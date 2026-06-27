Kosárlabda: kétszer legyőzte a portugálokat az U20-as férfiválogatott

Továbbra is veretlen az Európa-bajnoki felkészülése során az U20-as férfi kosárlabda-válogatott, amely a románok ellen aratott dupla győzelem után ezúttal a portugálokkal találkozott két alkalommal az MKOSZ fehérvári edzőközpontjában.

A pénteki első meccsen Forray Gábor csapata tíz ponttal ellépett az első félidőben (38–28), majd a nagyszünet után feljebb kapcsoltak a mieink, és a 14 ponttal megnyert harmadik negyednek köszönhetően magabiztos, 81–59-es győzelmet arattak az ibériaiak felett. Kupai László 13, Palotai Máté 12, Szász-Veres Márk 10 pontig jutott a találkozón.

A szombati második összecsapás már jóval szorosabban alakult. Hiába kezdtek itt is jól a magyarok (16–9), a portugálok ezúttal szorosan tapadtak, és az első negyed utáni 23–23-as állást követően a félidőben ráadásul az ellenfél állt jobban egy ponttal (46–47). A harmadik felvonásban már tíz pont is volt a vendégek előnye (57–67), azonban a magyar fiúk nem adták meg magukat. A negyedik negyed kezdetére megfeléztek hátrányukat (62–67). A záró szakasz első felében a portugálok visszaállították a kétszámjegyű különbséget (65–75), de aztán nagyot hajrázott a magyar csapat és a végjátékban nemcsak visszajött a meccsbe, hanem meg is fordította azt.

A legvégén – 77–79-es portugál vezetésnél – Erdős Artúr kettő plusz egyes akciójával sikerült átvenni a vezetést, s ezzel végül 80–79-re megnyerni a meccset.

Fotó: Bajnok Levente/MKOSZ

A válogatottunk eddig mind a négy felkészülési meccsét megnyerte a júliusi, pozsonyi B-divíziós Eb-re készülvén. A második mérkőzésen a 18 pontos Lukácsi Gábor volt az együttes legeredményesebbje.

U20-AS FÉRFIVÁLOGATOTT, NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Magyarország–Portugália 81–59 (19–17, 19–11, 29–15, 14–16)

A részletes statisztika

Magyarország–Portugália 80–79 (23–23, 23–24, 16–20, 18–12)

A részletes statisztika



AZ U20-AS FÉRFIVÁLOGATOTT KERETE:

Szász-Veres Márk, Gál Csongor, Varga Ferenc, Lukácsi Gábor, Mezőfi Márk, Erdős Artúr, Angyal Medárd, Laar Leonard, Szemerédi Levente, Laluska Bence, Bugyló Barna, Balázs Barnabás, Rosta Péter, Kupai László, Mészáros Ágoston, Kertli Ádám, Palotai Máté, Keller Bendegúz Magyarország–Portugália 81–59 (19–17, 19–11, 29–15, 14–16)A részletes statisztika ITT megtekinthető.Magyarország–Portugália 80–79 (23–23, 23–24, 16–20, 18–12)A részletes statisztika ITT megtekinthető.Szász-Veres Márk, Gál Csongor, Varga Ferenc, Lukácsi Gábor, Mezőfi Márk, Erdős Artúr, Angyal Medárd, Laar Leonard, Szemerédi Levente, Laluska Bence, Bugyló Barna, Balázs Barnabás, Rosta Péter, Kupai László, Mészáros Ágoston, Kertli Ádám, Palotai Máté, Keller Bendegúz

Mindeközben a szintén Eb-re készülő U20-as női válogatott is lejátszott két felkészülési meccset Székesfehérváron, ahol az eredeti tervek szerint az oroszokkal találkozott volna, azonban az ellenfél vízumproblémák miatt végül nem tudott Magyarországra utazni. Az orosz csapat helyett aztán az Alba Fehérvár U16-os fiúalakulata ugrott be, és segítette az U20-as lányok felkészülését.

Az első meccsen pénteken Magyar Gergely gárdája 68–66-re győzött a fehérvári kadét fiúk ellen, majd másnap 66–65-re az Alba fiataljai nyertek. Az U20-as női válogatottból az első mérkőzésen Sinka-Pálinkás Szofi volt a legeredményesebb 10 pontjával, míg a másodikon Szücs Gréta 13 pontig jutott legjobb dobóként.

Fotó: Vincze Viktória/MKOSZ

Az U20-as női válogatott korábban Spanyolországban szerepelt felkészülési tornán, ahol két győzelemmel és egy vereséggel végzett, és a második helyet szerezte meg a négycsapatos mezőnyben.

A lányok egy hét múlva, jövő szombaton kezdik meg A-divíziós Európa-bajnoki szereplésüket a litvániai Klaipedában.

U20-AS NŐI VÁLOGATOTT:

Magyarország U20–Alba Fehérvár U16 (fiú) 68–66 (22–21, 23–16, 13–15, 10–14)

Felkészülési mérkőzés

Székesfehérvár, MKOSZ-edzőközpont

Magyarország U20: Drahos -, Halmágyi 5/3, Fárbás 7/3, Szűcs 6, Toman R. 8/6. Csere: Rokob 5/3, Tózer-Nemes 4, Sinka-Pálinkás 10/6, Kendelényi 6, Janzsó 6, Poczkodi 2, Czirkos 4, Albert 5/3



Magyarország U20–Alba Fehérvár U16 (fiú) 65–66 (14–19, 21–11, 21–14, 9–22)

Felkészülési mérkőzés

Székesfehérvár, MKOSZ-edzőközpont

Magyarország U20: Rokob 5/3, Drahos -, Tózer-Nemes 2, Janzsó 8, Szücs 13/3. Csere: Sinka-Pálinkás 12/9, Kendelényi -, Halmágyi 6, Fárbás 2, Poczkodi 3/3, Czirkos 8, Albert 6/3

(Kiemelt képen: Erdős Artúr, az U20-as férfiválogatott centere Fotó: Bajnok Levente/MKOSZ)