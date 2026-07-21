Juhász Dorkával a soraiban győzött a ligaelső Minnesota Lynx az észak-amerikai női kosárlabdaliga (WNBA) hétfői játéknapján.
A Lynx 105–102-re bizonyult jobbnak a sereghajtó Seattle Storm otthonában, és 21/6-os győzelmi mutatóval magabiztosan vezeti a mezőnyt. A Lynx hatos győzelmi sorozatnál tart.
A győztes vendégcsapat magyar válogatott légiósa ezúttal 19 percet töltött a pályán, mezőnyből mindhárom kísérlete pontatlannak bizonyult – ezek egyike tripla volt –, két büntetőjéből egyet értékesített. A statisztikai adatlapjára 4 lepattanó és 3 gólpassz került még.
Juhász Dorka talpsérülése miatt a szezon elejét kihagyni kényszerült, két héttel ezelőtt aztán bemutatkozott. Három meccset követően azonban két találkozón térdsérülése miatt ismét nem volt bevethető, múlt szombaton térhetett vissza a pályára.
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