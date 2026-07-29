Nemzeti Sportrádió

Ismét győzött Juhász Dorkával a ligaelső Minnesota Lynx

2026.07.29. 08:31
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Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
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Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorkával a soraiban ismét győzött a ligaelső Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokság (WNBA) keddi játéknapján.

A minneapolisi gárda ezúttal a 15 csapatos mezőnyben tizedik Toronto Tempót fogadta, és 100–93-ra nyert. A nyolcas sikersorozatnál tartó Lynx 23/6-os győzelmi mutatóval magabiztosan vezeti a mezőnyt.

A magyar válogatott légiós – a liga honlapja alapján – 14 és fél percet töltött a pályán, s ezalatt két pontot, egy lepattanót és két gólpasszt jegyzett.

Juhász Dorka talpsérülése miatt a szezon elejét kihagyni kényszerült, csak a hónap elején mutatkozott be. Három meccset követően aztán két találkozón térdsérülése miatt ismét nem volt bevethető, tíz napja térhetett vissza a pályára.

 

Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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