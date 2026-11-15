„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – grúz lapszemle

B. A. P.B. A. P.
2026.11.15. 07:59
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A grúz válogatott fizikálisan nem tudta felvenni a versenyt a mieinkkel (Fotó: Szabó Miklós)
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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott lapszemle
Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott 2–0-ra nyert Grúzia vendégeként a Nemzetek Ligája ötödik fordulójában. Mutatjuk, hogyan látták a találkozót a grúz lapok.

„Kereszteződéshez ért a válogatott, nehogy a mocsárban ragadjon” – írja címében a lelo.ge. A portál szerint „a mérkőzés olyan volt, hogy könnyedén nyerhettünk volna, még akkor is, ha beértük volna egy ponttal, de… nem sikerült. Annak ellenére, hogy a grúz csapat számos helyzetben jól teljesített, sőt a mérkőzés elején még a kezdeményezés is az övék volt, sem a vereséget, sem azt a tényt, hogy már az ötödik mérkőzésünk zsinórban, amelyen nem szereztünk gólt, semmilyen módon nem tudjuk igazolni…”

Kiemelik továbbá, hogy az ötmeccses góltalanság új rekord, eddig a négy találkozó volt a leghosszabb sorozatuk. „...Legyünk őszinték: egy ilyen teljesítménnyel az Európa-bajnokság rendes selejtezőciklusában – amelyre olyan nagy reményekkel és várakozásokkal tekintünk – még a legcsekélyebb esélyünk sincs a sikerre. Nem akarunk felesleges illúziókat kelteni a szurkolókban – az új edzői stáb alatt egyelőre nincs jele a javulásnak, és ha mégis bekövetkezne, senki sem tudná megünnepelni, mielőtt észbe kapnánk. A taktika és a stratégia alatt, és véleményünk szerint a legfelső sorba ezt kellene írni: a magyar válogatott magasabb osztályban játszott, és legyőzött minket. Úgy győztek le minket, ahogyan a viszonylag magas színvonalú csapatok vagy klubok általában legyőzik az alacsonyabb rangú ellenfeleket.”

A Lelo hozzáteszi, hogy a játékosoknál látszik, hogy pszichológiailag sem teljesítenek jól. „Igen, Szoboszlai Dominik remek játékos, és a budapesti kiemelkedő teljesítménye után Tbilisziben is két gólpasszt szerzett ellenünk (amelyek közül az első öngólhoz vezetett), de egy ember soha nem nyerhet meg egy mérkőzést” – írja a honlap a magyar válogatott csapatkapitánya kapcsán, hozzátéve, hogy nem lehet mindent Hvicha Kvarachelia hiányára fogni.

„A második félidőből körülbelül 30 percig a csapatunk gyakorlatilag eltűnt a pályáról. Nem az is oka ennek, hogy az első félidőben rengeteg energiát égettek el? Másrészt, hogyan lehet az, hogy nem gyakoroltunk nyomást az ellenfélre? Pedig a játékosaink többsége a legjobb európai bajnokságokban játszik, és ott gond nélkül alkalmazzák a nyomásgyakorlást” – olvasható a Lelo kritikus hangvételű riportjában.

Egy másik cikkben kiemelik, hogy Észak-Írország legyőzte Ukrajnát, aminek köszönhetően a grúz válogatottnak egy utolsó fordulós győzelemmel még esélye van a csoport harmadik helyére.

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A szövetségi kapitány szerint a második játékrész eleje volt a győzelem kulcsa, ám azt még nem tudja, Orbánt hogyan pótoljuk.

A Grúz Labdarúgó-szövetség beszámolója is megemlíti, hogy „a mérkőzés első felét a grúz válogatott uralta, de gól nélkül zárult. A vendégek a találkozó utolsó 20 percében szerezték meg a győzelmet.”

A góltalanságot emelte ki címében a sportall.ge is. „A grúz válogatott ismét nem tudott gólt szerezni, és ismét vereséget szenvedett Magyarországtól.”

A grúz portál így folytatja: „csapatunk, amely a sérült Kvarachelia és Kiteisvili, valamint a eltiltott Kocsorasvili nélkül lépett pályára, jól kezdett, de több lehetőséget is elszalasztott, majd a mérkőzés kiegyenlítetté vált. A vendégek kontratámadásokkal válaszoltak – Sallai lövését Mamardasvili hárította, egy másik helyzetben pedig Dvali mentett meg minket. Ezután Locsosvili lesgólt szerzett. A válogatottunk még nem szerzett gólt a tornán és két ponttal az esélytelenek közé tartozik.” 

NEMZETEK LIGÁJA
B-LIGA, 5. FORDULÓ
2. CSOPORT
GRÚZIA–MAGYARORSZÁG 0–2 (0–0)
Tbiliszi, Mihail Meszhi Stadion, 19 187 néző. Vezette: Ondrej Berka (Matej Vlcek, Kamil Hájek) – csehek
GRÚZIA: Mamardasvili – Kakabadze, Goglicsidze, Locsosvili, Dvali (Azarovi, 77.) – Csakvetadze (Zivzivadze, 77.), Mekvabisvili – Kvernadze (Guliasvili, 90.), Gagnidze (Egoian, 77.), Citaisvili (Davitasvili, 63.) – Mikautadze. Szövetségi kapitány: Ramaz Szvanadze
MAGYARORSZÁG: Tóth B. – Osváth (Bolla B., 70.), Orbán, Csinger, Kerkez – Schäfer, Vitális (Tóth R., 70.) – Sallai (Pető M., 87.), Szoboszlai, Nagy Zs. (Csongvai, 61.) – Varga B. (Szendrei Á., 86.). Szövetségi kapitány: Marco Rossi
Gólszerző: Dvali (73. – öngól), Varga B. (85.)
Sárga lap: Citaisvili (60.), ill. Orbán (19.), Vitális (51.)

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Magyarország Nemzetek Ligája Grúzia magyar labdarúgó-válogatott lapszemle
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