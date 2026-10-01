Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár Ek: román csapat került a Szolnok csoportjába

2026.10.01. 10:03
null
Fotó: Czinege Melinda
Címkék
Zielona Gora Girona Szolnoki Olajbányász Levice Oostende Európa-kupa Dinamo Bucuresti
A román Dinamo Bucuresti csapatával lett teljes a magyar bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász csoportja a férfi kosárlabda Európa-kupa 2026/2027-es idényében.

A Dinamo Bucuresti-tel is megmérkőzik az NHSZ-Szolnok Olajbányász férfi korsárlabdacspata az Európa-kupában. A román gárda a koszovói Pejával küzdött meg a selejtezőben, és már az első mérkőzésen 38 pontos győzelmet aratott, a hazai visszavágón pedig 105–83-ra nyert. Ezzel a Dinamo a főtábla B-csoportjába került a Szolnok, a hatszoros szlovák bajnok Levice, a belga Oostende, a spanyol Girona és a lengyel Zielona Gora mellé.

Az Olaj a jövő keddi rajton a Zielona Gorát fogadja. Az EK alapszakaszában a nyolc darab hatos csoportból az első kettő jut majd tovább a legjobb 16 közé.

 

Zielona Gora Girona Szolnoki Olajbányász Levice Oostende Európa-kupa Dinamo Bucuresti
Legfrissebb hírek

Több kaposvári játékost is bepanaszolt a Szolnok a bajnoki vereség után

Kosárlabda
21 órája

Férfi kosárlabda NB I: a Falco az esélyes a kiegyenlített mezőnyben

Kosárlabda
2026.09.25. 09:37

Félmillió forintra büntették a Dinamót szurkolói magyarellenes rigmusai miatt

Minden más foci
2026.09.17. 13:27

Hiába Eppel gólja, a Csíkszereda továbbra is nyeretlen – videó

Minden más foci
2026.09.11. 22:34

Európai kézilabdaligák: öt magyar gól Bukarestben

Kézilabda
2026.09.11. 22:30

Palasics védései is kellettek a Melsungen sikeréhez a férfi kézi BL-ben

Kézilabda
2026.09.10. 22:38

Nuno Campos új szintre emelte a Dinamót, vezeti a román bajnokságot

Minden más foci
2026.09.08. 12:22

Pergel Andrej román Szuperkupa-győztes lett a Dinamóval – kézilabdakörkép

Kézilabda
2026.08.22. 21:18