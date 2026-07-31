Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorka bevágott négy hármast, a Lynx folytatta győzelmi sorozatát

K. Zs.K. Zs.
2026.07.31. 11:18
Juhász Dorka a Toronto elleni idegenbeli meccsen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka 12 ponttal járult hozzá a Minnesota Lynx újabb győzelméhez: a liga tabelláját vezető csapat 104–72-re nyert a Toronto Tempo vendégeként az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) csütörtöki játéknapján.

Napheesa Collier, Olivia Miles és Courtney Williams 16-16 pontot szerzett a második negyedben megugró minnesotai csapatban, Kayla McBride 13-at tett hozzá.

A cseresorból érkező, 21 és fél percet a pályán töltő Juhász Dorka mind a 12 pontját hármasokból szerezte (4/7 volt a triplamutatója), begyűjtött öt lepattanót, kiosztott két gólpasszt, és egy labdaeladás mellett volt egy-egy dobásblokkolása, valamint labdaszerzése is.

A Lynx sorozatban kilencedszer nyert – egymás után másodszor is a Tempo ellen –, és 24 győzelmet, hat vereséget tartalmazó mutatójával vezeti a liga tabelláját a New York Libertyt 104–99-re legyőző Las Vegas Aces (20, 8) előtt. Az ötös vereségszériában lévő Toronto a 12. helyen áll a 15 csapatos mezőnyben. 

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Legfrissebb hírek

Ismét győzött Juhász Dorkával a ligaelső Minnesota Lynx

Amerikai sportok
2026.07.29. 08:31

Újra nyert Juhásszal a Minnesota Lynx

Amerikai sportok
2026.07.23. 08:50

Juhász Dorkával a soraiban győzött a ligaelső Minnesota Lynx

Amerikai sportok
2026.07.21. 08:49

Juhász Dorka 12 pontjával nyert a ligaelső Minnesota Lynx

Kosárlabda
2026.07.19. 13:31

Juhász Dorka a következő idényben is a Galatasarayban kosarazik

Kosárlabda
2026.07.13. 18:34

WNBA: Juhász Dorka 12 pontot dobott a győztes mérkőzésen

Amerikai sportok
2026.07.09. 08:26

WNBA: Juhász Dorka bemutatkozott a Minnesotában

Amerikai sportok
2026.07.07. 10:34

WNBA: Juhász Dorka edzésbe állt Minnesotában

Kosárlabda
2026.07.04. 11:47