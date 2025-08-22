Hét éve nem rajtolt ilyen rosszul a Diósgyőr – szombaton Nyíregyházán, nyolcezer néző előtt javítana

ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK A LABDARÚGÓ NB I 5. FORDULÓJA ELÉ

PÉNTEK

PUSKÁS AKADÉMIA FC–DEBRECENI VSC

♦ Eddig 28-szor mérkőztek az élvonalban és a debreceniek minimális különbséggel állnak jobban, az örökmérleg ugyanis 9 Puskás Akadémia-siker, 10 DVSC-győzelem és 9 döntetlen. Bár csak kétszer végeztek 0–0-ra, a párharcnak mindössze 2.4 a mérkőzésenkénti gólátlaga.

♦ A Loki az első 12 összecsapásukon veretlen maradt a felcsútiakkal szemben (8 győzelem, 4 döntetlen), akik 2019 tavaszán törték meg a rossz sorozatot (2–0). Az utóbbi 3 évben azonban a Puskás Akadémia az eredményesebb a párharcban, hiszen 6 diadal és 3 döntetlen mellett csak egyszer kapott ki, tavaly februárban a Nagyerdei Stadionban 1–0-ra. A legutóbbi 4 találkozójukat Nagy Zsolték nyerték.

♦ A Puskás Akadémia pályaválasztása mellett 13-szor találkoztak, és a mérleg a májusi győzelemmel billen a hazaiak felé: 5 hazai siker, mellett a döntetlenek és a Loki-diadalok száma egyaránt 4. Legutóbb a nyáron távozott Jonathan Levi duplájával úgy nyert 4–2-re Hornyák Zsolt együttese, hogy a debreceni Brandon Domingues 1–0-s hazai vezetésnél tizenegyest hibázott.

♦ A felcsúti együttes a bajnok FTC idegenbeli legyőzésével feledtette az egy héttel korábbi kisvárdai kudarcát, és a 2. forduló után ismét a tabella élén áll. Mind a 4 eddigi mérkőzése (3 diadal, 1 vereség) egygólos különbségű eredménnyel végződött, kétszer 2–1-re, egyszer 1–2-re.

♦ A Debrecen remek rajt (3 meccs, 7 pont) után vasárnap a Nyíregyháza elleni keleti rangadón egy 90. percben bekapott góllal vesztette el veretlenségét, ráadásul előnyről (1–2).

♦ A Puskás Akadémia az egyetlen csapat a mezőnyben, amely odahaza még százszázalékos – igaz, 2 győzelmét a tabellán 12. Kazincbarcika és a10. Nyíregyháza ellen érte el, utóbbi meccsen kétszeri hátrányból fordítva (3–2).

♦ A DVSC idegenben még veretlen: előbb háromszor egyenlítve 3–3-at ért el Zalaegerszegen, majd Mezőkövesden 2–1-re verte az újonc Barcikát. Mindkét találkozón rúghatott tizenegyest: a ZTE ellen Bárány Donát kihagyta, a következő meccsen Dzsudzsák Balázs belőtte.



SZOMBAT

ZALAEGERSZEGI TE FC–ÚJPEST FC

♦ Ez lesz a 95. összecsapásuk a legfelső osztályban, eddig a ZTE 23-szor, az Újpest 49-szer diadalmaskodott, a döntetlenek száma 22.

♦ Az előző bajnokságban mindhárom eredménytípus egyszer fordult elő ebben a párharcban, és mindkét csapat idegenben tudta legyűrni a másikat.

♦ A legutóbbi 5 találkozójukból mindössze egyet tudtak megnyerni a lila-fehérek, tavaly októberben a most is kerettag Fran Brodic és Matija Ljujics góljával Egerszegen 2–0-ra. A ZTE máig utolsó sikere úgy jött össze februárban a Szusza-stadionban, hogy a 75. percben emberelőnybe került kék-fehérek a hajrában fordítottak (2–1).

♦ Zalában elég szoros a párharcuk: 15-ször győztek a hazaiak, 16-szor ikszeltek, míg az újpesti sikerek száma 14. Májusban 0–0-t játszottak. A gólok számát tekintve a fővárosiak állnak jobban (63–66).

♦ A ZTE legutóbb úgy végzett fordulatos meccsen 2–2-re Pakson, hogy a 72. perctől Dénes Vilmos piros lapja miatt emberhátrányban játszott. Bajnoki találkozókon ez már sorozatban a 9. döntetlenje volt, amellyel megint klubrekordot javított.

♦ Az eddig pályára lépett játékosok alapján a mezőny egálban legfiatalabb átlagéletkorú csapata (23.4 év) fogadja a legidősebbet (28.5).

♦ Az Újpest a Kisvárda ellen (0–1) egymás után a 2. bajnokiján is alulmaradt, ráadásul mindkétszer hazai pályán. Győzni eddig csak a nyitányon, a kieső helyen álló DVTK ellen tudott (3–1).

♦ A Zalaegerszeg legutóbb február 9-én, a DVTK ellen tudott odahaza bajnoki meccset nyerni (2–1). Azóta házigazdaként 8-szor ikszelt – tavasszal 4-szer 0–0-ra –, az FTC-től pedig kikapott (0–2).

♦ A lila-fehérek az előző 4 házon kívüli bajnokijukon egyszer sem maradtak alul: 3 döntetlen mellett még az előző bajnokság záró körében, az MTK otthonában tudtak győzni (3–1).

NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC–DIÓSGYŐRI VTK



♦ Az összes bajnoki mérkőzést tekintve a 64. keleti rangadó, köztük a 28. élvonalbeli találkozó következik a két csapat között. Az NB I-ben a nyírségiek a 2025-ben elért 2 diadalukkal állnak jobban, hiszen a mérleg 10 Szpari-győzelem, 9 döntetlen, 8 diósgyőri siker. A gólátlag elég alacsony, mindössze 1.9/mérkőzés.

(Megjegyzés: az 1984 júniusában a pályán 7–2-es vendéggyőzelemmel véget ért diósgyőri mérkőzésük eredményét bundázás miatt az MLSZ törölte, majd 0–0-val igazolta, pontot viszont egyik csapat sem kapott, sőt, a következő bajnokságot –4 ponttal a másodosztályban kezdték. Ez a meccs a statisztikában nálunk is döntetlenként szerepel.)

♦ NB I-es találkozón legutóbb 2009 októberében ikszeltek, azóta mindkét csapat 3-szor nyert. Az előző bajnokságban először a DVTK, majd kétszer egy-egy góllal a Szpari bizonyult jobbnak.

♦ Az élvonalban a nyírségi gárda pályaválasztása mellett jelentős a hazaiak fölénye, hiszen 7 győzelem és 5 iksz mellett a vendég diósgyőriek csupán 2 sikert tudnak felmutatni. Ezeket 2015 májusában (1–2), majd tavaly októberben (0–2) érték el, utóbbi révén a DVTK lett az első vendégcsapat, amely mind a 3 pontot haza tudta vinni az Nyíregyháza új stadionjából. Legutóbb, májusban az azóta távozott Eppel Márton találata döntött a szabolcsiak javára (1–0).

♦ A Nyíregyháza egyedüliként a csapatok közül mind a 4 eddigi meccsén volt már hátrányban, és a mezőnyből a legtöbb pontot (4) szerezte meg ezekből a szituációkból. A Kisvárda elleni hazai találkozóján Kovácsréti Márk büntetőjével a 93. percben egyenlített, vasárnap Debrecenben pedig Stefanosz Evangelu 90. perces góljával nyert 2–1-re – megszerezve idénybeli első győzelmét.

♦ A Kazincbarcika ellen odahaza 0–2-ről a 95. percben egyenlítő Diósgyőr magasan a legtöbb gólt kapva (12), a legrosszabb gólkülönbséggel (–7) és mindössze 2 ponttal utolsó előtti a táblázaton. 2018 óta ennél mindig több pontot gyűjtött a bajnokság első 4 meccsén – abban az évben viszont csak egyet kapart össze, végül mégsem esett ki.

♦ A Szpari odahaza 3 találkozó óta nyeretlen, legutóbb, még tavasszal, épp a DVTK-verte meg, onnantól kezdve 2-szer ikszelt, 1-szer kikapott.

♦ A Diósgyőr a tavasszal és most is NB I-es együttesek közül egyedüliként idegenben még győzelem nélkül áll a 2025-ös évben, a mérlege 2 iksz, 7 vereség. Az előző 3 házon kívül meccsén összesen 12, vagyis átlagban pontosan 4 gólt kapott.



VASÁRNAP



MTK BUDAPEST–PAKSI FC



♦ 2006 óta 37 NB I-es összecsapásuk volt, az örökmérleg 2021-ben billent át a tolnaiak oldalára és egyre nagyobb zöld-fehér fölényt mutat: 12 MTK-diadal, 9 döntetlen, 16 paksi győzelem.

♦ A 2024–2025-ös kiírásban 2-szer nyertek a paksiak és csak 1-szer a kék-fehérek. Utóbbi tavaly december 3-án történt, és a párharc előző 10 meccséből – 2 iksz és 7 paksi siker mellett – ez volt az MTK egyetlen győzelme (3–1).

♦ Amikor a fővárosi gárda volt a házigazda, 8-szor győztek a kék-fehérek, 6-szor a paksiak, 3 bajnokijuk pedig – 2008-ban, 2009-ben és 2023 júliusában – 1–1-es döntetlen lett.

♦ Az MTK vendégeként az első 9 találkozójukból csak 1-et tudtak megnyerni a tolnaiak, a következő 8-ból viszont már 5-öt. Legutóbb Böde Dánielnek a hajrában elért lőtt gólja döntött (1–2) – 10 találattal ő a párharc gólkirálya is.

♦ A fővárosi kék-fehérek a DVTK elleni 5–0-s siker után vasárnap kiütéses, 7–2-es vereséget szenvedtek az ETO-tól. Horváth Dávid irányításával nem ez volt az első ötgólos különbségű hazai kudarcuk: 2023 őszén egymás után otthon előbb a Ferencvárostól 6–1-re, majd a Puskás Akadémiától 5–0-ra kaptak ki – vendégként legutóbb idén februárban pedig Kecskeméten szedtek be egy sima ötöst.

♦ A Paks egyike a mezőny 3 veretlen csapatának, és az ETO-val holtversenyben a legtöbb gólt szerezte (12) a mezőnyben. A tavaszt is beszámítva immár 6 NB I-es találkozó óta nem talált legyőzőre (2 diadal, 4 iksz). Legutóbb május 10-én az FTC-től kapott ki (2–3).

♦ Az MTK már 3-szor játszott otthon, és eddig mindenféle kimenetel egyszer fordult elő a mérkőzésein, ráadásul hullámzóan: sorrendben döntetlen, fölényes győzelem, majd nagyarányú vereség. Házigazdaként a kék-fehér együttes a legtöbb gólt kapta, 8-at.

♦ A Paks az egyetlen csapat a mezőnyben, amely idegenben még százszázalékos, sőt, mindössze 5 percet játszott hátrányban: Kisvárdán 5–1-re győzött, majd Újpesten 0–1-ről fordított 2–1-re.



AZ 5. FORDULÓ PROGRAMJA

Augusztus 22., péntek

20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport). Vezeti: Zierkelbach Péter

Augusztus 23., szombat

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Augusztus 24., vasárnap

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport)

December 3., szerda

17.45: Kolorcity Kazincbarcika SC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

19.00: Kisvárda Master Good–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)