Gyász: elhunyt a többszörös abszolút bajnok ralinavigátor

Gyászol a magyar autósport, pénteken, negyvenhét éves korában elhunyt a Hadik András navigátoraként két magyar abszolút bajnoki címet szerző Kertész Krisztián. A Borsod 24 értesülése szerint Kertész Krisztián egy máriapócsi autós eseményen lett rosszul, és a helyszínre érkező mentők már nem tudtak rajta segíteni.

A 2020-ban és 2021-ben abszolút bajnoki címet szerző miskolci sportember haláláról a magyar ralisport több szereplője, köztük a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség is megrendülten emlékezett meg.