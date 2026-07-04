Gyász: elhunyt a többszörös abszolút bajnok ralinavigátor
Negyvenhét éves korában, egy pénteki máriapócsi autós eseményen rosszul lett és elhunyt Kertész Krisztián ralinavigátor, aki Hadik András társaként 2020-ban és 2021-ben szerzett abszolút magyar bajnoki címet.
Gyászol a magyar autósport, pénteken, negyvenhét éves korában elhunyt a Hadik András navigátoraként két magyar abszolút bajnoki címet szerző Kertész Krisztián. A Borsod 24 értesülése szerint Kertész Krisztián egy máriapócsi autós eseményen lett rosszul, és a helyszínre érkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.
A 2020-ban és 2021-ben abszolút bajnoki címet szerző miskolci sportember haláláról a magyar ralisport több szereplője, köztük a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is megrendülten emlékezett meg.
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