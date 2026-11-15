A grúzok elleni győzelemmel már biztosan 2. kalapos a magyar válogatott az Eb-selejtező sorsolásán

A 2028-as labdarúgó Európa-bajnokság selejtezőinek sorsolását bő két héttel a Nemzetek Ligája november 17-i zárása után tartják meg az észak-írországi Belfastban, december 6-án. Ennek az is az oka, hogy a sorsolás kalapbeosztását az NL csoportköre után kialakuló tabella alapján készítik el. Öt kalapból sorsolják ki a csapatokat, az első négy kalapban 12, az ötödikben hat gárda kap helyet. Az Eb-selejtezőn hat darab négyes és hat darab ötös csoportba kerülnek a résztvevők, mindegyik csoportba mindegyik kalapból maximum egy együttes (a négycsapatos csoportokba az első négy kalapból sorsolnak).

A kalapbeosztás úgy néz majd ki, hogy a Nemzetek Ligája 1–12. csapata kerül az első kalapba, vagyis a 16 tagú A-liga legjobb 12 válogatottja. Az ötödik forduló után már biztos, hogy Spanyolország, Portugália, Franciaország, Hollandia, Anglia, Olaszország, Németország, Dánia, Belgium, Görögország és Norvégia is első kalapos lesz. A 2. kalapba kerülnek az A-liga 13–16. helyezett gárdái és a B-liga legjobb nyolc csapata.

Mivel a magyar válogatott szombaton legyőzte Grúziát, így biztosan csoportja első két helyén végez, tehát ott lesz a B-liga legjobb nyolc csapata között és így a második kalapból várja a sorsolást. A mieink az Eb-selejtezőben biztosan nem találkoznak az ugyancsak második kalapos csapatokkal. Eddig biztos, hogy Wales, Szerbia, Törökország, Svájc, Svédország, Ausztria, Bosznia-Hercegovina és Észak-Írország is a második kalapból várja a sorsolást.

A harmadik kalaposok közül egyelőre Izrael, Grúzia, Románia, Észak-Macedónia, Montenegró, Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna ismert. A negyedik kalapban biztos ott lesz Ciprus, Feröer, Finnország, Moldova, Örményország, Bulgária, Luxemburg, Kazahsztán, Litvánia és San Marino. Az ötödik kalaposok pedig a következők: Málta, Azerbajdzsán, Litvánia, Andorra, Gibraltár és Liechtenstein.

A 12 Eb-selejtezős csoportból a 12 csoportelső és a nyolc legjobb 2. jut ki automatikusan az Angliában, Írországban, Skóciában és Walesben megrendezendő 2028-as Eb-re, négy további 2. helyezett pedig pótselejtezőt játszik, melybe négy olyan NL-csoportgyőztes is bekapcsolódik, amely nem jutott ki egyenes ágon.

A magyar válogatott kedden az Észak-Írország elleni budapesti találkozóval zárja a Nemzetek Ligáját. Amennyiben Marco Rossi csapata nyer, úgy csoportelsőként feljut az A-ligába. Döntetlen vagy vereség esetén Észak-Írország jut fel, míg a mieink osztályozót játszanak az A-ligáért.

Jelenlegi állás szerint Norvégia, Horvátország, Wales és Szerbia áll rájátszást érő helyen az A-ligás csapatok közül.