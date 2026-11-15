Jobbak voltak a magyaroknál? Egymásnak ellentmondó grúz értékelések a vereség után

Luka Locsosvili már jóval kevesebb pozitívumot látott a történtekben, a mérkőzés értékelése helyett a gyengélkedés mélyebb okait igyekezett feltárni.

„Valamit alighanem rosszul csinálunk, hiszen ez az állapot már jó ideje tart. Mindannyiunknak többet kell tennünk, elsősorban mi vagyunk a felelősek, és rajtunk kívül senki sem oldhatja meg ezt a helyzetet. Közvetlenül a mérkőzés után különösen nehéz beszélni róla, ám egyértelmű, hogy valami nincs rendben. Mindenkinek vállalnia kell a felelősséget, alaposabban kell felkészülnünk, és önvizsgálatot kell tartanunk ahelyett, hogy egymásra mutogatnánk. Magamon kezdem: össze kell fognunk, egymás mellett kell állnunk. Bízom benne, hogy akkor ismét szebb időszak következik, de ehhez előbb változtatnunk kell.”

A grúzok kedden, Ukrajna ellen még valamelyest kozmetikázhatják siralmas mérlegüket, ám a Nemzetek Ligája 2026-os kiírása már így is csúfos kudarc számukra: a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon történelmi sikert elérő válogatott önmaga árnyékává vált.

Ramaz Szvanadze, a grúz válogatott szövetségi kapitánya így értékelt: „Sokkal agresszívabban kezdtünk, mint Budapesten, ami tetszett. Ahogy ígértem, kijavítottuk az akkori hiányosságainkat, illetve csak majdnem, egy kivételével. A pontrúgások levédekezése már megint a gyengénknek bizonyult, ebből kaptuk az első gólt is. Összességében tudtuk, hogy készüljük rájuk, vagyis ezekre a helyzetekre, Szoboszlai Dominikot külön is videóztuk az ilyen szituációk miatt, mégsem tudtuk elkerülni a gólt. Az első félidő egyébként úgy indult, ahogyan azt mi akartuk, de a második játékrészben már helyzeteket sem igazán tudtunk kialakítani. Úgyhogy levonjuk a tanulságokat, megyünk tovább, és megpróbáljuk megnyerni azt az egy meccset, amely ebből a sorozatból még hátravan.”

A grúz válogatott az egyetlen a Nemzetek Ligája összes csapata közül, amely még nem szerzett gólt a sorozatban. Grúzia legutóbb egy évvel ezelőtt, 2025. november 18-án szerzett gólt tétmérkőzésen, de akkor is kikapott Bulgária ellen. Az ötmeccses góltalanság új rekord a válogatott életében.

NEMZETEK LIGÁJA

B-LIGA, 5. FORDULÓ

2. CSOPORT

GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)

Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek

Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)