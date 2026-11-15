Jobbak voltak a magyaroknál? Egymásnak ellentmondó grúz értékelések a vereség után

Fejüket vakarják továbbra is Grúziában, mi lelte kedvenceiket a Nemzetek Ligájában, miután szombaton hazai pályán 2–0-s vereséget szenvedtek Magyarországtól. Az öt mérkőzés után két ponttal, valamint szerzett gól nélkül álló együttes játékosai eltérően értékelték a történteket – a középpályás Nika Gagnidze szerint a mutatott játék alapján többet érdemeltek volna.
„Szerintem elfogadhatóan játszottunk az első félidőben, és összességében is jobbak voltunk a magyaroknál – értékelt a tízszeres válogatott futballista. – Akadtak helyzeteink, amelyekben pontosabbnak kellett volna lennünk, főként a támadóharmadban. Egy pillanatra azonban elvesztettük az összpontosításunkat, megengedtük az ellenfélnek, hogy gyorsan elvégezzen egy pontrúgást, és ezért megbűnhődtünk. Nehéz időszakon megyünk keresztül, ezt mindannyian tudjuk, ugyanakkor hiszek benne, hogy képesek vagyunk méltósággal kilábalni belőle. Ehhez a játékosoknak, az edzőknek és az egész grúz nemzetnek össze kell tartania, hogy visszatérhessen a korábbi öröm.”
Luka Locsosvili már jóval kevesebb pozitívumot látott a történtekben, a mérkőzés értékelése helyett a gyengélkedés mélyebb okait igyekezett feltárni.
„Valamit alighanem rosszul csinálunk, hiszen ez az állapot már jó ideje tart. Mindannyiunknak többet kell tennünk, elsősorban mi vagyunk a felelősek, és rajtunk kívül senki sem oldhatja meg ezt a helyzetet. Közvetlenül a mérkőzés után különösen nehéz beszélni róla, ám egyértelmű, hogy valami nincs rendben. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, alaposabban kell felkészülnünk, és önvizsgálatot kell tartanunk ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk. Magamon kezdem: össze kell fognunk, egymás mellett kell állnunk. Bízom benne, hogy akkor ismét szebb időszak következik, de ehhez előbb változtatnunk kell.”
A grúzok kedden, Ukrajna ellen még valamelyest kozmetikázhatják siralmas mérlegüket, ám a Nemzetek Ligája 2026-os kiírása már így is csúfos kudarc számukra: a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon történelmi sikert elérő válogatott önmaga árnyékává vált.
Ramaz Szvanadze, a grúz válogatott szövetségi kapitánya így értékelt: „Sokkal agresszívabban kezdtünk, mint Budapesten, ami tetszett. Ahogy ígértem, kijavítottuk az akkori hiányosságainkat, illetve csak majdnem, egy kivételével. A pontrúgások levédekezése már megint a gyengénknek bizonyult, ebből kaptuk az első gólt is. Összességében tudtuk, hogy készüljük rájuk, vagyis ezekre a helyzetekre, Szoboszlai Dominikot külön is videóztuk az ilyen szituációk miatt, mégsem tudtuk elkerülni a gólt. Az első félidő egyébként úgy indult, ahogyan azt mi akartuk, de a második játékrészben már helyzeteket sem igazán tudtunk kialakítani. Úgyhogy levonjuk a tanulságokat, megyünk tovább, és megpróbáljuk megnyerni azt az egy meccset, amely ebből a sorozatból még hátravan.”
A grúz válogatott az egyetlen a Nemzetek Ligája összes csapata közül, amely még nem szerzett gólt a sorozatban. Grúzia legutóbb egy évvel ezelőtt, 2025. november 18-án szerzett gólt tétmérkőzésen, de akkor is kikapott Bulgária ellen. Az ötmeccses góltalanság új rekord a válogatott életében.
NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)