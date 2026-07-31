WNBA: Juhász Dorka bevágott négy hármast, a Lynx folytatta győzelmi sorozatát

Napheesa Collier, Olivia Miles és Courtney Williams 16-16 pontot szerzett a második negyedben megugró minnesotai csapatban, Kayla McBride 13-at tett hozzá.

A cseresorból érkező, 21 és fél percet a pályán töltő Juhász Dorka mind a 12 pontját hármasokból szerezte (4/7 volt a triplamutatója), begyűjtött öt lepattanót, kiosztott két gólpasszt, és egy labdaeladás mellett volt egy-egy dobásblokkolása, valamint labdaszerzése is.

A Lynx sorozatban kilencedszer nyert – egymás után másodszor is a Tempo ellen –, és 24 győzelmet, hat vereséget tartalmazó mutatójával vezeti a liga tabelláját a New York Libertyt 104–99-re legyőző Las Vegas Aces (20, 8) előtt. Az ötös vereségszériában lévő Toronto a 12. helyen áll a 15 csapatos mezőnyben.