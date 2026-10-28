Férfi kosár Európa-kupa: feléleszteni a továbbjutási reményt tápláló parázs izzását

Jó ritmusba került az NHSZ-Szolnoki Olajbányász, amely a soproni bajnoki fiaskó után magabiztos győzelemmel javított a férfibajnokságban és a FIBA Európa-kupában is. A nyáron átalakuló (négy új légiós, Cseh Botond és új edző, a finn Mikko Larkas érkezett) piros-feketékre rá is fért a siker, saját szintjükhöz mérten gyengén kezdték az idényt, az NB I-ben már kétszer kikaptak (Sopronban és otthon a Kaposvártól), s a lévai sikeres kirándulást megelőzően vereséget szenvedtek a lengyel Zielona Górától saját csarnokukban, illetve Bukarestben a Dinamótól is. A múlt héten aztán megszerezte a gárda az idénybeli első nemzetközi győzelmét Léván (85–79), majd vasárnap a Honvédot verték meg remek játékkal Pallai Tamásék a Tiszaligetben (99–80). Ám szerdán alighanem az évad eddigi legjobb csapata lesz az ellenfél, a B-csoportban eddig veretlen spanyol Girona…

„Sok időnk nem maradt a spanyolok stílusának elemzésére, hiszen vasárnap este még játszottunk – mondta a Nemzeti Sportnak Pallai Tamás, az Olaj csapatkapitánya, aki a Léva ellen csapata legjobbja volt 21 ponttal. – Amúgy sem könnyű belőlük felkészülni, mert abból, amit eddig láttunk, kiderült, sokoldalúan kosárlabdáznak, széles a repertoárjuk, s kitűnő képességű játékosokkal állnak fel. Meg kell találni a módját, hogy egy az egyben semlegesítsük legjobbjaikat, s közben csapatként védekezzünk. Az Európa-kupa-meccseiken 96 pontot szereztek eddig átlagban, ami mutatja, náluk a támadáson van a hangsúly. Nálunk a védekezésnek kell jól működnie, hogy lehessen esélyünk.”

A Szolnok az első három összecsapásán átlagban 80 pontot dobott és 87-et kapott, tehát egyértelműen fel kell javulnia, hogy meccsben legyen az ACB-liga jelenlegi 11. helyezettjével. Az előző két találkozón mutatott játék mindenesetre biztató a csapat szurkolói számára.

„A lévai győzelem új életet lehelt a kupaszereplésünkbe, s nyilván egy bravúros szerdai siker feléleszthetné a továbbjutási reményt tápláló parázs izzását – fogalmazott kissé költőien Pallai Tamás. – Ez az a meccs, amelyen nemcsak a győzelemnek lehet örülni, mert a spanyolok az esélyesek, de már egy jó játék is biztató lehet számunkra. Ha sikerül nyernünk, egyértelműen versenyben lennénk a folytatásra, de ha nem, akkor sincs veszve még minden, mert a Girona azért jó eséllyel és sok győzelemmel megnyeri majd a csoportot.”

A piros-feketéknél vasárnap váratlanul egy bejelentés előzte meg a Honvéd elleni bajnokit, a klub közös megegyezéssel szerződést bontott az amerikai Josh Pierre-Louisszal.

„Kissé váratlan és meglepő volt, hogy elköszöntek Joshtól – mondta a 25 éves hátvéd/bedobó. – Ez sosem egyszerű, az évad ezen szakaszában mellbevágó tud lenni egy ilyen elválás. A klub minden bizonnyal igazol majd a helyére valakit, de hogy mikor és kit, azt nem tudjuk, de nem is ezzel kell most foglalkoznunk.”

Kilenc éve még a negyedik ligában szerepelt a spanyol rivális Marc Gasol

(Fotó: Imago Images) A Basquet Gironát 2014-ben Marc Gasol alapította azzal a céllal, hogy utánpótlás-nevelő klubként működjön. Három évvel később a városi igényekhez igazodva felnőttcsapata is lett az NBA-ben a Toronto Raptorsszal bajnoki címet szerző center által tulajdonolt egyesületnek, amely a negyedik osztályban kezdett egy üresedésnek köszönhetően. 2021-ben a spanyolokkal kétszeres világbajnok tulajdonos is játékra jelentkezett, s vezetésével az akkor már másodosztályú gárda feljutott az ACB-ligába, azaz az élvonalba. Noha az első évad nem sikerült, és kiesett a csapat, a következő évben visszajutott, és azóta az első osztály tagja. 2023 nyarán a magyar válogatott Golomán György is tagja lett az együttesnek, majd egy év múlva távozott. A Girona az előző idényben az eddigi legjobb élvonalbeli teljesítményével a 12. helyen zárt, így elindulhatott a negyedik számú európai kupasorozatban, ahol hibátlanul menetel, mindhárom meccsét megnyerte, a Dinamót 12, az Oostendét 15, a Zielona Górát 41 (!) ponttal verte meg Ramón Fernández vezetőedző legénysége. A spanyolok eddigi legjobbja Mac McClung, az NBA-ben már több csapatnál megforduló, az All Star-gálákon háromszoros zsákolóbajnok amerikai hátvéd, aki 20.7 pontot átlagol, és ezzel az egész mezőny nyolcadik legeredményesebb játékosa.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA

4. FORDULÓ, B-CSOPORT

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Girona (spanyol) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.30: Zielona Góra (lengyel)–Coretec Oostende (belga)

Kedden játszották

Dinamo Bucuresti (román)–Patrioti Levice (szlovák) 76–78