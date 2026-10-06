Cseh Botond bízik a sikeres rajtban az Európa-kupában



DÖCÖG A SZOLNOK SZEKERE az idényben. Az előző évadban bajnoki ezüstérmet és Magyar Kupa-győzelmet jegyző alakulat három szoros meccset játszott a bajnokságban, egyet a saját csarnokában elvesztett (a Kaposvár győzött a Tiszaligetben), s bár kettőn nyert (a nyitányon az Oroszlány ellen), a múlt szombaton idegőrlő csatában tudta csak legyűrni a Pécset idegenben, úgy, hogy a négy ponttal megnyert mérkőzésen kevesebb mint négy percig vezetett…



A nyáron óriási átalakuláson ment át a gárda, ez részben magyarázat is az eddigi teljesítményre: a finn Mikko Larkas személyében új edző, négy új légiós, és a válogatottban már rendszeresen számításba vett fiatal Cseh Botond érkezett, s távozott az előző másfél évben vezérré váló Somogyi Ádám, aki immár a spanyol Bilbao játékosa. A sérülések és a nemzeti együttes programja miatt hektikus felkészülés után ugyan az OSE-t megverte az Olaj a nyitányon, de a meccs legjobbja, a finn Alexander Madsen néhány nappal később megsérült (eltört az orra), így őt a Kaposvár és a Pécs ellen sem küldhette pályára Larkas, és információink szerint még kedden sem lesz bevethető a FIBA Európa-kupa-nyitányon. A negyedik számú sorozatban a B-jelű hatosba kerülő piros-feketék a lengyel Zielona Góra (a riválisról bővebben keretes írásunkban olvashatnak) ellen rajtolnak hazai pályán, a csoportból – amelynek tagja még a spanyol Girona, a román Dinamo, a szlovák Levice és a belga Oostende – az első két helyezett jut tovább.



„Nyilván látszik, hogy alakulóban van még a játékunk – mondta egy nappal a mérkőzés előtt a Nemzeti Sportnak Cseh Botond, a szolnokiak 23 éves bedobója, aki a nyáron Szegedről érkezett. – Van még hová fejlődnünk, és mi is tisztában vagyunk vele, hogy tudunk a mutatottnál jobban is játszani. Sokat dolgozunk ezért – de a keret átalakulását és a stílusváltást nem lehet egyik napról a másikra zökkenőmentesen megoldani. Bízunk az edzőben, és hisszük, az új játékstílus működőképes. Hogy ehhez mennyi időre lesz szükség, azt nem tudom megmondani. A csoportból a Girona kiemelkedik, de bízunk benne, hogy a második továbbjutó helyért mi is harcban lehetünk. A továbbjutást kell megcéloznunk, remélhetőleg több rivális ellen is ki-ki meccset játszhatunk.”



Csehnek külön érdekes a keddi összecsapás, hiszen bár a válogatottban már játszott hivatalos nemzetközi találkozón, klubszínekben ez lesz az első európai kupamérkőzése.



„Természetesen van bennem egy kis drukk, mégiscsak bemutatkozom egy európai kupasorozatban, megmutathatom, mit tudok remek ellenfelekkel szemben” – mondta Cseh, aki első három bajnoki mérkőzésén 11.7 pontot, öt lepattanót és 1.7 gólpasszt jegyzett átlagban 22 perc során.



FIBA EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

B-csoport. Az 1. forduló programja. Kedd

18.00: NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–Zastal Zielona Góra (lengyel)

19.00: Patrioti Levice (szlovák)–Coretec Oostende (belga)

19.45: FIATC Girona (spanyol)–Dinamo Bucuresti (román)

Nem kezdte jól az idényt a Szolnok első riválisa, a hétvégi bajnoki rajton a Bydgoszcz otthonában 105–95-re kikapott. Ám hivatalosan nem ez volt az évadnyitó, hiszen jó egy hete a lengyel Szuperkupa fináléjában is érdekelve volt a gárda (mint az idei kupaezüstérmes), de azt is elvesztette (110–96). Ennek a meccs­nek is volt magyar szereplője, hiszen a győztes Legia Warszawában játszik Golomán György, a válogatott centere kilenc pontot és négy lepattanót jegyzett.



A Zastal Zielona Górát a lengyel Arkadiusz Miloszewski vezetőedző 2025 óta irányítja, csapatában öt lengyel és hét légiós található, öt amerikai, egy francia és egy lengyel-amerikai. Az első számú center a szerb Veljko Brkics, aki 2020 és 2022 között Pécsen kosarazott, s nem is volt rossz a statisztikája (csaknem 16 pont és hét lepattanó átlagban). A gárda legnevesebb játékosa a francia Gauthier Denis, a 29 éves hátvéd két éve a Paris Basket csapatával Európa-kupa-győztes lett.



Az ötszörös lengyel bajnok, háromszoros kupagyőztes klub még a legnívósabb sorozatban, az Euroligában is szerepelt kétszer (2013–2014, 2015–2016), de a Bajnokok Ligájában is volt már csoportkörös, a 2016–2017-es évadban például egy nyolcasban játszott a Szolnokkal – a Tiszaligetben 86–75-re az Olaj, Lengyelországban 83–63-ra a Zielona Góra nyert. Az Euroligát is megjárta a Zielona Góra



