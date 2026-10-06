Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: vereséggel kezdte a csoportkört a Szolnok

F. Z.F. Z.
2026.10.06. 20:11
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A szolnokiaktól Josh Pierre-Louis (fehérben) 16 ponttal volt a legeredményesebb (Fotó: FIBA)
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Zielona Gora kosárlabda férfi kosár Ek Szolnoki Olajbányász
A férfi kosárlabda Európa-kupa csoportkörének első fordulójában a Szolnoki Olajbányász 90–80-ra kikapott hazai pályán a Zielona Górától – a találkozó legjobbja a lengyelek amerikai légiósa, Trazarien White lett, aki 43 pontot szerzett.

Félig sem telt meg a Tiszaligeti Sportcsarnok a FIBA Európa-kupa-nyitányon, pedig a negyedik számú sorozatban a Szolnoki Olajbányász a lengyel Zielona Góra ellen rajtolt hazai pályán kedden. A nyáron átalakuló piros-fekete gárda a B-jelű hatosba került, amelyben még a spanyol Girona, a román Dinamo, a szlovák Levice és a belga Oostende szerepelt, s egy ismerős ellen kezdett, hiszen az első ellenfél a Bajnokok Ligájában a 2016–2017-es évadban egy nyolcasban játszott a Szolnokkal, akkor pályaválasztóként 86–75-re az Olaj nyert, Lengyelországban 83–63-ra a Zielona Góra.

A házigazdánál csak az amerikai Josh Pierre-Louis tudott pontot szerezni (hetet) öt és fél percig, ekkor honfitársa, Khalil Brantley dobott triplát és egy pontra feljött. Rudner Gábor hármasával a 8. percben először vezetett a Szolnok (17–16), amely 26–18-ra nyerte az első negyedet, s kétség kívül idénybeli legjobb tíz perce volt ez a piros-feketéknek. Szoros félidő volt az első, de hamar kiderült, Trazarien White, a lengyelek amerikai bedobója remek napot fogott ki, a nagyszünetre már 23 pontnál járt. Fordulást követően három egymást követő triplával folytatódott a mérkőzés, ebből kettőt az Olaj erőcsatára, az amerikai Auston Barnes jegyzett, de meglépni így sem tudtak a hazaiak. Sőt...

Az idei lengyel bajnoki ezüstérmes sokrétűen játszott, felvette a vendéglátó által diktált időnként nyaktörő tempót, emellett White tarthatatlan volt, már 36 pontnál járt, amikor hattal megléptek a lengyelek a 27. percben. A 37. percben pedig már kilenc egységnyi volt a különbség, továbbra is a vendégek javára, főleg védekezésben voltak gondjai a hazaiaknak, de támadásban is sokszor volt kiszámítható a fehér mezesek játéka, akiknél bizony roppantul hiányzott a finn Alexander Madsen, neki a múlt héten edzésen eltört az orra, s még nem volt játékra alkalmas, de civilben ott ült a kispad végén. A mezőnyből 54, a hárompontosokat 45 százalékkal dobó lengyelek a 43 pontig jutó White vezérletével összességében megérdemelten győztek, a Szolnok pedig még továbbra is keresi a játékát. 80–90

KOSÁRLABDA
FÉRFI EURÓPA-KUPA
CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ
B-CSOPORT
NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ZASTAL ZIELONA GORA (lengyel) 80–90 (26–18, 17–26, 20–23, 17–23)
Szolnok, 1200 néző. V: Baloun (cseh), Grbic (szlovén), Manojlovics (szerb)
SZOLNOK: KRNJAJSZKI 16/3, Pierre-Louis 16, Cseh B. 5/3, Barnes 11/6, Goodwin 4. Csere: Pallai 2, Molnár M. 9, BRANTLEY 14/6, Rudner 3/3. Edző: Mikko Larkas
ZIELONA GORA: MAZURCZAK 6, Garrison, WHITE 43/9, BEECH 10/6, Brkics 6. Csere: Wojcik 2, Denis 5/3, Matczak 9/9, Sulima 8, Galewski 1. Edző: Arkadiusz Miloszewski
Az eredmény alakulása: 4. perc: 5–9. 8. p.: 17–15. 14. p.: 34–28. 18. p.: 42–42. 24. p.: 54–56. 28. p.: 61–64. 33. p.: 65–71. 37. p.: 71–81. 39. p.: 75–85. Kipontozódott: Cseh B. (39. p.)
MESTERMÉRLEG
Mikko Larkas: – Elismerésem a lengyel csapatnak, mert a fontos pillanatokban jól döntéseket hoztak. Több volt ebben a mérkőzésben, labdabirtoklásban és lepattanókban is felülmúltuk ellenfelünket és kevesebb volt az eladott labdánk, mégsem sikerült nyernünk. Sajnos az amerikai Trazarien White-ot nem tudtuk semlegesíteni, aki eldöntötte a mérkőzést.
Arkadiusz Miloszewski: – Örülök, hogy öt év távollét után győzelemmel tértünk vissza a nemzetközi porondra. Nem volt látványos mérkőzés, győzelmünk záloga volt, hogy a második félidőben feljavult a védekezésünk, és ebben az időszakban már sokkal jobban lepattanóztunk, valamint nagy részt sikerült megakadályoztuk a hazaiak gyors indításait.

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK
Patrioti Levice (szlovák)–Coretec Oostende (belga) 69–76 (19–24, 19–22, 10–18, 21–12)
FIATC Girona (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román) 87–75 (23–19, 24–25, 18–19, 22–12)

 

Zielona Gora kosárlabda férfi kosár Ek Szolnoki Olajbányász
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