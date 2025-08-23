FTC: Ötvös is újra edzésben; valóban ajánlatot tettek Pululuért

A Ferencváros labdarúgócsapata az Instagramon posztolt arról, hogy a Qarabag elleni keddi BL-selejtezőn (1–3) bokasérülés miatt a szünetben lecserélt Ötvös Bence már jobban van (a szurkolók üzenhettek is a középpályásnak). Úgy tudjuk, már edzett is a sérülése óta (bár még nem végzett teljes értékű munkát), ami nem súlyos, így hamarosan vissza is térhet a pályára, nem kizárt, hogy már a párharc azerbajdzsáni visszavágóján pályára léphet.

A ferencvárosi szurkolók számára jó hír még, hogy az FTC által közzétett fotókból kiderül, a sérülés miatt régóta hiányzó brazil Júlio Romao és az Eintracht Frankfurttól visszatért Lisztes Krisztián is az első csapattal készül.

A napokban a goal.pl híre alapján írtunk arról, hogy a Ferencváros ajánlatot tesz a lengyel Jagiellonia angolai-kongói csatáráért, a Konferencialiga előző kiírásában nyolc találattal gólkirály Afimico Pululuért. Azóta a lengyel klub elnöke, Ziemowit Deptula egy interjúban a 26 éves csatár helyzetéről is beszélt, aki egyébként nem először került képbe az FTC-nél.

„Az elmúlt héten több ajánlatot is kaptunk, és nemcsak a Ferencvárostól. Hétfőn óta minden nap érkezik valami… Lassan elkezdjük a tárgyalásokat, meglátjuk, mi lesz belőle, ki mennyit hajlandó fizetni, Afimico hol akar játszani” – nyilatkozta Deptula a sport.interia.pl oldalon megjelent interjúban.