Juhász Dorkával a soraiban győzött a ligaelső Minnesota Lynx

A Lynx 105–102-re bizonyult jobbnak a sereghajtó Seattle Storm otthonában, és 21/6-os győzelmi mutatóval magabiztosan vezeti a mezőnyt. A Lynx hatos győzelmi sorozatnál tart.

A győztes vendégcsapat magyar válogatott légiósa ezúttal 19 percet töltött a pályán, mezőnyből mindhárom kísérlete pontatlannak bizonyult – ezek egyike tripla volt –, két büntetőjéből egyet értékesített. A statisztikai adatlapjára 4 lepattanó és 3 gólpassz került még.

Juhász Dorka talpsérülése miatt a szezon elejét kihagyni kényszerült, két héttel ezelőtt aztán bemutatkozott. Három meccset követően azonban két találkozón térdsérülése miatt ismét nem volt bevethető, múlt szombaton térhetett vissza a pályára.