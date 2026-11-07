Férfi kosár NB I: az újonc Fót megszerezte negyedik győzelmét is

A vendégek ugyanis rendkívül határozottan védekeztek, a palánk alatt nem hagyták érvényesülni riválisukat. Amikor gyorsított a játékán a Fót, megtalálta a rést a pajzson, de az első negyedben az OSE diktálta a tempót, vidáman daloltak az oroszlányi szurkolók. A túloldalon az amerikai Shereef Mitchell ugrasztotta talpra a közönséget, vezérletével utolérte ellenfelét a házigazda, amely nyolcpontos hátrányt dolgozott le a második negyed elején. A rutinos James Kinney ezúttal is a csapat vezére volt, estében is dobott kosarat, mire Surmann mester egyből kezet nyújtott neki, elvégre védekezésben is nagy szükség volt rá.

Ahogy várni lehetett, nem engedte el egymást a két csapat: a harmadik szakasz 38–38-ról, az utolsó tíz perc 57–56-ról kezdődött… A kettő között elléphetett volna az OSE, de amint nyílni kezdett az olló, Boubacar Coulibaly zsákolással hozta tűzbe a szurkolókat, amire Kazy Balázs triplája rátett még egy lapáttal. Gyorsan fordult a kocka, a záró negyedet már egyértelműen a fótiak uralták, Mitchell az ötödik hármasát hintette, ám így is maradtak izgalmak a végjátékra. Az újabb hazai triplák után az is felpattant a helyéről, aki addig ülve figyelte a történéseket – a legkisebbek már a korlátnál várakoztak egy-egy pacsi vagy aláírás reményében.

Rögtönzött fieszta kezdődött a „tigrisbarlangban”, 82–69-re győzött a Fót, amely a már a negyedik sikerét ünnepelhette a férfiélvonalban.

KAZY Balázs, a Fót bedobója: – Az Oroszlány is három győzelemmel és négy vereséggel állt a forduló előtt, szóval készültünk rá, hogy ki-ki meccset játszunk vele. Ahogy mindig, ezúttal is csapatként küzdöttünk, örültünk egymás kosarainak. A végére sem fáradtunk el, fittebbek és koncentráltabbak voltunk, szerintem ez jelentette a különbséget. Vannak kiemelkedő játékosaink, de jól eloszlanak a pontok, ennek is köszönhető, hogy így kezdtük az idényt.

Általános iskolából az élvonalba

A Tigrisek sikertörténete tizenhét évvel ezelőtt Újpestről indult. A Megyeri Úti Általános Iskola sportköréből hamar egyesület alakult, amely az utánpótlás-nevelést helyezte előtérbe, de idővel felnőttcsapatot is indított. A fiatal együttes évről évre jobban teljesített az NB II-ben: veretlen alapszakaszt produkált, majd a következő idényben a feljutást is kiharcolta. Következett négy NB I/B-s évad a zöld, majd újabb négy a piros csoportban, időközben a klub bázisa átkerült Fótra, ahol 2022-ben új csarnok épült. A mögöttünk hagyott évadban Surmann Gábor az élvonalba vezette a csapatot, amely nemcsak szintet lépett, hanem színt is váltott – lila-fehérről kék-zöld-sárgára.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I, ALAPSZAKASZ

8. FORDULÓ, szombati mérkőzések

PHOENIX FÓTI TIGRISEK–OSE LIONS 82–69 (12–18, 26–20, 19–18, 25–13)

Fót, 500 néző. V: Földházi, Makrai, Söjtöry

FÓT: Kinney 10, Kazy 9/9, MITCHELL 30/18, Armaghani 2, COULIBALY 7. Csere: DANCSECS 11/9, JUHOS 7/3, Ellis 6, Kékesi. Edző: Surmann Gábor

OROSZLÁNY: Csendes, HARRISON 19/3, K. JOHNSON 19/6, Bogdán 2, STOJISICS 14/3. Csere: Zsíros 3, Kupai 3, Reece 9/3, Simon B., Arnold, Kristyák, Debreczeny. Edző: Forray Gábor

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–6. 7. p.: 7–11. 9. p.: 12–16. 12. p.: 17–22. 16. p.: 26–30. 19. p.: 32–36. 23. p.: 43–44. 28. p.: 52–52. 33. p.: 62–60. 36. p.: 68–60. 39. p.: 74–68

MESTERMÉRLEG

Surmann Gábor: – Emelem kalapom a játékosaim előtt, mert talán az egyik legrosszabb teljesítményünk volt itt az A-csoportban. A srácok a végsőkig összezártak, egymásért küzdöttek. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz. Külön öröm, hogy 13 ponttal tudtunk nyerni. A tabellát nézve ez még a végelszámolásnál fontos lehet

Forray Gábor: – A vereségünk okát elsősorban magunkban kell keresni, az ötven-ötven százalékos labdákra nem mentünk megfelelően harcosan, az én véleményem szerint ez pár döntő kosárnál is megmutatkozott.

Tudósított: FEKETE BETTINA

Később

18.00: Sopron KC–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely

18.00: Atomerőmű SE–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Délút-SZTE-Szedeák

A FORDULÓ TÖBBI MÉRKŐZÉSE

Pénteken játszották

Alba Fehérvár–DEAC 93–74

Kaposvár–Pécs 97–94

Vasárnap

18.00: EPS-Honvéd–Egis Körmend