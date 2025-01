Felkészülés: kikapott lengyel ellenfelétől az FTC, ikszelt a KTE

Aktívan kezdte második felkészülési mérkőzését a spanyolországi edzőtáborban az FTC, amely a Németh Andrást foglalkoztató német másodosztályú Münster elleni gól nélküli döntetlen után a lengyel élvonalbeli Piast Gliwicével csapott össze.

Robbie Keane együttese az első percekben magához ragadta a kezdeményezést, többször is eljutott az ellenfél büntetőterületének közelébe, de a kapura az első fél órában nem jelentett nagy veszélyt. A lengyeleknek is akadt néhány lehetőségük, ezek közül egyet gólra is váltottak, fél óra elteltével Jorge Félix fejese talált utat a kapuba. A gól kissé megfogta a zöld-fehéreket, ezt kihasználva a játékrész hajrájában már a lengyelek voltak aktívabbak, ám újabb gólt nem szereztek.

A fordulás után sem változott a játék képe, kevés igazán nagy helyzetet dolgoztak ki a felek, s bár Keane számos cserével próbált frissíteni a csapatán, ez sem volt elég az egyenlítéshez, így az FTC 1–0-s vereséget szenvedett a Piast Gliwicétől a spanyolországi edzőtábor második felkészülési mérkőzésén.

A törökországi Belekben edzőtáborozó Kecskemét a Békéscsaba elleni magyarországi 1–1 után a szerb Radnicski Nis ellen lépett pályára. A Radnicski kezdett jobban, már a 13. percben megszerezte a vezetést, de a KTE szűk tíz perccel később egyenlíteni tudott a sokadik helyzetéből, amikor Katona Bálint beadásából Zeke Márió a léc alá talált. Azonban Gera Zoltánék három perccel később ismét hátrányba kerültek, a szerbek a kapufájuk után a kipattanót már bepofozták. A Kecskemét egyenlítésére megint közel tíz percet kellett várni, Zeke ezúttal előkészített, és a beadása után Berki Marcell szerzett gólt.

A második játékrész kecskeméti sorcserével kezdődött, s ez a félidő már kevesebb akciót hozott, mint az első. Ugyan a KTE-nek voltak lehetőségei, de nem tudta megszerezni a győztes gólt, így a Békéscsaba után a Radnicski Nissel is döntetlent játszott.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Ferencváros–Piast Gliwice (lengyel) 0–1 (0–1)

Cartagena (Spanyolország)

FTC: Dibusz – Makreckis (Kaján, 77.), I. Cissé (Szalai G., 77.), Gartenmann (Pappoe, 77.), Raul Gustavo (Civic, 65.) – Maiga (Tóth A., 65.), Abu Fani (Gruber, 77.) – Adama Traoré (Zachariassen, 65.), Kady (C. Ramírez, 65.), Ben Romdan (Saldanha, a szünetben) – Varga B. (Pesics, 65.). Vezetőedző: Robbie Keane

Gólszerző: Jorge Félix (30.)

A FERENCVÁROS FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 5–15., Spanyolország (Cartagena)

Felkészülési mérkőzések (Spanyolország)

Január 10.: Ferencváros–Preussen Münster (német II.) 0–0

Január 15.: Ferencváros–Piast Gliwice (lengyel) 0–1

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Kecskeméti TE–Radnicski Nis (szerb) 2–2 (2–2)

Belek (Törökország)

KTE, I. félidő: Kersák – Berki, Botka, Belényesi, Katona L, Zeke – Katona B., Bocskay, Zsótér – Lukács, Camaj. II. félidő: Varga B. – Májer, Szabó A., Vágó, Polyák, Nagy K. (Montiel, 68.) – Meszhi, Kovács B., Vattay – López (Kotula, 68.), Pálinkás. Vezetőedző: Gera Zoltán

A KTE gólszerzői: Zeke (22.), Berki M. (35.)

A KECSKEMÉTI TE FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA

Edzőtábor: január 14–27., Törökország (Belek)

Felkészülési mérkőzések

Itthon

Január 11.: Kecskeméti TE–Békéscsabai Előre (NB II) 1–1 (Pálinkás)

Törökországban

Január 15., Belek: Kecskeméti TE–Radnicski Nis (szerb) 2–2

Január 18., Belek: Kecskeméti TE–Krumovgrad (bolgár)

Január 21., Belek: Kecskeméti TE–Jablonec (cseh)

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Karpati Lviv (ukrán)

Január 24., Belek: Kecskeméti TE–Termalica (lengyel)

KORÁBBAN

ETO FC Győr–Sigma Olomouc (cseh) 3–1 (Krivokapics, Ouro, Anton – 11-esből, ill. Síp)

Zalaegerszegi TE–Lisen (cseh II.) 4–1 (2–0) (Dénes V., Németh D. (2), Krajcsovics)

KÉSŐBB

15.00: DVSC–Partizan Beograd (szerb)