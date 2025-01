Felkészülés: a Fehérvár a legerősebb csapatával játszott, kiütötte szerb ellenfelét

A Horvátországban edzőtáborozó Fehérvár dolgát több betegség nehezítette a téli felkészülés elején, és az első edzőmeccsen, pénteken a szlovén másodosztályú Brinje Grosuplje elleni, 2–1-re elveszített mérkőzésen nem is a legerősebb összeállításában lépett pályára Pető Tamás vezetőedző csapata. Szombaton viszont, a szerb élvonalban 15. helyen telelő Teksztilac ellen olyan összeállításban játszott a Fehérvár, amilyenben a februári, Puskás Akadémia elleni bajnoki rajton is szerepelhet.

Igaz, az első félidőben még kissé akadozott a fehérvári gépezet, ugyanis a 8. percben a szerbek szerezték meg a vezetést a jobb oldali beadásra érkező Petar Barac révén. A szünet előtt azonban Katona Mátyás kiugratásából a szlovén csatár, Nejc Gradisar egyenlített, a második félidőben pedig hengerelt a Fehérvár…

Kalmár Zsolt az 59. percben talált be Nicolás Stefanelli passzából, majd fehérvári cserék és újabb gólok következtek. Előbb a szélen felfutó Holender Filip váltotta gólra Ivan Milicevic felívelését, majd a csereként beállt Pető Milán talált be kétszer is: előbb Gradisar, majd Szabó Bálint átadásából, beállítva ezzel az 5–1-es végeredményt.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Fehérvár–FK Teksztilac (szerb) 5–1 (1–1)

Umag (Horvátország).

Fehérvár: Dala (Kemenes B., 79.) – Huszti A., Csongvai, Szerafimov (Lakatos K., 84.) – Holender, Melnik, Kalmár (Kovács M., 68.), Milicevic – Katona M. (Pető M. 60.), Gradisar, Stefanelli (Szabó B. 60.). Vezetőedző: Pető: Tamás

G.: Gradisar, Kalmár, Holender, Pető M. (2), ill. P. Barac