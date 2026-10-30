„Van esélyünk, ha magas szinten játszunk ezután is” – Mikko Larkas, a Szolnoki Olajbányász edzője

– Mit gondol a továbbjutási esélyeikről a nemzetközi kupában?

– Van esélyünk, ha továbbra is magas szinten tudunk játszani.

– Keresnek valakit a múlt héten távozó amerikai Josh Pierre-Louis helyére?

– Igen, dolgozunk az ügyön.

– Mennyire nehéz egy olyan fényes történelmű és nagy elvárásokat támasztó klubot irányítani, mint a Szolnok?

– Mindenkinek nagy elvárásai vannak önmagával szemben, nekem is. Nem szeretem magam összehasonlítani senkivel, azért vagyok itt, hogy megírjam a saját történetünket a csapattal, amelyet építünk. Nagyon tisztelem a klub történelmét és szurkolóit, de ez az én munkám, és próbálom a legjobb tudásom szerint végezni.

– Kezdi már azt mutatni a csapat a pályán, amit elvár tőle?

– A jelenlegi időszakban jól játszunk, azonban ami tegnap elegendő volt, holnapra már nem lesz elég. Tovább kell javulni, eltüntetni sok hibát, de így is fejlődtünk.

– Szombaton az újonc Fót otthonában lépnek parkettre az NB I-ben, mi a véleménye a vetélytársról?

– Remekül játszanak a fótiak, veszítenivaló nélkül. Bizonyították, hogy az első osztályban a helyük, nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk. Megvan a minőség náluk, és ahogy említettem, önbizalommal telve kosárlabdáznak.

– Összességében milyennek tartja a magyar bajnokságot?

– A kisebb költségvetés és az a szabály, hogy egyszerre két hazai nevelésű játékosnak kell a pályán tartózkodnia, megnehezíti, hogy a magyar bajnokság versenyképes legyen például a lengyel vagy a francia élvonallal. Ugyanakkor az a véleményem, hogy jó csapatok vannak ebben a ligában, és vendégként nyerni ugyanannyira kemény feladat, mint a nemzetközi bajnokságok jelentős részében.

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, B-CSOPORT

AZ 5. FORDULÓ PROGRAMJA

Kedden játsszák

20.00: FIATC Girona (spanyol)–Patrioti Levice (szlovák)

Szerdán játsszák

19.00: Zastal Zielona Góra (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román)

20.30: Coretec Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász