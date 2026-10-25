Nemzeti Sportrádió

Férfi kosár NB I: otthon nyert a Szolnok a Honvéd ellen

2026.10.25. 20:08
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Krnjajski Borisz (Fotó: Szolnoki Olajbányász/Facebook)
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férfi kosárlabda NB I Endo Plus Service-Honvéd Szolnoki Olajbányász
A legutóbb ezüstérmes Szolnok 99–80-ra felülmúlta a vendég Honvédot a férfi kosárlabda NB I alapszakaszának vasárnapi mérkőzésén.

A magyar válogatott Krnjajski Borisz 23, Auston Willis Barnes 21 ponttal járult hozzá az Olajbányász sikeréhez. A túloldalon Jarvis Moss 26 ponttal lett a legeredményesebb a találkozón.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Endo Plus Service-Honvéd 99–80 (23–24, 22–14, 31–17, 23–25)

 

férfi kosárlabda NB I Endo Plus Service-Honvéd Szolnoki Olajbányász
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