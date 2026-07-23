Újra nyert Juhásszal a Minnesota Lynx

A csapat – ahogy két nappal ezelőtt – ezúttal is a sereghajtó Seattle Storm otthonában lépett pályára, és most 86–76-ra nyert. A hetes sikersorozatnál tartó Lynx 22–6-os győzelmi mutatóval magabiztosan vezeti a mezőnyt.

A magyar válogatott légiós – a liga honlapja alapján – ezúttal 16 percet töltött a pályán, három pontot és két lepattanót szerzett. Juhász Dorka talpsérülése miatt a szezon elejét kihagyni kényszerült, két héttel ezelőtt aztán bemutatkozott.

Három meccset követően azonban két találkozón térdsérülése miatt ismét nem volt bevethető, múlt szombaton térhetett vissza a pályára.