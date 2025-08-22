Nemzeti Sportrádió

Zseljko Gavrics: Nem a két gólom, a remek csapatmunka döntött; A Loki Felcsúton lepte meg a Puskást

SZ. M.SZ. M.
Vágólapra másolva!
2025.08.22. 23:37
Címkék
NB I NS-ajánló Zseljko Gavrics

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

Miután az ETO FC meggyőző futballal 2–1-re legyőzte a Rapid Wient a Konferencialiga-rájátszás első mérkőzésén, Zseljko Gavrics és Csinger Márk is elégedetten értékelt, ám mindketten elmondták, nem lesz egyszerű a bécsi visszavágó. Borsos László írása

A labdarúgó NB I ötödik fordulójának nyitó meccsén a múlt héten a Ferencváros otthonából mindhárom pontot elhozó, s a játéknapot a tabella első helyén váró Puskás Akadémia nem bírt a három gólt is szerző DVSC-vel

A világbajnoki szereplésért is hajtanak a fiatalok a Bundesligában. A világbajnokságokat megelőző Bundesliga-idényekben különösen fontossá válnak a fiatal német játékosok a válogatott felépítése miatt. Ezúttal sem lesz másként, és bár a német élvonal a nyáron elveszítette egyik legnagyobb tehetségét, bőven lesz kire odafigyelni a péntek este elrajtolt évadban. Gyenge Balázs háttéranyaga

Egymás nyakán lehetnek az élcsapatok a Serie A-ban. Évek óta az európai elit ligák legkiélezettebb bajnoki versenyfutása az olasz első osztályé, a 2025–2026-os kiírás talán minden eddiginél kiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Saliga Norbert beharangozója

Minimális különbségek az első magyarországi edzéseken. Nagyszerű futamokra van kilátás a Balaton Park Circuiten, a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye hasonló előjelekkel várja a Magyar Nagydíj szombati és vasárnapi versenynapját. Patai Gergely beszámolója

Bányai Márk: Egyértelmű volt, hogy külföldön folytatom. Hat szolnoki év után légiósnak állt a párizsi olimpián is szereplő vízilabdakapus, Bányai Márk, aki francia és spanyol csapattól egyaránt kapott megkeresést, mégis a török Enka Istanbul koncepciója győzte meg. Patai Gergely interjúja

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!
 

 

NB I NS-ajánló Zseljko Gavrics
Legfrissebb hírek

Rekordösszegért vett védőt a Villarreal, középpályás érkezett az Interhez – pénteki transzferhíradó

Minden más foci
3 órája

Hét éve nem rajtolt ilyen rosszul a Diósgyőr – szombaton Nyíregyházán, nyolcezer néző előtt javítana

Labdarúgó NB I
10 órája

A Bayern ellen kezdi az idényt a Lipcse; Marc Márquez: Sok az éles kanyar, szoros verseny várható

E-újság
2025.08.21. 23:57

Magyar utánpótlás-válogatott védővel erősített a Zalaegerszeg – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.21. 12:23

Gundel-Takács Bence: Különleges érzés lesz az Újpest ellen védeni

Labdarúgó NB I
2025.08.21. 09:17

Az ETO nekifut az utolsó akadálynak; Faluvégi Dorottya: A csőd és a sérülés az élsport része

E-újság
2025.08.20. 23:25

A harmadosztályba adta kölcsön nyári szerzeményét az NB I újonca

Labdarúgó NB I
2025.08.19. 16:53

Adama Traoré távozott a Ferencvárostól – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.19. 13:28
Ezek is érdekelhetik