeméti szempontból, hogy a hat téli meccsen csak egyszer tudott győzni a csapat a bolgár Krumovgrad ellen. A felkészülés elején az NB II-es Békéscsabával, majd Törökországban a szerb Radnicskivel is döntetlenre végzett, míg a cseh Jablonectől, az ukrán Karpati Lvivtől és a lengyel Termalicától is kikapott. Aminek örülhet Gera Zoltán, hogy egy kivétellel mindegyik meccsen szerzett gólt a csapata (a hat mérkőzésen nyolcat) és az új szerzemények közül az argentin Michael López is tudott már gólt szerezni. Ez azért különösen fontos a KTE-nek, mert az ősszel a legkevesebb gólt szerezte az NB I-ben, 12-t. Más kérdés, hogy a hat edzőmeccsen kapott 12 gól azért azt is mutatja, a hátsó alakzat még nem zár tökéletesen, valamint Nikitscher pótlását is meg kell oldani.

A Kecskemét rögtön közvetlen riválisokkal találkozik a bajnokságban, hiszen vasárnap a 10. ZTE-t fogadja, majd a 8. Nyíregyházához látogat. Ez a két mérkőzés, illetve az ezt követő, MTK elleni hazai találkozó meghatározó lehet a KTE számára a bennmaradásért folyó küzdelemben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A KECSKEMÉTI TE-NÉL

Érkezők: Driton Camaj (montenegrói, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Michael López (argentin, FC Lahti – Finnország)

Kölcsönbe érkezők: Botka Endre (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: Kotula Máté (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Papp Milán (Gyirmót FC Győr)

Kölcsönből visszatért klubjához: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kovács Kolos (Békéscsaba), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország)

A KECSKEMÉTI TE FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–27., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11.: Kecskeméti TE–Békéscsabai Előre (NB II) 1–1 (Pálinkás)

Törökországban

Január 15., Belek: Kecskeméti TE–Radnicski Nis (szerb) 2–2 (Zeke, Berki M.)

Január 18., Belek: Kecskeméti TE–Krumovgrad (bolgár) 3–2 (Pálinkás 2, Vattay)

Január 21., Belek: Kecskeméti TE–Jablonec (cseh) 1–2 (Vattay)

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Karpati Lviv (ukrán) 0–3

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Termalica (lengyel) 1–2 (M. López)

A DVSC egyik új szerzeménye, Amos Youga (jobbra, fotó: dvsc.hu)

RUTINOS ÉRKEZŐK ÉS NYERETLEN EDZŐMECCSEK A DEBRECENNÉL

A 11. helyen álló Debrecen kerete is jelentős ráncfelvarráson esett át a téli szünetben és a klubnál egyértelműen a rutinra szavaztak az új szerzemények kiválasztásánál, hiszen az eddig érkezett öt mezőnyjátékos mindegyike elmúlt 30 éves. A védelembe érkezett a 70-szeres magyar válogatott Lang Ádám és az osztrák Maximilian Hofmann, az ő játékukon, illetve a két válogatott középpályás, a bolgár Krisztijan Malinov és a közép-afrikai Amos Youga teljesítményén sok múlhat tavasszal. Ahogy azon is, sikerül-e formába hozni a csapathoz kedden csatlakozó, a német élvonalbeli St. Paulitól kölcsönbe érkező, 30 éves brazil csatárt, Mauridest, aki ebben az idényben csak egy meccsen, mindössze egy percre állt be a Bundesligában, de korábban, az egyik legjobb idényében 21 meccsen kilenc gólt szerzett a bolgár CSZKA Szófiában, a DVSC jelenlegi szakvezetője, Nestor El Maestro irányítása alatt.

Az őszi szezon közben érkezett szakember három korábbi, szófiai játékosával is együtt dolgozhat a tavasszal (Maurides mellett Yougát és Malinovot is a CSZKA-ból ismerheti), tehát a vezetőség igyekezett olyan labdarúgókat szerződtetni, akiket El Maestro kért. A Loki gyenge őszének egyik fő oka volt, hogy a légiósok közül többek produkciója elmaradt a várttól. Nem meglepő, hogy az örmény Zsirajr Sagojant, a japán Szenaga Naokait és a brazil Victor Bragát sem marasztalták a vezetők, míg a nyáron lejáró szerződésű Dusan Lagator játékjogát Indiába adták el. Ezért döntő lehet, hogy a most érkező légiósok jobb teljesítményre lesznek-e képesek, mint a távozók.

A DVSC számára kulcskérdés lesz a védelem stabilizálása is, hiszen ősszel egyedüli csapatként a mezőnyben kapott több mint harminc gólt, 37-et. A debreceniek a négy januári edzőmeccsükön öt gólt kaptak, ami már javuló tendencia, ha azt nézzük, hogy a legutóbbi négy bajnoki meccsén 11 gólt kapott a Loki kapusa, Megyeri Balázs, aki a tavaszi szezonra egy erős rivális is kapott az U-válogatott Hegyi Krisztián személyében. Ugyanakkor az eredmények azt mutatják, van még tenni való a csapat háza táján, hiszen a négy edzőmeccséből kettőt elveszített a Loki, kétszer pedig ikszelt (például az idényt még Debrecenben kezdő Szrdjan Blagojevics új csapatával, a Partizan Beograddal).

A Lokira is igaz, ami a Kecskemétre, hogy közvetlen rivális ellen kezdi a tavaszt, hiszen vasárnap a 8. Nyíregyházát fogadja, de nehézséget jelenthet, hogy a debreceniek a nyitányon eltiltás miatt nem számíthatnak csapatkapitányukra, Dzsudzsák Balázsra. Egy győzelem nagy lökést adhatna a DVSC-nek a folytatásra nézve, a 19. fordulóban az MTK-hoz utazik a csapat, majd a Puskás Akadémiát fogadja.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Maximilian Hofmann (osztrák, Rapid Wien – Ausztria), Lang Ádám (Omonia – Ciprus), Krisztijan Malinov (bolgár, KV Kortrijk – Belgium), Szűcs Tamás (FC Köbenhavn – Dánia, kölcsön után végleg), Vidnyánszky Mátyás (DAC U19 – szlovákiai), Amos Youga (közép-afrikai-francia, CSZKA Szófia – Bulgária, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia, legutóbb szintén kölcsönben Motherwell – Skócia), Maurides (brazil, St. Pauli – Németország)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek:

Kiszemeltek: –

Távozók: Victor Cristiano Braga (brazil, Tobol – Kazahsztán), Dusan Lagator (montenegrói, Kerala Blasters FC – India), Szenaga Naoaki (japán, OKMK Olmaliq – Üzbegisztán)

Kölcsönbe távozók: Hornyák Csaba (Mezőkövesd Zsóry FC, kooperációs kölcsön)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Zsirajr Sagojan (örmény, Ararat – Örményország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)



A DEBRECENI VSC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 11–25., Törökország

Felkészülési mérkőzések

Itthon (Pallagon)

Január 9.: DVSC–UTA Arad (romániai) 1–2 (Domingues)

Törökországban

Január 15.: DVSC–Partizan Beograd (szerb) 1–1 (Szuhodovszki)

Január 20.: DVSC–Sztruga (északmacedón) 0–0

Január 24.: DVSC–Radnicski (szerb) 1–2 (Bárány)

Owusu Kwabena a felkészülés elején még játszott a ZTE-ben, azóta nem (Fotó: tefc.hu)

OWUSU ÉPPHOGY MEGÉRKEZETT ZALAEGERSZEGRE, MÁR MENNE IS

A ZTE téli felkészülése kicsit a népmesei, „hoztam is ajándékot meg nem is” történetet juttathatja eszünkbe. Amikor a tabellán 10. helyen álló zalaiak elkezdték a munkát, és bejelentették a Ferencvárostól érkező Anderson Esiti, Owusu Kwabena kettőst, úgy tűnt, Zalaegerszegen le is zárhatják a téli átigazolásokat, mert a nigériai Esitivel stabilizálódhat a középpályás védekezés, ghánai társa pedig a támadósornak adhat lendületet, miután a nyáron Eszékről kölcsönvett és a télen már tovább is álló Kristian Fucak nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket (az NK Istránál folytatja).

Csakhogy Owusuról tudni lehetett, hogy már a Ferencvárosnál is voltak vele motivációs , illetve hozzáállásbeli problémák, előfordult, hogy a második csapathoz irányították az FTC-nél, így kérdés volt, Zalaegerszegen beáll-e a sorba. Nos, amint arról a Nemzeti Sport múlt héten elsőként beszámolt, nem állt be... Úgy tudni, a kemény téli alapozás helyett ő inkább csak kifogásokat keresett, és távozni akar a klubtól, nem edz a csapattal, a felkészülési meccseket is kihagyta a múlt héten, a ZTE most a Ferencvárossal közösen keresi a megoldást, hiszen Owusu csak kölcsönbe érkezett a klubhoz.

Így a támadósorban a tavaszi nyitányon azért adódhatnak problémái a ZTE-nek, hiszen nemhogy nőtt volna, Fucak távozásával csökkent a variációs lehetőségek száma, miközben ősszel a kecskemétiek után a zalaiak szerezték a legkevesebb gólt, húszat). Ugyan szinte biztosra vehető, hogy támadó érkezik még Márton Gábor vezetőedző csapatához, csak kérdés, ő mikorra jelenthet erősítést azok után, hogy a téli alapozó időszakot még nem a ZTE-nél töltötte. Ezzel együtt azt nem mondhatjuk, hogy rosszul sikerült volna a zalaiak felkészülése, hiszen öt edzőmeccsükből hármat megnyertek, csak a DAC-tól kaptak ki, és négy meccsen 11 gólt szereztek, ötöt kaptak. Ráadásul örömteli lehet a szurkolók számára a magyar fiatalok biztató formája. A 21 éves Németh Dániel három góllal a téli időszak legeredményesebb zalaegerszegi játékosának bizonyult, míg a 20 éves Bakti Balázs és Krajcsovics Ábel két-két gólt szerzett, de betalált egyszer a szintén 20 éves Dénes Csanád Vilmos is.

A ZTE a már említett kecskeméti nyitány után kétszer is otthon játszik, hiszen előbb őszről elhalasztott meccsen fogadja a Ferencvárost, majd a pedig a Diósgyőr látogat Zalaegerszegre, aztán viszont két idegenbeli meccs következik, előbb Újpesten, aztán Győrben.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZTE FC-NÉL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönbe érkezők: Owusu Kwabena (ghánai, Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatérők: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Bagó Benett, Bazsika Botond

Kiszemeltek: –

Távozók: Csontos Dominik (Bp. Honvéd), Vogyicska Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Kristian Fucak (horvát, NK Osijek, onnan NK Istra – Horvátország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Owusu Kwabena (ghánai)



A ZTE FC FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Felkészülési mérkőzések

Január 11., Lendva (Szlovénia): ZTE–Sibenik (horvát) 2–1 (Németh D., Mim – 11-esből)

Január 15., Gyirmót: ZTE–SK Lísen (cseh II.) 4–1 (Dénes V., Németh D. 2, Krajcsovics)

Január 18., Gyirmót: ZTE–DAC (szlovákiai) 1–2 (Bakti)

Január 22., Zalaegerszeg: ZTE–Gyirmót FC Győr (NB II) 3–0 (Krajcsovics, Sajbán, Bakti)

Január 25., Lendva (Szlovénia): NK Nafta Lendava (szlovéniai)–ZTE 1–1 (Evangelu)

A 18. FORDULÓ PROGRAMJA

február 1. (szombat)

14.30: Paksi FC–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport+)

17.00: Fehérvár FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.30: DVTK–Újpest FC (Tv: (M4 Sport)

február 2. (vasárnap)

12.45: DVSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

17.30: Kecskeméti TE–ZTE FC (Tv: M4 Sport+)

20.15: Ferencvárosi TC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport