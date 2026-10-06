Férfi kosár Ek: vereséggel kezdte a csoportkört a Szolnok

Félig sem telt meg a Tiszaligeti Sportcsarnok a FIBA Európa-kupa-nyitányon, pedig a negyedik számú sorozatban a Szolnoki Olajbányász a lengyel Zielona Góra ellen rajtolt hazai pályán kedden. A nyáron átalakuló piros-fekete gárda a B-jelű hatosba került, amelyben még a spanyol Girona, a román Dinamo, a szlovák Levice és a belga Oostende szerepelt, s egy ismerős ellen kezdett, hiszen az első ellenfél a Bajnokok Ligájában a 2016–2017-es évadban egy nyolcasban játszott a Szolnokkal, akkor pályaválasztóként 86–75-re az Olaj nyert, Lengyelországban 83–63-ra a Zielona Góra.

A házigazdánál csak az amerikai Josh Pierre-Louis tudott pontot szerezni (hetet) öt és fél percig, ekkor honfitársa, Khalil Brantley dobott triplát és egy pontra feljött. Rudner Gábor hármasával a 8. percben először vezetett a Szolnok (17–16), amely 26–18-ra nyerte az első negyedet, s kétség kívül idénybeli legjobb tíz perce volt ez a piros-feketéknek. Szoros félidő volt az első, de hamar kiderült, Trazarien White, a lengyelek amerikai bedobója remek napot fogott ki, a nagyszünetre már 23 pontnál járt. Fordulást követően három egymást követő triplával folytatódott a mérkőzés, ebből kettőt az Olaj erőcsatára, az amerikai Auston Barnes jegyzett, de meglépni így sem tudtak a hazaiak. Sőt...

Az idei lengyel bajnoki ezüstérmes sokrétűen játszott, felvette a vendéglátó által diktált időnként nyaktörő tempót, emellett White tarthatatlan volt, már 36 pontnál járt, amikor hattal megléptek a lengyelek a 27. percben. A 37. percben pedig már kilenc egységnyi volt a különbség, továbbra is a vendégek javára, főleg védekezésben voltak gondjai a hazaiaknak, de támadásban is sokszor volt kiszámítható a fehér mezesek játéka, akiknél bizony roppantul hiányzott a finn Alexander Madsen, neki a múlt héten edzésen eltört az orra, s még nem volt játékra alkalmas, de civilben ott ült a kispad végén. A mezőnyből 54, a hárompontosokat 45 százalékkal dobó lengyelek a 43 pontig jutó White vezérletével összességében megérdemelten győztek, a Szolnok pedig még továbbra is keresi a játékát. 80–90

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–ZASTAL ZIELONA GORA (lengyel) 80–90 (26–18, 17–26, 20–23, 17–23)

Szolnok, 1200 néző. V: Baloun (cseh), Grbic (szlovén), Manojlovics (szerb)

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 16/3, Pierre-Louis 16, Cseh B. 5/3, Barnes 11/6, Goodwin 4. Csere: Pallai 2, Molnár M. 9, BRANTLEY 14/6, Rudner 3/3. Edző: Mikko Larkas

ZIELONA GORA: MAZURCZAK 6, Garrison, WHITE 43/9, BEECH 10/6, Brkics 6. Csere: Wojcik 2, Denis 5/3, Matczak 9/9, Sulima 8, Galewski 1. Edző: Arkadiusz Miloszewski

Az eredmény alakulása: 4. perc: 5–9. 8. p.: 17–15. 14. p.: 34–28. 18. p.: 42–42. 24. p.: 54–56. 28. p.: 61–64. 33. p.: 65–71. 37. p.: 71–81. 39. p.: 75–85. Kipontozódott: Cseh B. (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Mikko Larkas: – Elismerésem a lengyel csapatnak, mert a fontos pillanatokban jól döntéseket hoztak. Több volt ebben a mérkőzésben, labdabirtoklásban és lepattanókban is felülmúltuk ellenfelünket és kevesebb volt az eladott labdánk, mégsem sikerült nyernünk. Sajnos az amerikai Trazarien White-ot nem tudtuk semlegesíteni, aki eldöntötte a mérkőzést.

Arkadiusz Miloszewski: – Örülök, hogy öt év távollét után győzelemmel tértünk vissza a nemzetközi porondra. Nem volt látványos mérkőzés, győzelmünk záloga volt, hogy a második félidőben feljavult a védekezésünk, és ebben az időszakban már sokkal jobban lepattanóztunk, valamint nagy részt sikerült megakadályoztuk a hazaiak gyors indításait.

TOVÁBBI MÉRKŐZÉSEK

Patrioti Levice (szlovák)–Coretec Oostende (belga) 69–76 (19–24, 19–22, 10–18, 21–12)

FIATC Girona (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román) 87–75 (23–19, 24–25, 18–19, 22–12)