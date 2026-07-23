Nemzeti Sportrádió

Újra nyert Juhásszal a Minnesota Lynx

2026.07.23. 08:50
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Juhász Dorka ezúttal 16 percet kapott (Fotó: Getty Images)
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kosárlabda Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorkával a soraiban ismét győzött a ligaelső Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) szerdai játéknapján.

A csapat – ahogy két nappal ezelőtt – ezúttal is a sereghajtó Seattle Storm otthonában lépett pályára, és most 86–76-ra nyert. A hetes sikersorozatnál tartó Lynx 22–6-os győzelmi mutatóval magabiztosan vezeti a mezőnyt.

A magyar válogatott légiós – a liga honlapja alapján – ezúttal 16 percet töltött a pályán, három pontot és két lepattanót szerzett. Juhász Dorka talpsérülése miatt a szezon elejét kihagyni kényszerült, két héttel ezelőtt aztán bemutatkozott. 

Három meccset követően azonban két találkozón térdsérülése miatt ismét nem volt bevethető, múlt szombaton térhetett vissza a pályára.

Amerikai sportok
2026.07.21. 08:49

Juhász Dorkával a soraiban győzött a ligaelső Minnesota Lynx

A győztes vendégcsapat magyar válogatott légiósa ezúttal 19 percet töltött a pályán.

 

 

kosárlabda Minnesota Lynx Juhász Dorka WNBA
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