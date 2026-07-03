Megvan a Ferencváros El-selejtezős kerete, meglepő kimaradók

A Ferencváros július 9-én Újvidéken lép pályára (20.00), majd egy héttel később Budapesten fogadja a Vojvodinát (20.15), a zöld-fehér klub a hivatalos felületein számolt be az El-selejtezőre készülő keretből.

Nincs ott a névsorban Cebrail Makreckis, Julio Romao és Nagy Barnabás sem, akik már az ausztriai edzőtáborban sem voltak a csapattal, ahogy kimaradt a keretből a sérült Madarász Ádám és Ötvös Bence is. Meglepetésre nem található meg a nevezettek között a télen érkező Franko Kovacevic, valamint a válogatott védő, Szalai Gábor és a nemrég szerződést hosszabbító Habib Maiga sem.

A kölcsönből visszatért Alekszandar Csirkovics, Daniel Arzani és Edgar Szevikjan is ott van a listán, ahogy a nyáron szerződtetett Nathan Zohoré is.

Lenny Joseph Haiti színeiben szerepelt a világbajnokságon, ám a közép-amerikai válogatott a csoportkör után búcsúzott, így a csatár csatlakozhat klubjához, és pályára is léphet a Vojvodina ellen.