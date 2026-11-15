„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – írja címében a lelo.ge. A portál szerint „a mérkőzés olyan volt, hogy könnyedén nyerhettünk volna, még akkor is, ha beértük volna egy ponttal, de… nem sikerült. Annak ellenére, hogy a grúz csapat számos helyzetben jól teljesített, sőt a mérkőzés elején még a kezdeményezés is az övék volt, sem a vereséget, sem azt a tényt, hogy már az ötödik mérkőzésünk zsinórban, amelyen nem szereztünk gólt, semmilyen módon nem tudjuk igazolni…”

Kiemelik továbbá, hogy az ötmeccses góltalanság új rekord, eddig a négy találkozó volt a leghosszabb sorozatuk. „...Legyünk őszinték: egy ilyen teljesítménnyel az Európa-bajnokság rendes selejtezőciklusában – amelyre olyan nagy reményekkel és várakozásokkal tekintünk – még a legcsekélyebb esélyünk sincs a sikerre. Nem akarunk felesleges illúziókat kelteni a szurkolókban – az új edzői stáb alatt egyelőre nincs jele a javulásnak, és ha mégis bekövetkezne, senki sem tudná megünnepelni, mielőtt észbe kapnánk. A taktika és a stratégia alatt, és véleményünk szerint a legfelső sorba ezt kellene írni: a magyar válogatott magasabb osztályban játszott, és legyőzött minket. Úgy győztek le minket, ahogyan a viszonylag magas színvonalú csapatok vagy klubok általában legyőzik az alacsonyabb rangú ellenfeleket.”

A Lelo hozzáteszi, hogy a játékosoknál látszik, hogy pszichológiailag sem teljesítenek jól. „Igen, Szoboszlai Dominik remek játékos, és a budapesti kiemelkedő teljesítménye után Tbilisziben is két gólpasszt szerzett ellenünk (amelyek közül az első öngólhoz vezetett), de egy ember soha nem nyerhet meg egy mérkőzést” – írja a honlap a magyar válogatott csapatkapitánya kapcsán, hozzátéve, hogy nem lehet mindent Hvicha Kvarachelia hiányára fogni.

„A második félidőből körülbelül 30 percig a csapatunk gyakorlatilag eltűnt a pályáról. Nem az is oka ennek, hogy az első félidőben rengeteg energiát égettek el? Másrészt, hogyan lehet az, hogy nem gyakoroltunk nyomást az ellenfélre? Pedig a játékosaink többsége a legjobb európai bajnokságokban játszik, és ott gond nélkül alkalmazzák a nyomásgyakorlást” – olvasható a Lelo kritikus hangvételű riportjában.

Egy másik cikkben kiemelik, hogy Észak-Írország legyőzte Ukrajnát, aminek köszönhetően a grúz válogatottnak egy utolsó fordulós győzelemmel még esélye van a csoport harmadik helyére.