Férfi kosár NB I: otthon nyert a Szolnok a Honvéd ellen

A legutóbb ezüstérmes Szolnok 99–80-ra felülmúlta a vendég Honvédot a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.
A magyar válogatott Krnjajski Borisz 23, Auston Willis Barnes 21 ponttal járult hozzá az Olajbányász sikeréhez. A túloldalon Jarvis Moss 26 ponttal lett a legeredményesebb a találkozón.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 99–80 (23–24, 22–14, 31–17, 23–25)
Legfrissebb hírek
Férfi kosárlabda NB I: távozik a DEAC vezetőedzője
Kosárlabda
2026.10.19. 12:02
Sopron: krízishelyzet, de csak a pályán kívül
Kosárlabda
2026.10.19. 10:11
A Szolnok kikapott Sopronban a férfi kosárlabda NB I-ben
Kosárlabda
2026.10.17. 21:37
Százmillió forint hiányzik a Sopron KC költségvetéséből
Kosárlabda
2026.10.16. 16:48
Férfi kosárlabda NB I: krízishelyzet a Sopron KC-nál
Kosárlabda
2026.10.15. 21:21