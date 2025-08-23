Nemzeti Sportrádió

Újabb újonc játékvezető kap mérkőzést az NB I-ben

2025.08.23. 18:51
Zimmermann Márió (balra) a mostani idény második újonc játékvezetője (Fotó: Török Attila)
MTK NB I Zimmermann Márió Paks játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) adatbázisából kiderült, hogy újonc játékvezető dirigálja az 5. fordulóbeli MTK–Paks élvonalbeli bajnokit.

Hanyecz Bence augusztus 8-án mutatkozott be az NB I-ben, és az 5. fordulóban újabb újonc kap élvonalbeli meccset: az MLSZ honlapja alapján Zimmermann Márió fújja a sípot a vasárnapi MTK–Paks bajnokin.

A focibiro.hu adatbázisa alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei játékvezető 2022 tavaszán mutatkozott be az NB II-ben, ahol eddig 40 mérkőzést vezetett.

A 31 éves Zimmermann segítői Berényi Ákos és Becséri Gergely lesznek, a negyedik játékvezető feladatkörét Bogár Gergő látja el. A videobírókat csak vasárnap nevezi meg az MLSZ.

NB I
5. FORDULÓ
Vasárnap, 20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

 

