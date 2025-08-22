Zseljko Gavrics: Nem a két gólom, a remek csapatmunka döntött; A Loki Felcsúton lepte meg a Puskást

A NEMZETI SPORT SZOMBATI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

Miután az ETO FC meggyőző futballal 2–1-re legyőzte a Rapid Wient a Konferencialiga-rájátszás első mérkőzésén, Zseljko Gavrics és Csinger Márk is elégedetten értékelt, ám mindketten elmondták, nem lesz egyszerű a bécsi visszavágó. Borsos László írása

A labdarúgó NB I ötödik fordulójának nyitó meccsén a múlt héten a Ferencváros otthonából mindhárom pontot elhozó, s a játéknapot a tabella első helyén váró Puskás Akadémia nem bírt a három gólt is szerző DVSC-vel

A világbajnoki szereplésért is hajtanak a fiatalok a Bundesligában. A világbajnokságokat megelőző Bundesliga-idényekben különösen fontossá válnak a fiatal német játékosok a válogatott felépítése miatt. Ezúttal sem lesz másként, és bár a német élvonal a nyáron elveszítette egyik legnagyobb tehetségét, bőven lesz kire odafigyelni a péntek este elrajtolt évadban. Gyenge Balázs háttéranyaga

Egymás nyakán lehetnek az élcsapatok a Serie A-ban. Évek óta az európai elit ligák legkiélezettebb bajnoki versenyfutása az olasz első osztályé, a 2025–2026-os kiírás talán minden eddiginél kiszámíthatatlanabbnak ígérkezik. Saliga Norbert beharangozója

Minimális különbségek az első magyarországi edzéseken. Nagyszerű futamokra van kilátás a Balaton Park Circuiten, a gyorsaságimotoros-világbajnokság mezőnye hasonló előjelekkel várja a Magyar Nagydíj szombati és vasárnapi versenynapját. Patai Gergely beszámolója

Bányai Márk: Egyértelmű volt, hogy külföldön folytatom. Hat szolnoki év után légiósnak állt a párizsi olimpián is szereplő vízilabdakapus, Bányai Márk, aki francia és spanyol csapattól egyaránt kapott megkeresést, mégis a török Enka Istanbul koncepciója győzte meg. Patai Gergely interjúja

