Férfi kosár Ek: román csapat került a Szolnok csoportjába

A Dinamo Bucuresti-tel is megmérkőzik az NHSZ-Szolnok Olajbányász férfi korsárlabdacspata az Európa-kupában. A román gárda a koszovói Pejával küzdött meg a selejtezőben, és már az első mérkőzésen 38 pontos győzelmet aratott, a hazai visszavágón pedig 105–83-ra nyert. Ezzel a Dinamo a főtábla B-csoportjába került a Szolnok, a hatszoros szlovák bajnok Levice, a belga Oostende, a spanyol Girona és a lengyel Zielona Gora mellé.

Az Olaj a jövő keddi rajton a Zielona Gorát fogadja. Az EK alapszakaszában a nyolc darab hatos csoportból az első kettő jut majd tovább a legjobb 16 közé.