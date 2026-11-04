Kikapott Belgiumban a Szolnok a férfi kosárlabda Európa-kupában

Az alföldiek, akik az elmúlt szezonban a Bajnokok Ligájában indultak, alanyi jogon kaptak helyet a 24 csapatos EK-főmezőnyben. A nyitányon hazai pályán 90–80-ra kikaptak a lengyel Zielona Gorától, majd 93–76-ra alulmaradtak a román Dinamo Bucuresti vendégeként is. Ezt azonban két siker követte: előbb 85–79-re nyertek a szlovák Levice csarnokában, majd a múlt héten óriási hajrával 81–79-re legyőzték az előzőleg veretlen spanyol Gironát a Tiszaligeti Sportcsarnokban.

A szintén 2/2-es mérleggel álló Oostende 26 bajnoki címével és 21 kupadiadalával Belgium legeredményesebb kosárlabdaklubja, 2012 és 2025 között sorozatban 15 (!) bajnoki címet nyert, a 35 éves Pierre-Antoine Gillet pedig kilencszeres bajnok a kikötővárosiakkal, és három Európa-bajnokságon képviselte Belgiumot.

Az NB I-ben 5/2-es mutatónál tartó Olaj 11 pontos hátrányba került a nyitó negyedben, de a félidőben már 45–44-re vezetett, főként a csapatkapitány Pallai Tamás révén. Térfélcsere után tíz percig kiélezett csata zajlott a pályán, majd az utolsó negyedben már egyértelműen az Oostende akarata érvényesült. Az Olaj legjobbja a magyar válogatott Krnjajszki Borisz lett 15 ponttal.

A szolnokiak egy hét múlva a Zielona Gorához látogatnak. A negyedik számú európai kupasorozat alapszakaszában a nyolc darab hatos csoport első két-két helyezettje jut majd tovább a legjobb 16 közé.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

5. FORDULÓ, B-CSOPORT

BC Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 86–77 (26–16, 18–29, 16–17, 26–14)

Oostende, 1500 néző. V: Grigioni (olasz), Borusasa (litván), Esteve Malmierca (andorrai)

OOSTENDE: SWENSON 23/18, Miller 12/3, Mennes 4, Kosztadinov 13, GILLET 12/12. Csere: Sylla, Buysse 5/3, BERGENS 11/9, Clayton 6, Pieters. Edző: Denis Wucherer

SZOLNOK: Krnjajszki 15/3, Brantley 9, Cseh B. 10, Barnes 11/3, Madsen 7/3. Csere: PALLAI 14/12, GOODWIN 11, Rudner. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása: 3. perc: 7–6. 6. p.: 18–10. 9. p.: 23–12. 11. p.: 28–16. 16. p.: 33–35. 19. p.: 39–41. 23. p.: 55–50. 30. p.: 60–61. 34. p.: 73–66. 38. p.: 81–70