A Fehérvár és az MTK is győzelemmel hangolt a tavaszi NB I-es folytatásra

A hazai pályán szereplő székesfehérvári együttes ugyan hamar hátrányba került a találkozón, de néhány perccel később egyenlített Kovács Mátyás góljával, és a második félidő 63. percében már két góllal vezetett Nicolás Stefanelli duplájának köszönhetően. A ráadás perceiben a Szentlőrinc még szépített, de ez már csak az eredmény kozmetikázására volt elég.

Az MTK is győzelemmel hangolt a tavaszi bajnoki folytatásra: a budapesti kék-fehérek az NB II-es Tatabánya ellen arattak magabiztos, 3–0-s győzelmet. A találkozó lényegi kérdései már az első félidőben eldőltek, miután a 10. percben Molnár Rajmund szerzett vezetést az MTK-nak, majd a 38. percben a felkészülési időszak egyik gólfelelőse, Róbert Polievka is eredményes volt. A szünetben így két góllal vezetett az MTK, amely a 82. percben Végh Bence révén a harmadik gólját is megszerezte. Az MTK így magabiztos győzelemmel készült a Ferencváros elleni február 2-i NB I-es örökrangadóra.

A ZTE a gól nélküli első félidő után a második játékrészben szerzett vezetést a szlovén Lendva otthonában Sztefanosz Evangelu révén, a hajrában azonban egyenlítettek a hazaiak, így 1–1-es döntetlennel ért véget a találkozó.

NB I-ES CSAPATOK FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSE

Fehérvár FC–Szentlőrinc (NB II) 3–2 (1–1)

Székesfehérvár

Fehérvár FC: Dala – Holender, Huszti, Csongvai, Serafimov, Milicevic, Melnyk, Kalmár, Pető, Katona, Stefanelli. Játszott még: Nagy G., Kemenes, Simut, Spandler, Lakatos, Bedi, Kovács B., Kovács M., Babos, Kovács P. Vezetőedző: Pető Tamás

Gólszerző: Kovács M. (22.), Stefanelli (48., 63.), ill. Papp (17.), Lázár (90.)

Lendva (szlovén)–ZTE 1–1 (0–0)

Lendva

ZTE: 1. félidő: Gundel-Takács – Medgyes, Croizet, Bakti, Nyíri, Várkonyi, Kiss, Evangelu, Sankovics, Dénes. 2. félidő: Németh E., Safronov, Györe, Csóka, Plum, Krajcsovics, Esiti, Sajbán, Csonka, Németh D., Ipalibo. Vezetőedző: Márton Gábor

Gólszerző: Brkic (79.), ill. Evangelu (59.)

MTK Budapest–Tatabánya (NB II) 3–0 (2–0)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia

MTK: Csenterics – Varju, Bobál, Kádár, Kovács P. – Kata, Horváth A. – Polievka, Bognár, Molnár R. – Jurina. Vezetőedző: Horváth Dávid

Gólszerző: Molnár R. (10.), Polievka (38.), Végh B. (82.)

