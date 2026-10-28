Férfi kosár Ek: hatalmas Olaj-bravúr, óriási fordítással

A B-csoport éllovasa, a spanyol Girona volt a Szolnok vendége a FIBA Európa-kupa 4. fordulójában, s ahogy az várható volt, a vendégek hamar bizonyították, nem véletlenül övék a sorozat második leggólképesebb csapata meccsenként 96 ponttal, a 4. perceben tíz ponttal vezettek. A gyorsan, korszerűen és pontosan játszó rivális az első félidőben dominált, és megérdemelten vezetett a nagyszünetben 14 ponttal, és hozta az átlagot.

A Szolnok ekkor még távolról gyengélkedett (3/12), a vendégek viszont nyolc triplát is bepörköltek 18 kísérletből. Lassan visszakapaszkodott az Olaj a meccsbe, darálta lefelé a hátrányát, nagy akarattal, szenvedéllyel játszott a pályaválasztó, majd a meccs legjobbja, az amerikai Khalil Brantley egy percen belül szerzett öt pontjával kiegyenlített a 39. percben. Végül elképesztő izgalmak után a hátvéd honfitársa, Auston Barnes triplájával hatalmas meglepetésre a győzelmet is megszerezte nívósabb és jóval magasabban rangsorolt riválisa ellen.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, 4. FORDULÓ

B-CSOPORT

NHSZ-SZOLNOKI OLAJBÁNYÁSZ–FIATC GIRONA (spanyol) 81–79 (17–26, 17–22, 24–19, 23–12)

Szolnok, 1700 néző. V: Värv (észt), Grbic (szlovén), Papaz (bosnyák)

SZOLNOK: KRNJAJSZKI 10, BRANTLEY 21/12, CSEH B. 18/9, BARNES 14/6, Madsen 8/3.Csere: Pallai, Rudner, Molnár M. 4, GOODWIN 6. Edző: Mikko Larkas

GIRONA: WHITTAKER 16/9, PÉREZ 12/6, KUNC 9/3, Martínez 6/3, Geben 6. Csere: Maric 2, Stenionis 6/6, N’GUESSAN 10, Pluta 3, Glas 9/6. Edző: Ramón Fernándes

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–12. 8. p.: 10–21. 14. p.: 23–28. 20. p.: 32–48. 24. p.: 48–56. 28. p.: 53–60. 34. p.: 68–73. 37. p.: 70–78. 39. p.: 78– 78

MESTERMÉRLEG

Mikko Larkas: – Elismerésem a fiúknak, mert végig nagyszerűen harcoltak a kiváló ellenféllel szemben. A gyengébb első félidő után a másodikban megmutattuk, milyen fából faragtak minket, milyen az igazi karakterünk. Ilyen játékkal bárkit legyőzhetünk. A végjátékban szerencsénk is volt, de megdolgoztunk érte.

Ramón Fernándes: – Közel harminc percig, amíg a saját játékunkat játszottuk, kontrolláltuk a mérkőzést. A hajrában sajnos elbizonytalanodtunk, nem sikerültek a külső dobásaink, büntetőket hibáztunk. A szolnoki csapat pedig élt a lehetőséggel, és megfordította a mérkőzést, ezért jár neki az elismerés.