Férfi kosár Ek: bravúros idegenbeli sikerrel szerezte meg első győzelmét a Szolnok

Szűk négyórás buszozást követően szerda kora este érkezett meg Lévára a FIBA Európa-kupa B-csoportjában még nyeretlen NHSZ-Szolnoki Olajbányász, amely a 3. fordulóban a hatszoros szlovák bajnok Patrioti Levice elleni összecsapáson szerette volna első győzelmét megszerezni. A kényelmes belvárosi szállodában elfogyasztott ízletes vacsora után pihent egyet a finn Mikko Larkas által irányított csapat, és s meccsnapon, délelőtt edzett a retró stílusban épült Haleon Arénában. Az NB I-ben öt fordulót követően már két vereséget (Szolnokon nyert a Kaposvár és múlt szombaton Sopronban a KC) számláló együttes hangulatán sokat javított, hogy újra a keretben volt a nyáron érkező finn válogatott Alexander Madsen és Rudner Gábor is. Előbbi egy orrtörés miatt mindössze egyetlen bajnokin, az OSE ellen játszhatott mindössze eddig az idényben, és csütörtökön még speciális maszkot kellett viselnie. Ötven perccel a meccs előtt, miközben a csapatok már melegítettek, megjelent a pálya szélén Oliver Vidin, a szlovák férfiválogatott szerb szövetségi kapitánya, aki 2025-ben bajnokságot, egy évvel korábban Magyar Kupát nyert az Olajjal. Amellett, hogy korábbi játékosai és a stábtagok is örültek a viszontlátásnak, mindenkiben ott motoszkált, Vidin jelenléte remélhetőleg nem számít rossz ómennek, hiszen tavaly a Bajnokok Ligája csoportkörében is ott volt a párharc pozsonyi meccsén, amit akkor egy elrontott végjáték miatt egy duplányival elvesztett a korábban Miskolcon 30 ponttal nyerő Szolnok. Az idei Magyar Kupa-győztes a lelátóról is kapta a biztatást, majdnem ötvenen érkeztek a Tisza-parti városból a mérkőzésre.

A hazaiak, akik otthon kikaptak a belga Oostendétől, de idegenben legyőzték a lengyel Zielona Górát, Jalen Brooks triplájával nyitottak, erre Cseh Botond zsákolása érkezett válaszul. Ezután azonban egymást követték a rossz dobások, percekig nem született pont. Borisz Krnjajszki szerezte a vendégek első tripláját, ezzel ismét a magyar együttesnél volt az előny a 7. perc elején. Sajnos egy 6–0-s Levice-etap következett, de az első negyed végén mindössze egy pont volt a szlovákok előnye, ám Madsen és Pallai Tamás hárompontosaival visszavette a vezetést az Olaj a 12. percben, Michal Madzin időt is kért. Hét ide, az eddigi legnagyobb különbség, amiből pár perc múlva tíz lett (28–38), jött az újabb fejmosás a hazaiak edzőjétől. Ritmust fogott a Szolnok, és már a távoli dobások is beestek, közben Larkas sokat és sűrűn rotálta csapatát.

Bukarestben a Dinamo ellen a nagyszünet után volt egy hullámvölgy a piros-feketék játékában, így fordulás után oda kellett figyelniük Pallai Tamásénak Léván is, nehogy hasonló történjen velük. Nem is volt ezzel gond, négy perc után még mindig nyolc volt közte a vendégek javára. A negyed második felére egyetlen pontra kapaszkodtak a főleg büntetőből eredményes szlovákok, sajnos ekkor sok személyi hibát követtek el a szolnokiak.

Aztán a 29. percben fordítottak a hazaiak, akik nagyon feljavultak és most ők találták meg a jó tempót, így ezúttal Larkasnak kellett magához rendelnie együttesét. A lepattanók megszerzésében is jobb lett a pályaválasztó, ez is közrejátszott a fordításban, és mert az óriási javulást mutató nigériai-amerikai Chuba Ohams is egyre hasznosabban, majd szinte ellenállhatatlanul játszott. Pallai újabb remek középtávoliját követően visszavette a vezetést az Olaj a 33. percben, de ez tiszavirág-életűnek bizonyult, mivel két perc múlva megint öttel járt előrébb a Levice. Három perccel a vége előtt döntetlen volt az állás, harcolt, küzdött a Szolnok, és a csapatkapitány Pallai zsákolásával 75–73-ra megint vezetett. Hatalmas izgalmak közepette zajlott a végjáték, 21 másodperccel a meccs vége előtt Madsen bevágott egy remek trojkát, és ezzel gyakorlatilag megnyerte a találkozót az Olaj, amely így megszerezte első győzelmét a csoportban.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 3. FORDULÓ

B-CSOPORT

Patrioti Levice (szlovák)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 79–85 (18–17, 18–26, 24–16, 19–26)

Léva, Haleon Aréna, 2000 néző. V: Galic (horvát), Karpanosz (görög), Lucsics (montenegrói)

LEVICE: WATSON-GAYLE 15/6, Pazicky, Brooks 12/3, Tomasevics 12/6, Bojanovsky 4. Csere: OHAMS 18, HICKS 16/3, Dorsey, Chavez, Volarik 2. Edző: Michal Madzin

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 11/6, Brantley 3/3, CSEH B. 10, Barnes 4, MADSEN 15/6. Csere: PALLAI 21/6, Molnár M. 2, Pierre-Louis 8/6, Goodwin 5, Rudner 6/6. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása: 2. perc: 3–2. 4. p.: 3–4. 7. p.: 9–12. 9. p.: 15–12. 13. p.: 18–25. 17. p.: 28–38. 23. p.: 40–47. 26. p.: 49–50. 29. p.: 57–55. 33. p.: 64–65. 35. p.: 71–66. 38. p.: 73–75. 40. p.: 77–82

MESTERMÉRLEG

Michal Madzin: – Az első negyedet nagyon elrontottuk, aztán visszajöttünk a meccsbe szépen és fordítottunk. Az utolsó pár percben sokat hibáztunk, emiatt kaptunk ki. .

Mikko Larkas: – Kemény, harcos mérkőzést tudtunk megnyerni. Az első negyed rendben volt, aztán sajnos sok lepattanót szedtek a hazaiak, nem sikerült kizárni őket a palánk alatt. A végjátékban kellett némi szerencse is a győzelemhez, de a fiúk megérdemelték, mert csapatként játszottunk, és a kritikus pillanatokban jól védekeztünk.

A 3. forduló korábbi eredményei

FIATC Girona (spanyol)–Zielona Góra (lengyel) 109–68

Coretec Oostende (belga)–Dinamo Bucuresti (román) 84–80