„Van esélyünk, ha magas szinten játszunk ezután is” – Mikko Larkas, a Szolnoki Olajbányász edzője
– Nagyon fontos győzelmet arattak a FIBA Európa-kupában egy spanyol csapat felett. Hogyan tudtak fordítani a negyedik negyedben?
– Minden győzelem fontos. Ami ezt minőségivé tette, hogy ellenfelünk nem sok meccset veszít majd el a csoportunkban. Voltak hullámhegyek és -völgyek a találkozón, de a végén csapatként jobbnak bizonyultunk a Gironánál. Mozogtunk és mozgattuk a labdát, miközben a Girona kissé statikus volt a védekezésünkkel szemben. Emellett betaláltunk néhányszor kritikus pillanatban a hajrában, bizonyítottuk a rátermettségünket, hogy nagy szívünk van, és megérdemelten nyertünk.
– Alexander Madsen visszatérése óta háromból háromszor nyertek. Ez az oka a jó szériának, vagy csak egy eleme?
– Alex kitűnő kosárlabdázó, megvannak azok a képességei, amelyeket más nem tud hozzáadni a játékunkhoz. Természetesen rendkívül fontos tényezője a sikereinknek. A pályán és azon kívül is képes a vezérszerepre. Összességében azt gondolom, mindkét térfélen jobban játszunk csapatként.
– Mit gondol a továbbjutási esélyeikről a nemzetközi kupában?
– Van esélyünk, ha továbbra is magas szinten tudunk játszani.
– Keresnek valakit a múlt héten távozó amerikai Josh Pierre-Louis helyére?
– Igen, dolgozunk az ügyön.
– Mennyire nehéz egy olyan fényes történelmű és nagy elvárásokat támasztó klubot irányítani, mint a Szolnok?
– Mindenkinek nagy elvárásai vannak önmagával szemben, nekem is. Nem szeretem magam összehasonlítani senkivel, azért vagyok itt, hogy megírjam a saját történetünket a csapattal, amelyet építünk. Nagyon tisztelem a klub történelmét és szurkolóit, de ez az én munkám, és próbálom a legjobb tudásom szerint végezni.
– Kezdi már azt mutatni a csapat a pályán, amit elvár tőle?
– A jelenlegi időszakban jól játszunk, azonban ami tegnap elegendő volt, holnapra már nem lesz elég. Tovább kell javulni, eltüntetni sok hibát, de így is fejlődtünk.
– Szombaton az újonc Fót otthonában lépnek parkettre az NB I-ben, mi a véleménye a vetélytársról?
– Remekül játszanak a fótiak, veszítenivaló nélkül. Bizonyították, hogy az első osztályban a helyük, nagyon nehéz idegenbeli mérkőzés vár ránk. Megvan a minőség náluk, és ahogy említettem, önbizalommal telve kosárlabdáznak.
– Összességében milyennek tartja a magyar bajnokságot?
– A kisebb költségvetés és az a szabály, hogy egyszerre két hazai nevelésű játékosnak kell a pályán tartózkodnia, megnehezíti, hogy a magyar bajnokság versenyképes legyen például a lengyel vagy a francia élvonallal. Ugyanakkor az a véleményem, hogy jó csapatok vannak ebben a ligában, és vendégként nyerni ugyanannyira kemény feladat, mint a nemzetközi bajnokságok jelentős részében.
FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-KUPA, B-CSOPORT
AZ 5. FORDULÓ PROGRAMJA
Kedden játsszák
20.00: FIATC Girona (spanyol)–Patrioti Levice (szlovák)
Szerdán játsszák
19.00: Zastal Zielona Góra (lengyel)–Dinamo Bucuresti (román)
20.30: Coretec Oostende (belga)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász